Tak já řeknu, jak to bylo, čílil se Okamura v ČRo. Důvod: Homosexuálové

Tomio Okamura zavítal do Českého rozhlasu a vysvětloval tu svůj výrok ze Sněmovny, že by raději skočil z okna, než aby se nechal adoptovat stejnopohlavním párem. V jednu chvíli se rozzlobil na moderátora Českého rozhlasu Vladimíra Kroce, že citoval jen část jeho vyjádření. „Takže já to doplním do úplna, přestože bych to čekal od vás,“ tepal moderátora Okamura. Poté popsal hororový okamžik u dětí, které vychovává stejnopohlavní pár. Kromě toho znovu volal po odchodu Česka z EU.

„To, co jsem řekl, vyplývá z mých osobních zkušeností. Nevím, jestli to posluchači vědí, ale já jsem vyrůstal část dětství v dětském domově. To bylo v Mašťově u Podbořan. To bylo na konci 70. let minulého století a nás bylo na pokoji 15, takže ty podmínky byly o dost horší, než jsou v současných dětských domovech, tak když jsem si představil, že by mě adoptoval stejnopohlavní pár, tak skutečně by to pro mě bylo nepřijatelné, protože jsem vždycky chtěl mít maminku a tatínka,“ řekl Okamura.

„A překvapily mě potom některé ty e-maily těch homosexuálních aktivistů, ta neuvěřitelná agrese, když jsem pouze řekl, že bych chtěl mít maminku a tatínka,“ pokračoval Okamura, aniž přitom zmínil onen skok z okna, o kterém mluvil ve Sněmovně.

Moderátor Vladimír Kroc poté ocitoval část Okamurova vyjádření z Facebooku, že si umí představit, že je lepší vyrůstat se dvěma tatínky než v dětském domově.

A Okamura se rozzlobil.

„Pane redaktore, mě teda zaráží, že jste v Českém rozhlase vytrhli mé vyjádření z kontextu a necitovali jste původní pasáž toho vyjádření,“ vpálil Okamura,

„Já ji neznám,“ bránil se Kroc.

„Proto mě to velmi zaráží, protože ta je zásadní. Takže já to doplním do úplna, přestože bych to čekal od vás,“ rozjel se Okamura.

Přečetl část svého vyjádření, ve kterém je uvedeno, že nejlepší je, když děti vyrůstají v normální rodině, a za normální rodinu označuje ženu a muže, již mohou zplodit děti přirozenou cestou. „Normální rodina je muž a žena a já si myslím, že v tom problém není, ten problém tady vytváří někdo jiný,“ pravil Okamura.

Podle něj může dítě, které se ocitne ve stejnopohlavní rodině, čelit hororovému okamžiku, ve kterém nemůže rozhodnout o svém životě, nemůže rozhodnout, zda chce žít v normální rodině. To je přímo hororový moment, že to dítě se k tomu nemůže vyjádřit jako dospělý člověk,“ poznamenal Okamura.

Došlo i na střet zájmů Andreje Babiše, jak ho popsali auditoři EU. Podle Okamury bychom z EU měli odejít a o případném střetu zájmů Andreje Babiše by měly rozhodnout české soudy.

Ve druhé polovině rozhovoru zmínil Okamura výbuch ve Vrběticích z roku 2014 a zdůraznil, že by k tomuto výbuchu měly být předloženy jasné důkazy, zda se vše stalo tak, jak říkají české tajné služby. Mezitím je podle Okamury třeba vést diplomatická jednání, a to i s Ruskem. „To je chování sebevědomé země,“ pravil host Českého rozhlasu. „Protože když někomu předložíme ultimátum, tak to není ukázka suverenity a samostatnosti země, ale politického diletanství, protože ty sebevědomé země dokážou předložit své požadavky tak, aby to bylo po jejich, i když jsou malé,“ prohlásil Okamura.

Vychází přitom z toho, že prezident republiky, který má přístup k utajovaným informacím, tvrdí, že tajná služba nepředložila důkazy pro své tvrzení.

