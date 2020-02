Tak co, ČT? Babiš seděl u TV, sledoval a směje se Kavčím horám. Jde o jeho „průšvih“

reklama

Anketa Bojíte se čínského koronaviru? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 428 lidí



„Koukali jste na ČT24? Já ano. Už od rána bylo jasné, že to bude zpráva dne, a připravovali na to diváky neustálým opakováním reportáží o střetu zájmů. Průběh tiskové konference přenášelo živě kromě ČT24 i několik serverů,“ připojil. Průběh tiskovky byl podle něho „zjevně pro přítomné novináře obrovským zklamáním“. „Kromě ČTK, která do pár minut zveřejnila zprávu o všem podstatném, se ostatní servery probudily až po hodině a půl. Jak to?“ táže se.



„Vrchol“ jsme prý viděli především na naší veřejnoprávní televizi. „Tohle jsou jen fakta, žádný útok na Českou televizi. Přestože je pro ni střet zájmů snad nejdůležitějším tématem posledních měsíců a dopoledne to tak i vypadalo, tak v hlavní zpravodajské relaci Události (od 19.00) se zpráva o tiskové konferenci objevila až ve TŘICÁTÉ SEDMÉ minutě pořadu,“ podivil se.



A to se na České televizi měl objevit po „super zajímavých zprávách o výstavě fotografa Jovana Dezorta v Praze a o úspěchu helsinských vědců, kteří zdokumentovali nový druh polární záře“. „A světe div se, v minutové reportáži se divák nedozvěděl maličkost. Že Evropská komise SCHVÁLILA platby, které ČR už v minulosti vyplatila firmě Agrofert (spornou zůstává jediná platba ve výši 1,6 milionu korun),“ pokračoval.



A potvrdil tedy, že „ČR tyto schválené dotace vracet nebude“! Přičemž si neodpustil, že „se vracelo 32 miliard kvůli tradičním demokratickým stranám“. „Platí, co jsem řekl stokrát. Česká republika dotace kvůli mému střetu zájmů, který neexistuje, vracet nebude,“ znovu zopakoval a připojil, že „kdyby to bylo naopak, tak by to byla hlavní zpráva dne, která by předběhla i koronavirus“.



A ke koronaviru připojil, že „dělá všechno pro to, aby u nás lidi nemuseli mít strach“. „Jak víte, v České republice žádný případ není. U všech 37 testovaných pacientů byly výsledky negativní,“ uklidnil premiér.

Fotogalerie: - Babiš v Janově



Tento týden se právě kvůli tomuto tématu sešel i s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. A poté následovaly interpelace, které ministerského předsedu rozpálily doběla. „Je otázka, jestli jde Pirátům opravdu o dobrou věc, nebo akorát o to, být vidět v médiích,“ píše Babiš k tomu, že den po oné schůzce jej interpeloval Bartošův spolustraník Jakub Michálek. Ten měl Babišovi vytknout, že ve věci exekucí vláda nemá jasno, „že nic nedělá“ a Babiš „o tom jen píše ve své knize“.



„To prostě nepochopíte. Ivan Bartoš neřekl Jakubu Michálkovi obsah našeho jednání? Nebo si hrají na hodného a zlého policajta? Jestli tohle není tradiční strana, tak už nevím nic. Bohužel Sněmovna má na některé lidi šílený vliv. Než tam Piráti vlezli, dalo se s nimi výborně jednat, a co se řeklo, platilo. Pořád doufám, že z exekucí nechtějí jen třískat politické body, ale reálně nám ve Sněmovně pomůžou,“ povzdechl si Babiš.



Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Opozice v čele s Piráty ho prý dokonce „šikanuje“. „V tomhle volebním období zavedla opozice, a hlavně Piráti, novinku, aby mě mohli šikanovat,“ píše Babiš o tom, že se jej mají opoziční politici ptát na věci, které neřeší on, ale má je ve svém resortu jiný ministr.



A závěrem ještě dodává, že se České republice znovu zlepšil rating. „Agentura ACRA Europe zvýšila hodnocení našich dlouhodobých závazků na AA. Jsme tedy na úrovni zemí jako Belgie nebo Velká Británie,“ pochvaluje si dobrou zprávu.

Psali jsme: Je mi to fuk! Na*raný Babiš k ministrovi i dalším věcem Je to jinak! Babišovi se nejdřív zvedl žaludek a pak začal pátrat. A teď přiznal... Babiš měl doma zle: Monika byla rozčílená. A on zakročil Ukázal jsem jim! Babiš vynesl info z jednání EU: Šlo o naše sousedy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.