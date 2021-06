Tady se večeřelo a dělaly se kšefty... Piráti a STAN měli kampaň před mediálně „provařenou“ restaurací

reklama

Michálek pronesl též, že budou Piráti chtít i nový trestní řád, který má zrychlit trestní řízení. 90 procent případů týkajících se korupce by se podle Michálka mělo vyřešit již do 18 měsíců.



Michálek by se dle koalice mohl potenciálně stát příštím šéfem resortu spravedlnosti, v úvahu dle Pirátů a Starostů ještě přichází senátor Zdeněk Hraba nebo europoslanec Stanislav Polčák.

Předseda poslanců Starostů Jan Farský poté pokračoval se slovy, že „tahle země nemá na to, aby ji mohli rozkrádat šíbři“ a i on se vyjádřil k jednomu z velkých problémů aktuální vlády. „Vláda má velké průšvihy. Premiér má neuvěřitelný střet zájmů, přihrává si peníze napřímo. Faltýnkův diář? To by v každé jiné zemi znamenalo pád vlády. Když si čteme, kde komu pošle deset procent, to je něco nepředstavitelného,“ řekl Farský.



Pokračoval i pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, dodal, že Piráti by chtěli zřídit registr dotací, který by byl potenciálně spuštěn v prvních 100 dnech jejich vlády. Rovněž žádal „jasná a transparentní výběrová řízení“ včetně nového zákonu o střetu zájmů. Zákon o střetu zájmů i další ze zákonů, zákon o státních zástupcích, by koalice chtěla rovněž schválit během prvních sto dní ve funkci. Wagenknecht je v rámci představení jmen možných ministrů v případě úspěchu koalice ve volbách aspirantem na ministra financí.



Či senátor Václav Láska (SEN 21), jenž podotkl, že byl jako vyšetřovatel a advokát účasten mnoha kauz. „Byl jsem účasten na té straně vyšetřujících, tu druhou – pachatele jsem si zatím nezkoušel… A doufám, že mi to vydrží nějaký čas,“ zmínil a jmenoval množství kauz, kterých byl účasten. Fotogalerie: - Piráti a STAN

Koalice Pirátů a Starostů rovněž nadnesla, že by chtěla svolat vyšetřovací komisi, jež by se věnovala nákupům státní správy během nouzového stavu, a to bez účasti politiků.



Celou konferenci Pirátů a STAN můžete zhlédnout zde:





