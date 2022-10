Tady si snad někdo přeje, abychom byli ve válce s Ruskem... Vitásková vynesla mrazivou úvahu

„Pravou příčinou energetické krize není Ruska federace, to je ideologie. Je jí špatně nastavená evropská energetická politika,“ řekla v pořadu Aby bylo jasno expertka na energetiku a bývalá ředitelka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. „My ve válce s Ruskem nejsme. Konflikt na Ukrajině jenom prohlubujeme,“ zdůraznila s tím, že Česká republika jako předsednická země EU by měla být mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou a hledat mírová řešení. Z energetické krize by nám podle ní pomohlo odstoupení od evropské energetické politiky.

Situace na Ukrajině v posledních dnech eskaluje. Pokud Vitásková, která sbírá podpisy pro kandidaturu na prezidentku republiky, by byla v tuto chvíli hlavou českého státu, usilovně by dle svých slov žádala vládu České republiky a premiéra Fialu, aby zahájili mírové jednání. „Žádala bych, aby se v době českého předsednictví stali mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou, aby tento konflikt vedl k mírovým řešením,“ zasadila by se o to, aby se Česko právě této pozice ujalo.

„A jako prezidentka České republiky, jejíž země je v předsednictví EU, bych žádala po celém světě, ať pomůžou jednat a pomůžou zahájit mírové řešení mezi těmito zeměmi,“ řekla. A že by neváhala oslovit i miliardáře Elona Muska, který rovněž vyzývá k tomu, aby byla mírová řešení zahájena a podpořil v tom prezidenta Putina.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Žádná mírová jednání ale stále neprobíhají. Obavy tak stále narůstají: „Použití jaderných zbraní se neobávám, toho se bojím,“ poznamenala se vší vážností Vitásková. Věří, že obě strany mohou usednout k jednacímu stolu, pokud tomu ovšem západní země napomůžou. „Chybí tu k tomu třetí strana, mediátor, jako předsednická země se této role může zhostit každým dnem. Pokud to neuděláme my, je možné, že to udělá francouzský prezident Macron nebo turecký prezident Erdogan, který nemá zájem na tom, aby byl konflikt prohlubován,“ poznamenala expertka na energetiku.

V kontextu toho se věnovala energetické situaci; s opatřeními podle ní vláda ČR přichází příliš pozdě. „Některé kroky začali dělat teprve před pár týdny. To je jako když stoh slámy už začne hořet, sice ho uhasí, ale nezůstane po něm už vůbec nic. My jsme to měli hasit před tím, než někdo s těmi zápalkami k tomu stohu šel,“ přirovnala, jak nešťastně si Fialův kabinet s energetickou krizí počíná. Na její včasná upozornění a návrhy na potřebné kroky, které je třeba učinit, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) vůbec nereagoval.

Věnovala se také příčinám této energetické krize. Podle Ministerstva vnitra v čele s Vítem Rakušanem (STAN) „je původcem bezprecedentní energetické krize Ruská federace, resp. její rozpínavá a agresivní politika, která dlouhodobě a cíleně poškozuje zájmy České republiky“. Ale Vitásková připomíná: „Za energetickou krizi Ruská federace určitě nemůže, je to ideologie. Není to důsledek ruské invaze na Ukrajinu, protože ta začala v únoru, ale my už jsme o tom psali a informovali koncem loňského roku. To znamená několik měsíců před invazí. Na energetickou chudobu a na energetickou bídu jsem upozorňovala politiky již v době, kdy jsem byla předsedkyní Energetického regulačního úřadu,“ připomněla Vitásková.

„Stále říkám, že tou pravou příčinou toho, kde dnes jsme a co prožíváme, je špatně nastavená evropská energetická politika. Nyní sbíráme důsledky. To, co se dnes děje na Ukrajině, omezení dodávek nebo ukončení dodávek... musíme se podívat na skutečnost, že Nord Stream 2 byl připraven ke spuštění, ale z ideologických důvodu spuštěn nebyl, ty dodávky plynu z Ruska. Takže je to i záležitost sankcí, kdy Evropská unie vydává 5., 6., 7., 8. balíček, pak s hrůzou zjistí, že je nemůže naplnit. Je to vše zmatené, chaotické. My ve válce s Ruskem nejsme, my se jen snažíme konflikt prohlubovat tím, že místo mírových řešení posíláme zbraně a vyvoláváme hlubší konflikt. Ve válce nejsme, ale možná, že někdo touží, abychom byli,“ poznamenala Vitásková na dotaz, zda je Česko ve válce s Ruskem.

V souvislosti s energiemi Vitásková psala prezidentu Miloš Zemanovi, v otevřeném dopise ho letos v září varovala před bankroty, chaosem, občanskými nepokoji, anarchií a krveprolitím. Apelovala na něj, aby se zasadil o okamžité řešení energetické krize. Pro reakci si Vitásková dojde přímo na Hrad „Já ty reakce teprve uslyším, protože jsem k panu prezidentovi pozvána,“ podotkla.

Minulý týden proběhly dva významné summity evropských státníků na Pražském hradě, Úřad vlády je vyčíslil na 50 milionů korun. Ve špatné energetické politice a v politice vůči Ukrajině však podle Vitáskové žádný posun nepřinesly: „Sledovala jsem je a kromě veselé nálady a hromady úsměvů a objetí mezi sebou jsem z toho nevyrozuměla, že by byl nějaký posun, který by přivedl evropské země a celý svět do bezpečnějšího stavu. Naopak, co se tam odehrálo jen podporuje prohloubení té hluboké krize. Nenašla jsem tam žádné řešení, ani v tom, jak chtějí zastropovat ceny,“ zmínila Vitásková.

„Nerozumím opatřením, která vláda v tuto chvíli dělá. Ono to vypadá fajn, že se má zastropovat, ale když vám přijde druhý den záloha násobně vyšší, tak začnete uvažovat, zda vám vládní pomoc 4000 korun pomůže. Občané se mohou dostat do velmi tíživé situace právě špatnou komunikací vlády v této věci, protože nikdo neví, co vlastně platí,“ pokračovala.

Vitásková v současné době doporučuje na určitou dobu odstoupit od evropské energetické politiky a řešit si své problémy na prvním místě. „Odstoupit od evropské energetické politiky bychom měli alespoň na tři roky a zabezpečit cenově přijatelné energie pro průmysl a hospodářství a pro občany, kteří dnes nevědí, jaké ceny je čekají a zda na to vůbec budou mít. Je třeba udělat nepopulární kroky ve vztahu k EU, ale zachránit Českou republiku,“ dodala Vitásková.

