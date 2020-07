Tajná cenzura? Černý seznam? Twitter čelí vážnému obvinění

reklama

Potvrdilo se tak, že sociální síť využívá interního nástroje, který zaměstnanci používají na moderování uživatelů. Na některé účty tak mohou moderátoři Twitteru použít „blacklist“ na vyhledávání či na zobrazování některých lidí či příspěvků v trendech, tedy nejvíce viditelném místě.



Pokud zaměstnanci Twitteru funkce využijí, potlačí se zobrazovaný obsah daného uživatele a příspěvky již nejsou dobře dohledatelné.

Mnoho lidí též kromě toho, že se můžete dostat na „černý seznam“ Twitteru, upozorňuje na to, že možnost zaměstnanců Twitteru zveřejnit jakýkoli příspěvek na stránce jakékoli firmy či osobnosti může mít dalekosáhlé následky.

To právě potvrdil i onen hackerský útok, jemuž se nevyhnuly účty Jeffa Bezose, Elona Muska, Kanyho Westa, Mika Bloomberga a dalších s celkem více než 300 miliony sledujících.



„Rozhodli jsme se vrátit něco zpět naší komunitě. Podporujeme bitcoin a jsme přesvědčeni, že byste měli také,“ mohli se lidé dočíst na účtech těchto lidí s výzvou, že pokud zašlou kryptoměnu bitcoin, vrátí se jim v dvojnásobném množství. Fotogalerie: - Zeman v USA

Tweety byly odstraněny až po více než hodině a není tedy divu, že se mnoho lidí nachytalo na trik útočníků a peníze jim zaslalo.



Twitter reagoval s vysvětlením, že „zaznamenal koordinovaný útok lidí, kteří úspěšně zamířili na naše zaměstnance, kteří mají přístup do interního systému a k dalším nástrojům“. Je tedy více než pravděpodobné, že se útočníci dostali k příspěvkům právě přímo přes chybu v zabezpečení Twitteru.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Podvodníci na této chybě od lidí vylákali až přes 118 tisíc dolarů, ty z bitcoinové peněženky následně odtekly na neznámé místo.

Twitter přitom před časem zveřejnil tabulku, kde ukazoval, jak má vypadat nová mluva. Místo „blacklist“ (černé listiny) chce používat slovo „denylist“, tedy zakázaný seznam.



„Inkluzivní jazyk hraje zásadní roli při pěstování prostředí, kam zapadá každý,“ vysvětlila firma s tím, že: „Jazyk, který používáme v našich programech, neodráží hodnoty naší společnosti a nereprezentuje lidi, kterým sloužíme.“ To prý chtějí jako společnost změnit.

Inclusive language plays a critical role in fostering an environment where everyone belongs. At Twitter, the language we have been using in our code does not reflect our values as a company or represent the people we serve. We want to change that. #WordsMatter https://t.co/JVO8968B7K — Twitter Engineering (@TwitterEng) July 2, 2020

Se zlou se potáží i zaměstnanci, kteří by chtěli odkazovat na něčí pohlaví, ze zájmen on, ona, jeho, její se má stát „oni“ a „jejich“. Kromě černé listiny končí i ta bílá. Místo ní se bude využívat termínu „dovolený seznam“.

We’re starting with a set of words we want to move away from using in favor of more inclusive language, such as: pic.twitter.com/6SMGd9celn — Twitter Engineering (@TwitterEng) July 2, 2020

