Tak Zeman bude zatínat pěst? Hrubá neslušnost, durdí se hlavní komentátor od Bakaly

27.12.2017 19:01

Vánoční hrozba prezidenta Miloše Zemana, neboli jeho zaťatá pěst, kterou pozvedl ve chvíli, kdy ve vánočním poselství hovořil o tom, že předčasné volby rozhodně vypsat nehodlá, pobouřila nejen řadu českých politiků. „Zaťatá pěst, to je gesto tak mimo žánr, jak jen může být. Ne mimo žánr vánočního projevu, to by bylo ještě na hodně dlouhé povídání, ale mimo žánr Vánoc,“ kroutil hlavou šéfkomentátor serveru Aktuálně.cz miliardáře Zdeňka Bakaly Jan Lipold.