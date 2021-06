TOP 09 dostala Konečnou do varu: Oběť Feri? Frajer Feri? Absolutní chucpe! Co Vrbětice? Tam načasování před volbami nevadilo?!

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) se prý nejprve vůbec nechtěla ke kauze Dominika Feriho vyjadřovat, ale nakonec jí to přece jen nedalo. Takřka doběla ji rozpálilo tvrzení, že Dominik Feri je v této kauze vlastně obětí. V tu chvíli už se Konečná musela ozvat. Připomněla mimo jiné, že ještě před Deníkem N a serverem A2larm upozorňoval na Feriho možné problémy server ParlamentníListy.cz, a zdůraznila, že v roce 2002 také bývala nejmladší poslankyní, a z toho, co slyší dnes, nevychází z údivu...

reklama

„Původně jsem se nechtěla ke kauze „Feri“ vůbec vyjadřovat. S odstupem několika dnů se však čím dál více setkávám s tvrzením, že obětí je vlastně Dominik Feri. A to mě skutečně nadzvedlo ze židle. Opravdu mi chcete tvrdit, že projevem a utužením politické kultury je, když odstoupí člověk podezřelý z jednoho z nejhnusnějších činů, který může vůbec být? U kteréhokoli člověka, který čelí tak závažným obviněním, mluvit o nějaké kultuře nebo nedej bože morálce, je absolutní chucpe!“ rozčílila se hned v úvodu svého komentáře ke kauze Feri, který zaslala serveru ParlamentníListy.cz.

Poté udeřila na TOP 09, především na čestného předsedu strany Karla Schwarzenberga, v němž se podle Konečné probudila jeho spící modrá krev a snad si zavzpomínal na kdysi platná práva první noci.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pro mě je to absolutní nechutnost, neúcta a nadřazenost, která je v nich evidentně hluboce zakořeněná. Nedovedu si představit, jak bych nejen na chování Feriho, ale na prohlášení ctihodných pánů z TOP 09 reagovala, kdybych měla dceru, která by mohla být takovým praktikám vystavena. Pozadu za aristokracií nezůstal ani exposlanec Ženíšek, jenž označil Feriho za frajera. A tak zatímco Janek Kroupa a jeho kauza s Hamáčkem byla v TOP 09 nekriticky přijata jako pravdivá, nyní je u členů této strany tendence novinářku Apolenu Rychlíkovou s Jakubem Zelenkou zpochybňovat. Přitom se ale zapomíná na to, že informaci ještě před nimi přinesly Parlamentní listy, takže v TOP 09 museli dobře vědět, která bije,“ nešetřila kritickými slovy europoslnkyně.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 70% Nevím / Je mi to jedno 25% hlasovalo: 12442 lidí

Stejně tak ji zlobí, když se Feriho možný přešlap omlouvá jeho mládím. Připomněla, že ona sama také vstupovala do Snběmovny velmi mladá. V roce 2002 jí bylo 21 let.

„Nikdy bych si nedovolila – a dokonce by mě to uráželo – svádět nějaký přešlap na své mládí. Dominik Feri je právník. Není mu ani 13, ani 16 let a velmi pravděpodobně – pokud by se vydal do advokacie do oblasti trestního práva, by mu podobné případy končily pod rukama, takže svádět to na klukovinu je pěkná blbost!“ vypálila.

Případ Feriho podle Konečné ukazuje, že TOP 09 je stranou elitářů, která částečně teskní po časech monarchie. Částečně vzývají Brusel, částečně hledí obdivně k USA a své elitářství se snaží zakrývat, ale podle komunistické europoslankyně se to naštěstí nedaří.

„Na závěr bych chtěla říct všem obětem sexuálního násilí, a to i ve formě pokusu o něj, nebojte se o svých zážitcích mluvit. Vím, že je to pro nejednu ženu, ale i muže, traumatizující. Zvláště ve chvíli, kdy bohužel v naší společnosti existují vyšinutí jedinci, kteří si myslí, že je to snad v pořádku,“ uzavřela Konečná.

Psali jsme: Co měl zakrýt maskot Feri. Vzpomínky pamětníka ze Sněmovny, co prováděla TOP 09 Marková (KSČM): Netolerujme sexuální obtěžování a násilí Chce, abyste ho nepoznali? Dominik Feri se ostříhal V Africe, odkud Feri pochází... Ondřej Hejma se toho nebál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.