Tady není válka. A toto jsem neviděl. Petr Holec přidal, co mnohé naštve

K válce na Ukrajině se vyjádřil komentátor Petr Holec ve svém pravidelném pořadu na Youtube. Počítal s tím, že Putin zabere východ Ukrajiny, s invazí nepočítal. Ale dodal, že už před válkou říkal, že Putin neblafuje. Také si nemyslí, že by Putin byl šílenec. Ovšem válka může být problém pro Petra Fialu a jeho snahu snižovat rozpočet. „Já si nepamatuju, že by obyčejný benzín začínal čtyřkou," komentoval Holec vysoké ceny benzínu a dodal, že kompenzace opět rozjedou inflaci. A starosti mu dělá vládou schvalovaná cenzura.

Putina za šílence nepokládá, i když se může zdát, že se jedná o šílený tah a něco, čemu si Evropa odvykla. „Vladimir Putin předvedl, že se války nebojí a že ji klidně rozpoutá," konstatoval, nicméně se ruský prezident podle něho přepočítal v reakci Západu, který by zůstal měkký a rozpolcený, kdyby k invazi nedošlo. Kdyby zabral jen východ, dle Holce by se Ukrajina do NATO ani do EU nedostala a Putin by válčit nemusel.

Podotkl, že Putin dokázal v Česku dříve nepředstavitelné: Vládní ministři v Česku tleskají po projevu Andreji Babišovi. Německo začíná zbrojit a dokonce připouští za vlády Zelených prodloužení doby používání uhelných a dokonce i jaderných elektráren. A Martin Nejedlý sundal z mobilu nálepku s Putinem.

Kromě toho ovšem Putin Fialovi přichystal nepěkné překvapení v tom, že kvůli válce oslabuje koruna, což vyvolává inflaci, a další inflaci pak vyvolá státní pomoc Ukrajině. A i kompenzace pro ekonomiku. „Škodovka už hlásí utlumení výroby, protože nemá dodávky z Ukrajiny. Naše ocelárny jsou na tom podobně, protože dováží z Ukrajiny suroviny na výrobu oceli. A také je nemají. To jsou všechno významné části naší ekonomiky a našeho průmyslu," uvedl komentátor a míní, že to udělá do rozpočtu další díry.

„Kvůli Ukrajině zdražují energie a palivo. Já jsem teď jel na stream a viděl jsem ty ceny u benzínek, které za poslední den vyskočily do... Já si nepamatuju, že by obyčejný benzín začínal čtyřkou," ilustroval situaci. A dodal, že vláda se rozhodla lidem drahé ceny kompenzovat. Ale na to, aby člověk na podporu dosáhl, tak musí vyplnit kupu lejster. „Takže nás nečekají kvůli Ukrajině snadné časy," shrnul a dodal, že válka přichází přesně potom, co skončil covid. Ale s nadsázkou odtušil, že politický bůh rozdává krize všem a zatímco Babiš dostal covid, Fiala zase válku na Ukrajině.

Na dotaz čtenáře podotkl, že ač je situace špatná, mohla by být ještě mnohem horší, kdyby NATO zasáhlo, protože to by mohlo znamenat, že bude třetí světová válka. A rýpl si také do těch, co tak dlouho odsuzovali Poláky, protože to byli prý právě oni, kdo přesvědčil Německo, aby přestalo pohlížet jen na své pohodlí. „Těžko budeme o Polsku říkat, že škodí našim zájmům a podobně, takže jsem zvědavý, jak se potom tato vláda k Polsku a vůbec Visegrádu postaví," komentoval.

Tématem jeho pořadu byla i cenzura, tedy spolupráce vlády a správce domén .CZ při vypnutí některých údajně proruských webů. „Mě to vystrašilo. Já nejsem žádný příznivec fake news nebo válečné propagandy. Ale my nejsme ve válečném stavu. Parlament ani nevyhlásil nějaký stav ohrožení, který dává vládě víc pravomocí, protože potvrzuje, že je nějaká výjimečná situace. Stejně tak nebyl vyhlášený válečný stav, protože nejsme ve válce," podotkl.

Připomenul, že i premiér Fiala řekl, že rozhodnutí bylo na hraně. „Spolek, o kterém nikdo nic neví, vytipoval několik serverů a ty vypnuli jako propagandu," popsal průběh a zmínil, že Petr Hájek (protiproud.cz) mimo jiné zakládal týdeník Reflex, ale v posledních letech ujel. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž pak v rozhovoru pro Novinky.cz připomínal: „Sice svoboda slova a shromažďovací právo jsou Ústavou garantovány a zaručeny, ale i ty mají svoje limity." A policie za výrok o „Putinově trpělivosti s fašistickou chátrou", který pochází z doby před invazí, vyšetřuje bývalého poslance Zdeňka Ondráčka. „On nemohl schvalovat válku, protože ještě žádná válka nebyla. Neschvaloval genocidu, protože se lidé ještě nevraždili," podotkl Holec, že stíhán začal být až po invazi a za status, který smazal.

„Já jsem zvědavý, jak tohle dopadne, protože tady dlouho žádná cenzura nebyla. A bál bych se toho, abychom kvůli válce na Ukrajině skončili s nějakou cenzurou, protože pak se z nás částečně začne stávat Rusko, kde cenzura je, teď zavřeli dvě média kvůli informování o válce na Ukrajině, protože tomu říkali válka a ne tím oficiálním termínem ruské vlády," řekl komentátor.

