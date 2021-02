Tak Zeman bude psát dopisy Ústavnímu soudu? To je nátlak, zuří Polčák

Ve středu by měl Ústavní soud vynést verdikt nad námitkami některých senátorů k volebnímu zákonu, které plénum ÚS projednávalo během úterka. Stěžovatelům vadí, že malé strany potřebují více hlasů na jeden mandát než velké. Zrušit by se mohla též procentní klauzule pro koalice. Prezident Miloš Zeman před případným rozhodnutím Ústavního soudu varoval. „Je to nepřijatelný způsob vybočení z jeho funkce a de facto nátlak výkonné moci vůči nezávislé soudní instanci,“ myslí si o prezidentovi europoslanec Stanislav Polčák.

Ústavní soud by se měl dnes zabývat námitkami některých senátorů ohledně volebního zákona. Námitky byly k soudu podány již v roce 2017, avšak soud by měl o nich rozhodnout až nyní, pouhých osm měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny. V Českém rozhlase o tom diskutovali jeden z navrhovatelů stížnosti, europoslanec Stanislav Polčák (STAN), a poslankyně a místopředsedkyně stálé komise pro Ústavu České republiky Helena Válková (ANO).

Pokud soud stížnosti vyhoví, mohla by zmizet ta ustanovení, která jsou podle předkladatelů nevýhodná pro malé strany, jež na jedno poslanecké křeslo potřebují více hlasů než velké. Zmizet by mělo též kvórum na volební koalice, které stanovují desetiprocentní zisk hlasů u dvoučlenné koalice či patnáct procent hlasů u tříčlenné koalice.

Prezident Miloš Zeman poslal soudcům Ústavního soudu dopis, ve kterém je varoval před zrušením napadených paragrafů. Podle Zemana by mohla hrozit rozsáhlá ústavní krize. S tím ovšem nesouhlasil Stanislav Polčák, podle nějž by prezident neměl jakožto součást výkonné moci do rozhodování soudů zasahovat. „Prezident by měl vážit své kroky. Uvádí výtky vůči připravovanému rozhodnutí, a to v živé věci,“ pověděl. „Prezident může vyjádřit svůj názor pro média, ale aby psal všem ústavním soudcům dopis, to je za hranou. Je to nepřijatelný způsob vybočení z jeho funkce a de facto nátlak výkonné moci vůči nezávislé soudní instanci,“ dodal europoslanec.

Poslankyně Válková však ke kroku Miloše Zemana není tak příkrá jako Polčák. „Obava poslance Polčáka je naprosto lichá. Jsem přesvědčená, že Ústavní soud si prezidentovy připomínky vyslechne, ale rozhodne tak, jak bude považovat za nutné z hlediska ústavní konformity,“ myslí si. Podle ní by kvůli možnosti předvídatelnosti právního státu bylo lepší, kdyby soud rozhodnutí odložil až na další volby. „Jsem téměř přesvědčená – a doufám, že se nemýlím –, že by v takovém případě Ústavní soud odložil vykonatelnost až na období po volbách. Nedovedu si představit, že by teď obě komory zvládly schválit nějakou novou variantu. To by skutečně rozkolísalo současný volební systém, což určitě nikdo nechceme,“ vysvětlila.

Europoslanec Polčák si ovšem nemyslí, že by osm měsíců bylo málo. Prý je možné do voleb, pokud by Ústavní soud námitky přijal, zajistit kvalitní právní normu, jež by zákon narovnala. Polčák doplnil, že nejde o celý volební zákon, ale o některá usnesení čtyř paragrafů. „Opravdu nemůžeme mít v České republice legálně dvojí kvalitu voličů – jedněch, kteří mají šanci, že si svým hlasem pomůžou, a druhých, kteří tu šanci nemají,“ myslí si.

Válková souhlasí, že volební zákon není ideální a zasloužil by si odborný rozbor a revizi. Pokud by však Ústavní soud zrušil obě napadené části ustanovení s okamžitou platností, prý bychom se dostali do situace, kdy by mohlo dojít k určité radikální změně v době, kdy už běží předvolební kampaň. Volby do Poslanecké sněmovny mají proběhnout v říjnu tohoto roku. „Nevím, jestli tohle patří k atributům právního státu,“ okomentovala případné okamžité rozhodnutí soudu Válková.

