Tajemná falešná operace? Rusko ji prý chystá na Ukrajině

Někdejší ruský důstojník Igor Girkin se obává, že případná porážka Ruska na Ukrajině by mohla vést k prozápadnímu převratu v Moskvě nebo k občanské válce v Rusku. Ve snaze tomu zabránit spustil speciální akci. Ruská federace prý možná chystá falešnou operaci v sumské oblasti na severu Ukrajiny. CNN se vrátila k uniklým dokumentům z USA, které rozebírají situaci na Ukrajině. Ale nejen to. Ukazují také, v jakém rozsahu Američané odposlouchávají vlastní spojence. Ať už v Jižní Koreji nebo třeba na Ukrajině.

Washingtonský Institut pro studiu války (ISW) upozornil, že podle zpráv ukrajinské armády ruská útočná aktivita postupně slábne. „Vedoucí Rady záložníků ukrajinských pozemních sil Ivan Tymočko 8. dubna uvedl, že ruské síly bojují podél celé frontové linie, ale že ruský ofenzivní potenciál nadále klesá a že současné ruské útoky jsou zaměřeny na odlákání pozornosti a rozptýlení ukrajinských jednotek v očekávání protiofenzivních operací,“ napsal institut s tím, že Rusové nedosahují významnějších úspěchů ani u Bachmutu. Podle Tymočka Rusové neovládli ani Marinku, přestože ji proměnili prakticky v město ruin.

Jeden z ukrajinských vojáků, Jurij Syroťuk - granátník ukrajinské armády, sdělil americké zpravodajské stanici CNN, že Rusové stále v Bachmutu tlačí na ukrajinské obránce ze všech sil. „Je to peklo,“ shrnul situaci. „V současné době držíme pravé křídlo obrany města. Nepřátelské dělostřelectvo střílí bez přestávky, neustává ani palba z letectva. Je to teď opravdu těžké, protože ruské dělostřelectvo a tanky se stáhly velmi blízko, snaží se všechno ostřelovat. Dorazili (nepřátelští) výsadkáři se zbraněmi. Bohužel jejich zbraně jsou v pořádku. V Bachmutu nemají nedostatek personálu, ani munice," pokračoval.

Prozradil také, že ukrajinští obránci jsou nadále zásobováni potravinami i municí, i když to není snadné.

Podle ruských proválečných blogerů se ruské síly připravují na možnou ukrajinskou protiofenzivu.

„Dynamika využití dělostřelectva na bojišti na Ukrajině odráží skutečnost, že ruské síly využívají dělostřelectvo ke kompenzaci svých snížených ofenzivních schopností. Bývalý ministr bezpečnosti Doněcké lidové republiky (DNR) a současný velitel praporu Vostok Alexandr Chodakovskij oznámil, že ruské velení se rozhodlo téměř úplně zastavit každodenní výdej munice do oblastí fronty, kde neprobíhají aktivní útočné operace,“ pokračoval ISW s tím, že podle Chodakovského se tak děje i v důsledku příprav na možnou protiofenzivu.

Ukazuje se prý také, že Rusům na některých úsecích fronty schází munice i proto, protože s pomocí dělostřelectva kompenzují jiné své vojenské nedostatky v útocích obrněnou technikou a tak podobně.

„Ruské síly používají těžké dělostřelecké palby k srovnávání sídel se zemí před jejich obsazením pozemními útoky, čímž kompenzují potřebu vést účinné útoky pěchoty nebo provést letecký útok s použitím nedostatkové přesné munice a vystavují letouny a piloty riziku ukrajinské protivzdušné obrany. Přetrvávající nedostatek ruské dělostřelecké munice bude podkopávat schopnost ruské armády nadále kompenzovat její další slabiny a omezení. Deník Washington Post 8. dubna uvedl, že ukrajinské síly naopak používají o třetinu více střel než ruské síly a že ukrajinské síly šetří střelivem tím, že pečlivě určují priority cílů,“ uvedl ISW.

Někdejší ruský důstojník Igor Girkin v této souvislosti prohlásil, že je třeba podpořit ty ruské kruhy, které chtějí dál vést válku, protože případná porážka Ruska na Ukrajině by podle Girkina mohla v Rusku vést k prozápadnímu převratu případně k občanské válce. Spolu s dalšími osobnostmi proto založil „Klub rozhněvaných vlastenců“ a burcuje ke zvýšení ruského válečného úsilí. Girkin podle svých vlastních slov hodlá vyvíjet tlak na ruské kruhy, které by rádi uzavřely rychlý mír se Západem, aby opět získaly přístup ke svým západním majetkům. Stejně tak by prý rád zabránil již zmíněnému potenciálnímu převratu.

