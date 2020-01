Tak čau, Pavle. Novotného nezvolili místopředsedou, nejvíc hlasů má Vondra

Jako první se ujal slova Martin Baxa: „Nechci, abyste si mě pamatovali jen jako toho s motýlkem.“ Podařilo se mu prý před rokem vrátit do pozice primátora města Plzně, a to je návod i pro ostatní. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 85% Nepovede 15% hlasovalo: 8493 lidí

Pak si vzpomněl na Ronalda Reagana, který prý zdůrazňoval vzdělávání jako sloup demokracie. I Margaret Thatcherová byla ministryní školství. Proto si myslí, že obnova pravice musí začít od mladé generace, což si jako školský expert bere na triko.

Příští český premiér by podle Baxy neměl být na „B“. Tedy ani Babiš, ani Bartoš. Soupeři ODS jsou totiž prý také Piráti. A právě s Piráty by si to podle Baxy měla ODS rozdat o „mladší ročníky“.

„Premiéra na B nechceme. Svoje B si zakroužkujte teď, ve volbách místopředsedy,“ vyzval Baxa.

O školství hovořila i radní Marie Kubíková z Prahy 6, která se na místopředsedkyni nominovala sama, se slovy, že „ODS nesmí chybět odvaha. A já ji mám.“ Právě Kubíková předtím doplnila souboj Novotný vs. Stanjura na prvního místopředsedu. Tématem, které by podle ní měla ODS více zvednout, je inkluze. Učitelé už to prý nezvládají a ODS by se za ně měla postavit.

Vtip Martina Kupky

Martin Kupka vyjádřil radost, že „kongres není nuda“. A ODS ocenil, že dokáže vybírat zatáčky a ustát rány. „Já si přeju, aby byl svět zase v pořádku,“ vyznal se. Rodina, práce, slušnost, vzdělání. To jsou slova, která by měla platit. A také třeba to, že někde je demokracie, a jinde není.

„Tam kde jsou maminky, tam jsou i tatínkové,“ uvedl dále svou programovou tezi. Ač konzervativní, neměla by ale ODS zamrznout v minulém století a v jeho tématech.

Ale musí to být schopna vysvětlit i „paní Cetlové z Jablunkova“. A také to, že ODS je tu pro ni.

„Nedávno mi na sněmu jeden starosta vyčítal, že zelenáme. Jenže my starostové jsme zelení skrz na skrz. Staráme se, aby byla čistá řeka, uklízíme ulice, sázíme stromy. Hledáme racionální řešení, která pomohou lidem a ekonomicky nás nezruinují. To je naše Zelená karta. Aby si téma nepřivlastnila levice,“ vykládal dále Kupka.

A na závěr svého expozé se Kupka rozhodl kongres pobavit vtipem. „Co mají společného Honduras, Burundi a Kamerun? Všechny mají kratší stavební řízení, než Česká republika.“

Miroslava Němcová je již trvalkou ódéesáckých kongresů. Nyní ale oznámila, že kandidaturu nepřijme, a podporuje Miloše Vystrčila, svého kolegu z Vysočiny.

Pavel Novotný: Co to vyvádíš?

A pak se k pultíku vrátil Pavel Novotný, který už jednou sál ohromil.

„Mně psala manželka, táto, co to vyvádíš,“ začal místo oslovení delegátů. Pak vtipkoval o Pirátech, co si na kongresu hulí špeky, a vyjádřil názor, že by nikdo neměl ve straně postupovat moc rychle.

Popisoval, jak čtyřikrát kandidoval v Řeporyjích a obcházel celou obec, než se stal starostou. „A příště tam uděláme padesát procent. Slibuju vám, že budu mít v Řeporyjích ústavní většinu,“ ohlásil za potlesku.

Pak avizoval, že nekrade. „Budu pracovat pro ódéesku, jak nejlíp umím,“ sliboval. Kdysi prý slíbil Petru Fialovi, že nebude mluvit sprostě, bude slušnější.

A skončil slovy, že miluje Řeporyje, a stejně tak miluje ODS.

Jan Skopeček, poslanec a ekonomický expert strany, se ve svém příspěvku zaměřil na vysoké daně, které by ODS měla snížit a zjednodušit.

Kromě ekonomiky by ale ODS měla sledovat i fenomény, ovlivňující život. Je to například rozvoj nových technologií, který přináší výzvy, ale také nebezpečí, často směřovaná vůči svobodě, což by ODS mělo zajímat mimořádně.

