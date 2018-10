Tajilo se to: Šojdrová odjela do Řecka. Vybírat sirotky

V kauze 50 syrských sirotků došlo k novému vývoji. Europoslankyně Michaela Šojdrová podle zjištění Info.cz odletěla včera v doprovodu zástupců Ministerstva vnitra a humanitárních organizací do Řecka. Má v plánu navštívit zdejší tábory a vybrat děti bez doprovodu vhodné pro transport do Česka. „Ano, začátkem týdne vyjíždíme do Řecka,“ řekla serveru česká europoslankyně za KDU-ČSL. Další informace přinesl Deník N.

„Do Řecka jedu, abych shromáždila všechny potřebné údaje. Mám naplánované také schůzky s příslušnými řeckými úřady a se zástupci Mezinárodní organizace pro migraci (IOM),“ řekla Šojdrová serveru Info.cz. „Řecká strana projevila zájem o spolupráci,“ dodala. Konkrétní místa ale neuvedla, prý kvůli ochraně dětí. „To je hlavní úkol aktuální návštěvy. Konkrétní sirotky určí řecká strana, ale máme předjednáno, že to budou děti do deseti let,“ řekl Deníku N předseda platformy Češi pomáhají Jaroslav Miko.

Do odletu bylo na plán uvaleno informační embargo, informuje Deník N. „Nechceme to medializovat do doby, než cesta proběhne a než se k výsledkům postaví česká vláda. Naším hlavním cílem je těm dětem pomoci a nechceme udělat nic, co by jejich přijetí ohrozilo,“ řekla mu asistentka Šojdrové, Eva Rybková.

Údajně by se mělo jednat především o nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných. Byla by jim poskytnuta dočasná mezinárodní ochrana, tedy nikoliv trvalý azyl a české občanství. Šojdrová dodala, že děti by zpočátku žily v ústavech, po několika měsících by měly možnost se dostat do rodin, které by o ně projevily zájem.

Návrat je podle Info.cz naplánován do konce týdne. Šojdrová je prý s Babišem dohodnutá, že pokud najde konkrétní sirotky, tak bude čas na další schůzku s premiérem. Andrej Babiš se k plánu od začátku stavěl skepticky, řka, že je lepší pomáhat na místě než děti převážet. Konečné rozhodnutí bude právě na něm a na ministru vnitra Janu Hamáčkovi.

autor: kas