„Skupina rovněž uvedla, že se snaží vybudovat obrannou síť, která by v takovém případě odolala převratu v Rusku. Členové skupiny prohlásili, že skupina funguje v rámci ruského práva a nebude se zapojovat do ozbrojeného konfliktu, ale zaměří se na zvyšování povědomí veřejnosti v Rusku, aby si ruští výkonní činitelé uvědomili nebezpečí pro ruský režim. … Girkin může prosazovat politické cíle nejmenovaných osob v ruských mocenských strukturách, možná v rámci ruské Federální bezpečnostní služby (FSB).“ upozornil na cíle klubu washingtonský institut.

O slovo se přihlásil také bývalý mluvčí Doněcké lidové republiky (DNR) Eduard Basurin, který promluvil na pohřbu proválečného blogera Maxima Fomina. Fomin zemřel po atentátu v jedné z petrohradských kaváren. Kavárna patřila zakladateli soukromé armády Wagnerovců Jevgeniji Prigožinovi. Basurin prohlásil, že Rusko musí odmítnout vyjednávání a usilovat o bezpodmínečnou kapitulaci Ukrajiny.

„Ruský prezident Vladimir Putin také nedávno podepsal dva zákony rozšiřující právní postih za diskreditaci veškerého ruského personálu bojujícího na Ukrajině a za zpronevěru ruského vojenského majetku, což má pravděpodobně podpořit autocenzuru a usnadnit potlačování protiválečného disentu. … Ruské zdroje již dříve informovaly, že Federální bezpečnostní služba (FSB) stále častěji zadržuje ruské civilisty na základě podezření z finanční pomoci ukrajinským silám a že ruské úřady zřejmě zasahují proti barům v městských oblastech, kde působí ruské skupiny občanské společnosti.

Podle ISW se také zdá, že Rusové ustali se snahou zničit ukrajinskou energetickou síť. Institut se odvolává na prohlášení ukrajinského ministra energetiky Hermana Halušenka z 8. dubna, kdy oznámil, že Ukrajina poprvé od 11. října 2022 obnovuje vývoz energie. Podle britského ministerstva obrany však Ruská federace stále má potenciál své rozsáhlé útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu obnovit.

Institut také varoval, že Ruská federace možná chystá falešnou operaci v sumské oblasti na severu Ukrajiny.

„Ruské ministerstvo obrany možná připravuje podmínky pro útok pod falešnou vlajkou v Sumské oblasti. Ruské MO 8. dubna prohlásilo, že ukrajinské síly dopravují mrtvá těla z márnic do Ochtyrky v Sumské oblasti a aplikují na ostatky a oblast toxické chemikálie, aby mohly tvrdit, že ruské síly použily chemické zbraně,“ uvedl ISW.

CNN se vrátila k uniklým dokumentům o ruské válce na Ukrajině, o kterých ruští prováleční blogeři spekulují nakolik odhalují realitu a nakolik jde jen o klamavé plány nepřítele. Podle CNN tyto dokumenty mimo jiné poukazují na zranitelné místo Ukrajinců.

„(Dokumenty) odhalují klíčové nedostatky v ukrajinské výzbroji, protivzdušné obraně a velikosti a připravenosti praporů v kritickém okamžiku války, kdy se ukrajinské síly připravují na zahájení protiofenzivy proti Rusům - a právě v době, kdy USA a Ukrajina začaly rozvíjet vzájemně důvěrnější vztahy v oblasti sdílení zpravodajských informací,“ uvedla americká zpravodajská stanice.

Dokumenty prý navíc odhalují, v jakém rozsahu Američané odposlouchávají vlastní spojence. Ať už v Jižní Koreji, nebo třeba na Ukrajině.

„Některé z dokumentů, které jsou podle amerických představitelů autentické, odhalují rozsah amerického odposlouchávání klíčových spojenců, včetně Jižní Koreje, Izraele a Ukrajiny. Jiné odhalují, do jaké míry USA pronikly do ruského ministerstva obrany a ruské žoldnéřské organizace Wagnerovců, a to převážně prostřednictvím zachycené komunikace a lidských zdrojů, které by nyní mohly být odříznuty nebo ohroženy,“ upozornila CNN.

Z ruské strany získávali Američané poměrně podrobné informace.

