Tak co bude, pane Zeman? Ten nic neví. Ten nic nedělá. Vy mlčíte. Prý se blíží průšvih. Ale Žantovský říká...

Prezident Miloš Zeman neplánuje před druhým kolem prezidentské volby nic výraznějšího než svou účast v televizních debatách. Žádnou výraznější kampaň, v níž by se objevily billboardy, nechystá. Uvedl to pro MF Dnes.

„Děkuju svým podporovatelům za billboardy, které vylepili. Podporovatelům nemohu říci nic jiného než, že za čtrnáct dní se nic nestihne, ale ať případně nějaký ten billboard ještě vylepí,“ podotkl Zeman při své sobotní tiskové konferenci. To, zda Česko zaplaví další plakáty, se ještě neví. Například člen představenstva spolku Přátelé Miloše Zemana Karel Srp uvedl, že jej Zeman o nic nepožádal.

Předseda Strany práv občanů Jan Veleba pak uvedl, že lidé se prý sami nabízejí, že pomohou. „Vedu různá jednání,“ řekl Veleba s tím, že se však rozhodne až koncem týdne. Zda na Zemanově účtu přistane finanční podpora od Tomáše Hrdličky, se zatím rovněž ještě neví. Zeman také již tři dny po volbách mlčí, narozdíl od Drahoše, který se vydal do regionů. Za sebou má již návštěvu Moravskoslezského kraje.

Příliš optimisticky pro Zemana nevypadá ani graf ze serveru Kdovyhrajevolby.cz. Zde je k dnešnímu dni výrazně za Jiřím Drahošem.

K předvolební kampani před druhým kolem prezidentské volby se pak na serveru iRozhlas.cz vyjádřil také komentátor Petr Žantovský. Podle jeho slov není nic rozhodnuto, neboť je nutné vyčkat na hlasy nevoličů a hlasy voličů těch neúspěšných.

„Zeman dostal v 1. kole o tři čtvrtě milionu hlasů víc než v roce 2013, kdy se došplhal jen na necelých 25 %, zatímco letos to bylo 38,5 %. Znamená to, že svým výkonem mandátu přesvědčil zřetelně víc voličů než před jeho započetím,“ konstatuje také Žantovský.

Optimisticky pak Žantovský vnímá i to, že je otázkou, zda šli k urnám všichni Zemanovi voliči. „Byla slyšet i teze, že řada z nich věřila v nepochybné vítězství stávajícího prezidenta, takže se prostě neobtěžovali přijít volit. Pokud se tyto voliče podaří Zemanovi zaktivizovat, může to opět početní výsledek do jisté míry ovlivnit,“ dodal.

„Drahošovi se tak může snadno stát to, co Karlu Schwarzenbergovi před pěti lety: že prostě samotný antizemanismus nebude stačit a řada voličů prostě zůstane doma. I v roce 2013 byla volební účast ve 2. kole nižší, a to byli možná ti voliči, kteří nakonec chyběli knížeti,“ uzavřel Žantovský.

