Ta panika! Ta propaganda! píše ekonom Kohout o debatě nad Czexitem. A dodává: Jednou udělají smrtelnou chybu

„Aniž by se schylovalo k brzkému vystoupení Česka z Evropské unie, část médií propadla panice. Stranou nezůstaly ani sociální sítě. Na Twitteru se pod hashtagem#MojeEU začala rojit pochvalná, ale i kritická hodnocení Unie. A jaká by vlastně EU měla být?“ zeptal se Kohout a následně si i odpověděl.

Anketa O koho by měl Babiš opřít svou vládu? Ať už jakkoliv ČSSD, KSČM 2% SPD, KSČM 94% ODS 0% ČSSD, KDU-ČSL 3% jiná varianta 1% hlasovalo: 2903 lidí

Podle jeho slov by v první řadě měla klást důraz na svobodný obchod se zbožím a službami, další vývoj by pak měl směřovat k odbourávání cel a dalších obchodních překážek se Spojenými státy a dalšími vyspělými zeměmi.

Podle Kohouta je pak stejně důležitý i volný pohyb osob v rámci EU, a to nejen na turistické úrovni. „Bohužel, Brusel si z volného pohybu osob udělal klacek na Británii, čímž přispěl k Brexitu. Jinými slovy: EU by měla garantovat volný pohyb osob, avšak neměla by dělat z členských států nesvéprávné provincie. Třetím přínosem EU je volný pohyb kapitálu,“ poznamenal Kohout.

„Aby fungoval svobodný pohyb zboží, služeb, osob i kapitálu, není třeba téměř žádných centrálních úřadů. Není třeba Evropské komise ani Evropského parlamentu. Není zapotřebí celé té byzantsky složité struktury institucí, které skoro nikdo nezná nazpaměť a jejímuž fungování stěží rozumí i experti. A hlavně, není zapotřebí všech těch špičkově placených úředníků, europoslanců a evropských komisařů,“ dodal Kohout s tím, že protože by všichni tito profesionální Evropané neradi přišli o dobré bydlo, začala hra na prohlubování integrace pod heslem „více Evropy“.

„Postupně byli občané zemí Evropské unie stavěni před řadu hotových věcí: společná měna, společná zahraniční politika, společná obrana – všechno společné. Jen několik málo oblastí stále odolává, například daně z příjmu. Ale i zde propaganda provádí dělostřeleckou přípravu pro budoucí ofenzívu,“ dodal Kohout. A podotkl, že z Evropské unie se stalo impérium.

„Většina národních legislativ je dnes diktována oligarchickou skupinou osob, které nikde žádný volič do jejich funkce nikdy nevolil. Nikdo nezvolil Junckera, Jourovou nebo Mogheriniovou do jejich funkcí v Evropské komisi. Zmínění se do svých funkcí dostali díky mocenským hrám, do nichž volič nemá šanci promluvit,“ zmínil Kohout.

Závěrem pak zmínil, že EU nemá v současné chvíli vnějšího nepřítele, ale i tak je jako každé impérium vnitřně zranitelná. „Je možné, že celoevropská vláda v Bruselu jednou učiní fatální chybu? Nejen možné: Je to prakticky jisté. Lze namítnout, že lidstvo se poučilo a nebude opakovat chyby minulosti: militarismus, fašismus, nacionální socialismus ani ‚reálný‘ socialismus stalinskobrežněvovského typu dnes již téměř nikoho neláká. Jenže lidstvo je velmi vynalézavé ve vynalézání nových chyb. Kromě toho postupně zapomíná. Svědčí o tom rostoucí hrozba antisemitismu v té části Evropy, kterou považujeme za vyspělou,“ uzavřel Kohout se slovy, že EU by však měla být hlavně svobodná a decentralizovaná.

