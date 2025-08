Kandiduji za ODS, nejsem členem. Lipavský „spláchl“ dotaz na bitcoin

Bitcoinová aféra se znovu řešila v nedělní Partii PLUS. Ve studiu CNN Prima News debatovali Jan Lipavský, ministr zahraničí a kandidát koalice SPOLU – a europoslanec z hnutí ANO Jaroslav Bžoch, stínový ministr zahraničních věcí.

Bžoch vyjádřil nespokojenost s vývojem bitcoinové kauzy. Začátkem problému podle něj bylo, že ministerstvo spravedlnosti mělo sporný dar prověřit, což ale neudělalo. „Přijmout dar od kriminálníka je absurdní samo o sobě,“ uvedl europoslanec.

Lipavský soudí, že je předčasné hodnotit. „Musíme si počkat, jak nastavené procesy doběhnou,“ řekl ministr zahraničních věcí.

„Politické funkce jsou obsazovány podle stranického klíče, to je na úrovni vlády normální,“ namítl Lipavský.

Řešil se také odchod koordinátora bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. „Proč zpráva není dokončena? Pokud koordinátor na něco přišel, budí to otazníky,“ soudí europoslanec Bžoch.

Podle Lipavského je však logické, že koordinátor dokončil svou práci a odchází.

Na mimořádných schůzích Sněmovny si poslanci čtou noviny

Hnutí ANO chce svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. „To, že kauzu řeší orgány činné v trestním řízení, nestačí. Svolání mimořádné schůze je jediný nástroj, který máme,“ řekl Bžoch.

Lipavský však vyjádřil pochybnosti o efektivitě mimořádných schůzí Sněmovny, jde podle něj o ztracený den. „Poslanci si tam čtou novinové články. Když jsou všechny informace venku, jednání samotné už nemůže přinést nic nového. Koordinátor Uhlíř paní ministryni pomohl. Pokud práci odvedl, není důvod, proč by měl pokračovat dál,“ řekl ministr, ovšem připustil, že Uhlíř by měl ještě dopracovat zprávu.

„Už ani vaši koaliční partneři nevědí, co si o tom mají myslet. Podivují se, jak se tak bitcoinová kauza vyvíjí,“ zmínil Bžoch.

„Probíhá veřejná diskuse,“ namítl Lipavský. „Ale nechť se Sněmovna sejde, pokud se chce sejít.“ Co si o kauze myslí členové ODS, podle svých slov neví. „Kandiduji za ODS, ale nejsem její součástí, nevím, jaké debaty probíhají uvnitř ODS,“ řekl ministr zahraničních věcí.

„Trestněprávní zodpovědnost budou řešit příslušné orgány. Ale je třeba vyvodit politickou zodpovědnost,“ zdůraznil Bžoch.

Lipavský kontroval: „Nejsme svědky toho, že by ANO vyvodilo politickou zodpovědnost kvůli svým kauzám.“

Bžoch pak připustil, že kauza Čapí hnízdo se vrací jako bumerang. „Ale tato vláda má mnohem víc problémů, než je patnáct let stará kauza Čapí hnízdo,“ zdůraznil europoslanec.

Ministr Lipavský vzpomenul, že ve Sněmovně hlasoval pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. To, že o něm pravděpodobně bude hlasovat ještě nová Sněmovna, považuje za absurdní.

„Babiše už dvakrát zprostili,“ připomněl Bžoch. Kauza podle něj není dobrá pro důvěru lidí v právní systém.

Pokud Babiš zruší muniční iniciativu, komu to pomůže?

Dalším tématem pořadu byly výsledky nejnovějšího volebního modelu agentury STEM. Volby do Sněmovny by podle něj vyhrálo ANO, obdrželo by 31,5 % hlasů. Na druhém místě se s necelými 21 % drží koalice Spolu. Třetí SPD pak čím dál více uniká svým konkurentům. Kromě čtvrtých STAN by se do dolní komory Parlamentu probojovali ještě Piráti a hnutí Stačilo!

Moderátorka se pak zeptala, jestli Bžoch obsadí v příští vládě křeslo ministra zahraničí. „Pokud bych dostal nabídku být ministrem zahraničních věcí, byla by to pro mě čest,“ řekl europoslanec, jenž je také stínovým ministrem.

Bžoch mu odpověděl: „Byli jsme ve vládě osm let. Za tu dobu jsme se nepřiblížili Rusku. Pokud se nám něco nelíbí, tak to řekneme. Rétorika, že otočíme kormidlem na východ jen proto, že nesouhlasíme s vládou, je nesmyslná.“

„Pokud Babiš zruší muniční iniciativu, komu to pomůže? No Rusům. Je potřeba brát vážně, co Babiš říká,“ zdůraznil Lipavský. Voliči by podle něj měli sledovat, jak hlasuje ANO v Evropském parlamentu. „Rusko chce rozložit Evropu,“ vyslovil obavu Lipavský.

