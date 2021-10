Tajené řešení covidu? Plné sklady léků! Šéf Motola vyzradil

Šéf Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík se v rozhovoru pro ČT24 rozčílil kvůli léku Regeneron. „Máme lék pro 6000 pacientů, jenom tady v Motole, jinak je v republice rozdistribuován, já nechápu, jak dneska někdo umírá, protože když máte PCR pozitivního pacienta a dáte mu tento lék, nemá naději, že by umřel, nebo že by se dostal do nemocnice,“ rozčílil se Ludvík.

reklama

Jaká je situace ve FN Motol, co se týče koronavirové epidemie? „V této chvíli máme 10 pacientů, z toho jeden je ve velmi vážném stavu, dva jsou na vysokoprůtokovém kyslíku, tři mají lehkou podporu dýchání. Zbylí jsou lehcí či úplně bezpříznakoví pacienti,“ sdělil Ludvík, že v podzimní špičce loni se mluvilo o desítkách případů.

„V tom minulém období jsme měli tu specialitu, že jsme měli speciální covidové ARO, ale v tuto chvíli se už na to nepřipravujeme a případné covidové pacienty budeme izolovat na jednotlivých standardních pokojích,“ dodal Ludvík.

A jakou špičku Ludvík očekává, kam až to vystoupá? „Já předpokládám, že ta situace se snad zlepší, nebo se nebude dramaticky zhoršovat. A dost se domnívám, že to bude záležet na proočkovanosti jednotlivých regionů. Třeba v Moravskoslezském kraji je vyšší počet hospitalizovaných, trošku si myslím, že to souvisí s proočkovaností hlavně té nejstarší populace. A my víme, že v těch pohraničních oblastech je ta proočkovanost nižší než v centru, takže si myslím, že v Praze tak velký problém nebude,“ dodal Ludvík, že hospitalizovaní u něj v nemocnici jsou převážně starší nenaočkovaní pacienti.

K omezování standardní péče v motolské nemocnici by nemělo dojít. „Budeme se tomu bránit, již na jaře jsme měli velký výpadek produkce a teď musíme dohonit to, co nám na jaře vypadlo. My budeme za každou cenu udržovat standardní chod nemocnice a nepřipustíme to, aby byla jakkoliv omezována péče,“ dodal, že pokud to nebude nařízeno shora, je schopen si představit i stovky pacientů bez toho, aniž by byla omezena péče.

Co se týče bariér proti koronaviru, tak Ludvík nevnímá jen očkování. „Znovu bych apeloval: My máme plné sklady léku Regeneron, který je možno použít i pro ty pacienty, kteří jsou v rizikové skupině. Staří, nějak nemocní, nějakým způsobem handicapovaní vysokým tlakem, cukrovkou. A nám ten lék nejde. My ho máme ve skladech a praktičtí lékaři nám neposílají pacienty. Prostě to nechápu. Máme lék pro 6000 pacientů, jenom tady v Motole, jinak je v republice rozdistribuován, já nechápu, jak dneska někdo umírá, protože když máte PCR pozitivního pacienta a dáte mu tento lék, nemá naději, že by umřel, nebo že by se dostal do nemocnice,“ rozčílil se Ludvík.

Psali jsme: Podporu nemáme. Kalousek řekl pravdu o volbách. Má strach Norsko: Nejen luk. „Muslimský Vilém Tell“, vrah pěti lidí, toho měl víc Müller (STAN): Velmi mě mrzí neúspěch našich pirátských kolegů Vondráček: Předávání vyznamenání možná nebude

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.