Třetím tématem je „Zelený úděl“. Na jednu stranu je to velmi konzervativní téma. „Ale to co se dnes děje, to nemá s ochranou životního prostředí nic společného,“ obává se. „Propuštění zaměstnanci automobilek, páteře našeho průmyslu, se jednou budou ptát, proč jsme něco takového připustili,“ varoval.

„ODS by se neměla bát a riskovat. Kdo se stane šedivým, ten se stane nezajímavým,“ varoval. Strana by se podle něj neměla bát ani novinářů a negativní publicity.

Aplaus pro „stárnoucího havloida“

Alexandr Vondra prý comeback neplánoval, ale nečekal, kolik lidí bude žádat návrat „stárnoucího havloida“. „Takže havloid je tady a hlásí se o práci,“ dodal. Očekávat se od něj může důsledná obrana svobod, které jsou po třiceti letech znovu oklešťovány. „Děje se to postupně, salámovou metodou, ale o to je to nebezpečnější,“ varoval.

Nesmíme podle něj mlčet například k chování profesorky Válkové, která zpochybňuje zločinnost komunistického režimu.

„Můžete ode mě očekávat obranu našeho ukotvení na Západě. Kotvami tohoto ukotvení jsou NATO, EU i Visegrád. A ty všechny musíme bránit.“

Nesmíme podle něj dovolit „ani Zaorálkům, ani Putinům, ani Macronům“, aby tyto naše kotvy rozložili.

„Nemůžete ode mě očekávat, že budu prosazovat, dámy v sále prominou, třeba rovnost mužů a žen v managementu firem, i když nám to budou radit z Bruselu. Jsem prostě stará škola,“ omluvil se.

Odmítá také naskakovat na módní vlny a termíny, protože jako konzervativec ví, že ne každá změna je k lepšímu.

„Nemůžete ode mě konečně očekávat, že budu plavat na vlně dnešního klimatického alarmismu a šíření strachu,“ ubezpečil. Jako vystudovaný přirodovědec prý ví, že není třeba, aby se kvůli záchraně planety musel revolučně změnit společenský řád. „Řečeno s klasikem: Pozor na meloun. Na povrchu je zelený, ale uvnitř rudý jako krev,“ varoval.

Náš hlavní problém je podle Vondry v tom, že jsme zpohodlněli. „Rychlovlak Vindobona mezi Berlínem a Vídní raději Česko velkým obloukem objíždí,“ uvedl pro příklad.

Důvod je podle Vondry i ten, že moc sníme, a malujeme vize budoucnosti, místo abychom pracovali. „Příliš vizí a snů je spíš důvod k návštěvě psychiatra,“ varoval za smíchu publika ve zjevné narážce na knihu předsedy vlády.

„Čas,“ varovala jej v tu chvíli Jana Černochová, že překročil desetiminutový limit. „Ne,“ odmítl řečník rázně přerušení. Řešením podle něj je nastavování malých a rozumných projektů. Deset takových načrtl.

A vysloužil si největší potlesk ze všech kandidátů na řadové místopředsedy.

Vystrčil: O životní prostředí se mají starat slušní lidé

A poté přišel Miloš Vystrčil, poslední z kandidátů, který vyjádřil pochybnosti, zda vůbec mluvit, protože „se ukázalo, že od originality jsou tu jiní“.

„Jsem rád, že jsem členem ODS, a to z toho důvodu, že jsme normální,“ vyznal se. „My jsme normální strana, my nejsme firma, a tenhle kongres je toho důkazem,“ vysvětlil.

Pak vyjádřil obdiv Jaroslavu Kuberovi, který je v roli předsedy Senátu ideálním ztělesněním normálnosti ODS. Popřál mu, aby se na schůzkách nejvyšších ústavních činitelů setkával s jiným premiérem a prezidentem, než jsou dnes.

ODS si podle něj prošla „údolím smrti“, už na něj úspěšně zapomněla, ale teď ji chybí snaha se posunout ještě výše. Strana, která se nejvíce zasloužila o demokracii posledních třiceti let, by podle něj měla cítit odpovědnost za dalších třicet let.

Životní prostředí je podle něj konzervativní téma a my si ho nesmíme nechat vzít. „O životní prostředí se mají starat slušní lidé, a ne dotační podvodníci,“ zakončil.

Noví místopředsedové ODS

V prvním kole byli za místopředsedy zvoleni Martin Baxa s 338 hlasy, Martin Kupka s 405 hlasy, Alexandr Vondra byl s 443 hlasy a mimořádným aplausem, a Miloš Vystrčil s 442 hlasy. Tím byl naplněn počet čtyř místopředsedů.

Pavel Novotný dostal pouhých 103 hlasů a zvolen nebyl.