„Dokumenty ukazují, že USA byly schopny zachytit plány ruského zaměření, až po přesné údaje o tom, na které tepelné elektrárny, elektrické rozvodny a železniční a automobilové mosty plánovaly ruské síly zaútočit uvnitř Ukrajiny a kdy,“ uvedla CNN.

Jeden z dokumentů také odhaluje možný rozsah ztrát na obou stranách i když CNN konkrétně tady upozornila, že je prakticky nemožné čísla nějak ověřit

„Podle jednoho z dokumentů utrpěly ruské síly v únoru 189 500 až 223 000 ztrát, z toho až 43 000 vojáků padlo v boji. Ukrajina mezitím utrpěla 124 500 až 131 000 ztrát, z toho až 17 500 padlých v boji,“ stojí podle CNN ve zprávě.

Zpravodajská stanice upozorňuje, že je prací zpravodajských služeb získávat informace a to i mezi spojenci, ale když je to uvedeno takto černé na bílém, spojence USA to pravděpodobně nepotěší a poškodí to americkou pověst. „Spojenci USA vyhodnocují škody a snaží se zjistit, zda únik informací neohrozil jejich vlastní zdroje a metody“ uvedla CNN.

„Očekáváme, že se s námi USA v příštích dnech podělí o hodnocení škod, ale nemůžeme čekat na jejich hodnocení. Právě teď provádíme vlastní," uvedl pro CNN úředník ze země, která je součástí dohody o sdílení zpravodajských informací Five Eyes s USA, do níž patří Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Spojené království.

V jednom z dokumentů je podle CNN také uvedeno, že na Donbasu spěje pravděpodobně válka k patu a během roku 2023 zde Ukrajina nedosáhne významnějších úspěchů.

CNN prý prozkoumala celkem 53 uniklých dokumentů, které unikly zhruba v čase od půli února do začátku března.

V dokumentech se hovoří i o Izraeli a v židovském státě vyvolaly poprask.

„Zpráva zpravodajské služby o Izraeli mezitím vyvolala v Jeruzalémě pobouření. Ve zprávě, kterou vypracovala CIA a jejíž zdrojem je rozvědka, se uvádí, že hlavní izraelská zpravodajská služba Mossad podporovala protesty proti nové vládě země - ,včetně několika výslovných výzev k akci'," napsala CNN.

Úřad izraelského premiéra v neděli ráno jménem Mossadu reagoval a označil zprávu za „lživou a zcela nepodloženou“.

„Mossad a jeho vysocí představitelé nepodporovali - a nepodporují - zaměstnance agentury, aby se připojili k demonstracím proti vládě, politickým demonstracím nebo jakékoli politické činnosti,“ uvádí se v prohlášení. „Mossad a jeho sloužící vedoucí pracovníci se v otázce demonstrací vůbec neangažovali a jsou oddáni hodnotě služby státu, kterou se Mossad řídí od svého založení.“

K dokumentům se vyjadřuje i britská BBC. Měla prý možnost nahlédnout asi do více než dvaceti listin.

„Obsahují podrobné informace o výcviku a vybavení, které jsou Ukrajině poskytovány při sestavování tuctu nových brigád pro ofenzivu, která by mohla začít během několika týdnů. Je zde uvedeno, kdy budou brigády připraveny, a seznam všech tanků, obrněných vozidel a dělostřeleckých zbraní, které poskytují západní spojenci Ukrajiny,“ uvedla BBC.

Také BBC informuje o padlých na obou stranách fronty. Cituje stejná čísla jako CNN a upozorňuje, že se na ruských kanálech na Telegramu objevila čísla notně upravená. V Rusku se můžete dočíst, že jednotky agresorů ztratili jen asi 16 až 17 500 tisíc mužů, zatímco Ukrajinci 61 až 71 500 tisíc.

BBC také upozornila, že dokumenty se nejednou objevovaly na herních serverech, kde se běžně hraje Minecraft či War Thunder.

„Zásadní je, že v dosud uniklých dokumentech není nic, co by naznačovalo směr nebo cíl ukrajinské protiofenzivy. Kreml by již měl mít docela dobrou představu o rozsahu ukrajinských příprav (ačkoli selhání zpravodajských služeb Moskvy se projevovalo po celou dobu války), ale Kyjev potřebuje udržet svého nepřítele v nejistotě, jak se bude kampaň vyvíjet, aby maximalizoval šance na úspěch,“ uzavřela BBC.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