Vy pořád závodíte. A vy zas nosíte červenou čepici

Bžoch řekl, že nejde o to zrušit muniční iniciativu, ale zařídit, aby byla transparentní. „Lepší by bylo, kdyby to koordinovalo NATO, ne ČR. Mají na to lepší infrastrukturu,“ soudí europoslanec.

Lipavský však trval na tom, že ANO chce muniční iniciativu „odevzdat pryč, z Česka“. Přitom podle něj funguje. „Chcete to dát Němcům, Francouzům,“ vyčítal Bžochovi z ANO.

„Ale vždyť jsme v NATO,“ namítl europoslanec. „Nejde o to, aby se členské státy předháněly. Vy pořád závodíte, kdo pomáhá, jak pomáhá, kdo pomáhá víc. Máme své slovo v NATO, v EU. A především chceme, aby proces byl transparentní,“ zdůraznil Bžoch.

Lipavský pak zopakoval, že proces české muniční iniciativy je důvěryhodný. „Přispívá do něj přes dvacet zemí. Mají v nás důvěru. Z velké části jsou to finanční prostředky jiných zemí. Přijde Babiš, řekne, že se mu to nelíbí, dá tam lži, které se špatně vyvrací. To pomáhá Babišovi, proto říkám, že Babiš otočí kormidlo této země na východ,“ stál si ministr na svém.

„Nejde o to, jestli to dělá ČR, nebo někdo jiný. My máme svých starostí dost,“ neudržel se Bžoch.

„Tady se probouzí Patriot s červenou čepicí,“ kontroval ministr.

Současná vláda má podle Lipavského důvěru v Alianci. „Musíme se bavit o tom, jak dosáhneme závazků vůči NATO,“ řekl ministr.

Moderátorka připomněla, že z hnutí ANO zaznívá zpochybňování 5 % HDP na obranu.

„Není to tak jednoduché,“ namítl Bžoch. „Členské státy na to navýšení kývly, chtěly udělat dobře Trumpovi. ČR ale bude mít problémy v rozpočtu se dvěma procenty. Teď to má takhle vystřelit. Říkat, že uděláme pět procent, není úplně správné. Souhlasíme s tím, že obrana je důležitá, ale dávat závazek pěti procent je špatně, když nevíme, co bude,“ soudí europoslanec.

„Bezpečnost zajišťujeme sami pro sebe,“ oponoval Lipavský a připomněl, že závazek pěti procent se skládá ze dvou částí, z čehož 1,5 procenta jsou doplňkové výdaje. „Chtěl bych vyvrátit, že neplníme dvě procenta. Loni jsme je splnili. Probíhá analýza započitatelnosti výdajů. Nemá smysl předem říkat, že se vzdáme. Připravuje se rozpočet na příští rok. Je prostor pro konsolidaci veřejných výdajů,“ řekl Lipavský.

Dalším výbušným tématem se staly emisní povolenky pro domácnosti. „V tuhle chvíli nevíme, kolik nás to bude stát,“ přiznal Lipavský. „Musíme zamakat a vláda má řadu iniciativ, abychom to upravili, zjemnili některá pravidla. Dokážeme v rámci kompromisů dosáhnout výhody pro Česko. V tuhle chvíli není v EU síla shodit povolenky ze stolu,“ zdůraznil ministr.

„Za to, že emisní povolenky pro domácnosti musíme přijmout, může tato vláda. Oni to dopustili, aniž bychom měli dopadové studie, je to jejich průšvih. Dnes se to snaží zamaskovat. Peněženky lidí budou opět o něco tenčí,“ rozčílil se Bžoch.

„Během našeho předsednictví jsme byli ten, kdo předsedá, ne navrhuje,“ namítl Lipavský.

„Když předsedáte, jste ve funkci koordinátora, to je pravda, ale můžete hledat podporu,“ odpověděl mu Bžoch a řekl, že vláda spáchala lidem spoustu problémů tím, že nechala emisní povolenky pro domácnosti schválit.

„Nespáchala to tato vláda. Hlasovalo se v Bruselu, kde to navrhla Evropská komise,“ oponoval Lipavský. Dodal, že Česko, Polsko, Slovensko a Estonsko tvoří jádro zemí, v nichž se ozývá volání po změnách. „Budeme se snažit pro odsun do roku 2028, pracujeme na tom,“ hájil se ministr.

„Měli jste na tom pracovat v době vašeho předsednictví. Schválili jste to bez dopadových studií, bez všeho,“ namítl Bžoch.

