Tajný seznam ČT, kdo nesmí na obrazovku? Ekonom Pikora zjistil ohromující věc

„Tento web jen přebral její blog z iDNES.cz. Já nevím, jestli tento web informuje, že text přebral, nebo ho jen beze slova okopíroval, ale vím, že Markéta pro tento web NIC nepsala. To elfům nevadí, ti si jen udělali čárku nepohodlného živlu. Dali Markétu do kategorie ‚podporované subjekty a objekty‘, kde je mimo jiné i D. Trump, což je v očích mladých marxistů extrahříšník. Z jejich pohledu se má jistě za co stydět,“ popisuje ekonom.



„Dále se objevuje u položky ‚čí hlas je slyšet na Parlamentních listech‘, kde nejspíš opět citovali z toho samého blogu. Jenže tady jsem už i já. Ani nevím, čím jsem se provinil. Žádný článek jsem pro ně nepsal. I tady evidentně stačí jen to, že se člověk objeví na webu, a už je vinný, protože přede mnou je na seznamu europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a za mnou primátorka Brna Markéta Vaňková,“ zní dále od Pikory k „elfskému“ seznamu. Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

„Nevím, k čemu jsou podobné seznamy dobré. Jen jestli jsem dobře pochopil české právníky, tak jsou protiústavní,“ doplňuje Pikora s tím, že zaznamenal, že by takovéto praktiky mohly skončit u soudu, jelikož se má připravovat žaloba. „Tak doufám, že dá chování elfů do právních mantinelů a já nebudu na seznamu nepohodlných osob,“ připojil. Psali jsme: Elfové, končíme. Listina není trhací kalendář. Advokátce Hamplové přetekl pohár trpělivosti a vyráží do boje

Poznamenává, že takovýchto seznamů je u nás vedeno vícero. Vést si jeden z nich podle něj má i naše veřejnoprávní televize. „Zatím to naštěstí nejsou seznamy, koho popravit, ale jen kdo třeba nesmí na veřejnoprávní obrazovku. Tento týden jsem se zrovna potkal s jednou novinářkou, která mi říkala, že dříve pracovala v ČT a měli striktně zakázáno nás s Markétou pustit do záběru,“ vyjevil s tím, že sám nebyl v hlavních zprávách ČT alespoň deset let a po určité době se přestal objevovat i na obrazovkách zpravodajského kanálu ČT24.



Pikora si nyní prý připadá jako v době normalizace. „Jenže tehdy lidi věděli, který soudruh je zakázal a za co. To já nevím. Asi jsem mluvil proti euru, nebo málo chválil EU, nebo prostě jen pykám za manželku, která má prořízlejší ústa než já, a padla na mě kolektivní vina, jako když měl někdo v padesátých letech buržoazní původ a jako nedůvěryhodný lidu směřoval k jednotkám PTP,“ poznamenává s tím, že doufá, že se opět „vrátí svoboda“.

Pikora si nyní prý připadá jako v době normalizace. „Jenže tehdy lidi věděli, který soudruh je zakázal a za co. To já nevím. Asi jsem mluvil proti euru, nebo málo chválil EU, nebo prostě jen pykám za manželku, která má prořízlejší ústa než já, a padla na mě kolektivní vina, jako když měl někdo v padesátých letech buržoazní původ a jako nedůvěryhodný lidu směřoval k jednotkám PTP," poznamenává s tím, že doufá, že se opět „vrátí svoboda".

