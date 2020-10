Tak co, můžu o víkendu do hospody? Pirátka vyprávěla, jak čelila dotazům přátel na Prymulu

Byl by velký problém, kdyby prezident Miloš Zeman s kandidátem či s kandidátkou nesouhlasil, nastínila v Interview ČT24 první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Podle ní by se něco takového měl premiér Andrej Babiš (ANO) od Zemana dozvědět co nejdříve a neotálet až do úterní schůzky. Prymula dle političky „musí odejít“, a na nynější situaci má podíl i sám premiér. „Vždycky hasí tu nejbližší krizi,“ vyčetla Babišovi. Prý on sám zasel ve společnosti nedůvěru, když prostřednictvím svých příspěvků tvrdil, že koronavirus slábne a není třeba jej řešit.

Babiš dnes novinářům na podobný dotaz odvětil, že Zeman „má čas v rámci své agendy v úterý“. Čas podle slov šéfa vlády bude potřebovat i samotný kandidát.



Podle Richterové by bylo příhodné sejít se již v pondělí. Nastínila též možnost, že by prezident nechtěl premiérova adepta do postu jmenovat.

Richterová od rána čelila mnoha dotazům od lidí, které se na ní jako na poslankyni obraceli s dotazy, co nyní hodlají dělat a zdali teď i oni musí nadále poslouchat vládní nařízení. „Tak co, můžem teda o víkendu do hospody?“ dopadlo na političku, společně i s dotazem matky policisty, jak ten má nyní porušování od veřejnosti v nastalé situaci vymáhat.



Upozornila, že politici by měli nyní „jít příkladem“ a neporušovat Prymulova pravidla, i když on sám je porušuje. Jiné východisko, nežli náhradu Prymuly, si prý nedokáže představit.



Babišovu reakci na vyšehradskou schůzku považuje za adekvátní nastalé situaci. Myslí si však, že premiér by měl nyní řešit jiné věci než jen obměnu ministra zdravotnictví.

Jmenovala, že vláda aktuální tristní situaci ve zdravotnictví nikterak neřeší a její kroky například neumožňují zdravotníkům s dětmi nyní vypomáhat. „Finančně by se jim to nevyplatilo. Za hlídání dětí by dali víc než za výpomoc v nemocnici,“ upozornila.



Včera se Richterová s premiérem přela o počtu úmrtí lidí u nás, a jestli u nás umírá nejvíce lidí nakažených koronavirem na světě. Je si prý vědoma, že nezdůraznila, že měla na mysli aktuální data za posledních sedm dní.



U tématu restaurační schůzky nerozumí, proč se vysvětlení jednotlivých účastníků rozcházejí. Prymula, podle ní, svým jednáním ještě více rozmělnil důvěru veřejnosti a „musí odejít“.

Prezident prý nyní musí, v souladu s Ústavou, Babišovi vyhovět. „Jediné, na co tvůrci Ústavy nemysleli, je lhůta,“ zmínila možný problém. Doufá však, že vzhledem k aktuální situaci prezident současnou situaci protahovat nebude. „Hrad získal čas. Během toho času se může něco odehrát,“ myslí si.



Uzavřela, že nyní je důležité i připravit se na další možnou vlnu a jasné stanovit, jak se bude uvolňovat, a co při případné třetí vlně dělat.

