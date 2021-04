Tady Zeman vyvolal zděšení. A začíná to lézt ven. Jedno za druhým

Prezident Miloš Zeman dnes ve svém mimořádném projevu zveřejnil informaci, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že do skladu ve Vrběticích mohl před výbuchem ruské agenty „provést jeden z majitelů firmy IMEX“. Po zveřejnění zaznívají obavy, že Zeman „propálil“ informace, které zatím zaznít neměly. Proti slovům prezidenta se již ohradil právník společnosti IMEX Group Radek Ondruš. A přišlo i připomenutí podrobností společné cesty majitele IMEX se Zemanem do Kazachstánu a Tádžikistánu.

reklama

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25831 lidí



Zároveň z úst prezidenta zazněly i detaily vyšetřování, které byly doposud skryty před veřejností. Zeman zveřejnil, že jedna z policejních hypotéz pracuje s tím, že jeden z majitelů firmy IMEX Group mohl ruským agentům pomoci vstoupit do areálu ve Vrběticích. „Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je (ruské agenty) tam mohl provézt jeden z majitelů firmy IMEX. Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit. V každém případě, pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat. Pokud by se alespoň prokázalo, že byly jakési e-maily, jimiž se dožadovali, aby do tohoto areálu mohli vstoupit, je to rovněž důvod k závažnému podezření. Co by tam proboha měli dělat?“ zmínil se prezident.



Firmu IMEX Group s.r.o. vlastní podnikatel Petr Bernatík, přičemž do května roku 2014 figuroval ve firmě jako společník i jeho otec Jiří Bernatík. Psali jsme: Zeman shodil BIS a propálil policii. Vypustil detaily Vrbětic Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V následném rozhovoru pro pořad Partie Zeman navíc doplnil, že majitel IMEX Group Petr Bernatík odmítá spolupracovat. „Člověk z IMEX, kterého policie podezřívá, že oba Rusy do areálu provezl, odmítl vypovídat na detektoru lži,“ řekl Zeman.



Informace podané prezidentem Zemanem následně kritizoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), jenž je přesvědčený, že se neměly na veřejnost zatím dostat. „Jsem přesvědčen, že pan prezident sděloval údaje ze živého případu, které jsou v režimu utajení a sdělovat se nesmějí,“ reagoval na Zemanova slova.



Podle něj prezident ohrozil vyšetřování i bezpečnostní zájmy České republiky. Podle šéfa Senátu též prezident mnohé důležité části ze spisu naopak vynechal. „Protože jsem také nějaká jednání v utajeném režimu absolvoval, řeknu k tomu ještě jednu věc. A to, že zase některé jiné informace prezident vynechal,“ komentoval Vystrčil. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ohradil se i právník společnosti IMEX Group Radek Ondruš, prezident podle něj podal zkreslené informace. „Někdo předložil prezidentovi neúplné, částečně nepravdivé informace. Policie pracuje s celou řadou verzí, jedna z nich je, že je tam měl doprovodit majitel a výkonný ředitel v jedné osobě. Tato návštěva skutečně proběhla, majitel tam jel před důležitým vývozem zkontrolovat, jestli je materiál nachystán k přepravě. Nikoho tam nedoprovázel, vjezd do areálu byl zkontrolován,“ odmítl pro Radiožurnál právník firmy to, že by majitel někoho doprovázel.



Podle něj navíc Bernatík neodmítl podstoupit výslech na detektoru lži. „Nikdo ze společnosti IMEX detektor lži neodmítl, naopak on vyslovil připravenost, pokud nebudou vysloveny otázky, které nesouvisejí s kauzou Vrbětice, a aby se šetření účastnila nezávislá osoba,“ dodal. Policie se podle právníka následně neozvala.



Pro ČTK následně Ondruš rozvinul, že byl Bernatík ochotný bez jakýchkoliv podmínek podstoupit vyšetření u Bezpečnostní informační služby (BIS). Mluvčí BIS Ladislav Šticha ale takovéto zaměření kontrarozvědky odmítá. „Představa, že si BIS pozve civilistu na detektor lži, je absurdní,“ vyjádřil se na to. Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Také zakladatelka Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, zřízeného z rozhodnutí někdejšího ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), aby „potíralo lži na internetu a v médiích“, a nynější provozní ředitelka Deníku N Eva Romancovová míní, že od hlavy státu zaznělo něco, co zaznít zatím nemělo. „Mám nepříjemný dojem, že Miloš Zeman propálil jednu doposud neveřejnou informaci z vyšetřování. A zajímalo by mě, co ho k tomu vedlo. Nevěřím na náhody,“ komentovala Zemanova slova o jedné z vyšetřovacích verzí.

Mám nepříjmený dojem, že Miloš Zeman propálil jednu doposud neveřejnou informaci z vyšetřování. A zajímalo by mě, co ho k tomu vedlo. Nevěřím na náhody. — Eva Romancovová (@EvaRomancov) April 25, 2021

K osobě majitele IMEX pak dodal další informace i reportér CNN Prima News Ondřej Stratilík. Potvrdil, že se majitel v době předcházející výbuchu ve skladě skutečně podle jeho informací pohyboval. „Petr Bernatík je tím, kdo 15. října 2014 – tedy v den, kdy do skladu nejspíš vlezli i ruští zvědi – šel do skladu, aby prý zkontroloval zboží před transportem. To právní zástupce ostravské firmy IMEX Group říkal hned po explozi a řekl mi to i teď.“

Navíc připomenul, že Bernatík v prosinci roku 2014, tedy v době výbuchů, doprovázel Miloše Zemana na cestě do Kazachstánu a Tádžikistánu. „Na falešný tádžický pas se přitom podle českých vyšetřovatelů měla prokazovat dvojice ruských agentů,“ upozornil.



„Hrad nejdřív nechtěl účast pana Bernatíka na prezidentově misi potvrdit, jeho mluvčí J. Ovčáček ale později přiznal, že Bernatíkovo jméno na seznamu účastníků schválil hradní kancléř Vratislav Mynář,“ doplňuje reportér.

Petr Bernatík je zároveň tím, kdo 15. října 2014 - tedy v den, kdy do skladu nejspíš vlezli i ruští zvědi -, šel do skladu, aby prý zkontroloval zboží před transportem. To právní zástupce ostravské firmy Imex Group říkal hned po explozi a řekl mi to i teď. — Ondřej Stratilík (@OndrejStratilik) April 25, 2021

Psali jsme: To dosud nezaznělo. Zemanův projev skrýval jednu důležitou novinku! Bezpečnostní analytik zpozorněl „Pozvracet se a mlátit hlavou do zdi!“ Expremiér se po projevu Zemana neudržel. A nejen on Toto řekl Zeman do české kamery a takto to zpracovala ruská média Starosta Kolář se rozjel: Prezident se dopustil několika faulíků. Je vůbec způsobilý k výkonu funkce?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.