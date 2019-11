Systém rozpoznávání obličejů. V Austrálii ho chtějí využít i při návštěvě pornografických stránek

New York Times uvedly, že technologie na rozpoznávání obličejů by v Austrálii brzy mohla sloužit nejen k chytání zločinců. Vláda totiž navrhla, aby se svým obličejem musel prokázat každý, kdo by si chtěl doma pustit pornografické video. Jedná se prý o ochranu dětí. „Myslím, že by lidé měli být velmi znepokojení, pokud chce některé z ministerstev sbírat tento typ informací,“ uvedl senátor Rex Patrick z opozice.

V New York Times vyšel článek o tom, že v Austrálii chystají ověřovat obličeje uživatelů pornografických stránek. Vláda hodlá tímto krokem omezit nezletilým sledování porna. Současný zákon totiž nezakazuje nezletilým sledovat pornografické materiály, ale federální vláda zvažuje návrh, který by vyžadoval ověření věku před zhlédnutím videa.

Podle návrhu ministerstva vnitra by obličej uživatele počítače byl porovnán s fotkou na občanském nebo řidičském průkazu. V ministerském návrhu se však nepsalo, jakým způsobem by uživatel posílal svoji fotku na začátku každé takovéto návštěvy. Návrh vznesl okamžité námitky jako potenciální porušení soukromí Australanů. „Myslím, že by lidé měli být velmi znepokojení, pokud chce některé z ministerstev sbírat tento typ informací,“ uvedl senátor Rex Patrick. Ministerstvo vnitra neodpovědělo na otázky týkající se tohoto návrhu a Úřad generálního prokurátora, když byl požádán o připomínky k právním důsledkům systému, všechny otázky předal ministerstvu vnitra.

Návrh přišel podle New York Times v době, kdy rostoucí počet amerických měst uvažuje o využití technologie rozpoznávání obličejů kamerami, přičemž San Francisco se stalo prvním americkým městem, které tuto technologii zakázalo. Zastánci tohoto systému říkají, že jde o velmi efektivní nástroj ve veřejném pořádku, který by měl být regulován, avšak nezakazován. Minulý měsíc britský soud rozhodl, že policejní využití systému kamer rozpoznávajícího obličeje neporušuje soukromí a lidská práva.

V tuto chvíli je australský návrh pouze pomyslný. Parlament by musel nejdříve schválit centrální databázi identity, kterou chce ministerstvo vnitra použít v národním systému porovnávání obličejů. Systém by mohl být použit k identifikaci podezřelých, jejichž snímky jsou zachyceny na sledovacích kamerách. Každopádně se má však jednat o náznak ambicí, kdy ministerstvo, jež dohlíží na australské zpravodajské služby a národní bezpečnostní agentury, skrývá technologii pro identifikace obličeje, jelikož za dva roky od založení agentury se rozhodlo rozšířit své kontrolní pravomoci.

Ministerstvo předložilo svůj návrh v rámci parlamentního šetření o návrhu na on-line ověření věku pro pornografii a hazard.

Minulý týden parlamentní výbor pro zpravodajství a bezpečnost zamítl návrh zákona, který navrhoval vytvořit centrální databázi identity, která by ministerstvu umožnila shromažďovat, ověřovat a sdílet informace o identitě napříč federální a státní vládou. Výbor požádal o přepracování návrhu zákona, protože „dostatečně nezačlenil podrobnosti“, uvedl jeho předseda Andrew Hastie. Člen výboru Mark Dreyfus uvedl, že v navrhovaném zákoně „neexistují téměř žádná omezení ani záruky“.

Systém ověření obličeje bude funkční, pokud bude návrh zákona schválen. Ministerstvo vnitra uvedlo, že má v úmyslu systém zpřístupnit nejen vládním agenturám, ale také soukromému sektoru. Organizace v soukromém sektoru by však mohly tuto technologii používat pouze se souhlasem uživatele. Toto není poprvé, co se navrhlo použít systém rozpoznávání obličeje. V loňském roce ministerstvo prosadilo identifikaci obličeje jako způsob, jak zakročit proti podvodům s identitou na internetu.

V uplynulých letech došlo ke zvýšení pravomocí v oblasti vymáhání práva, kdy však kritici říkají, že se již jedná o zasahování do práv obyvatel. New York Times uvedly, že například před dvěma lety vláda schválila zákon o uchovávání metadat, který jí umožňuje shromažďovat a ukládat po dobu dvou let informace o telefonních hovorech a textových zprávách včetně totožnosti účastníků a délky komunikace, a koncem minulého roku se schválil zákon, který by od technologických společností vyžadoval, aby poskytovaly policejním orgánům a bezpečnostním agenturám přístup k šifrované komunikaci.

