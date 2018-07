Tak je to tady, pane Bakalo! My už víme, co vás čeká

Sněmovní vyšetřovací komise k OKD v minulém týdnu vyslechla řadu svědků včetně expremiéra Bohuslava Sobotky nebo lobbisty Radka Pokorného. Hovořilo se o tom, že předvolaný Zdeněk Bakala si ani nevyzvedl předvolání. Média tak začala spekulovat, že by Bakalu mohla k výslechu předvést policie.

Bakalův mediální zástupce Vladimír Bystrov ovšem popřel, že by si jeho klient předvolání nevyzvedl, a řekl, že ani žádné neobdržel. Komise proto zaslala předvolání nové, tentokrát na Bakalovu švýcarskou adresu.

„Pan Bakala si předvolání vyzvedl včera odpoledne. Ve lhůtě, která je na předvolání, se k celé věci vyjádří,“ řekl pro Echo24 mediální zástupce Zdeňka Bakaly.

Anketa Má ještě cenu vyšetřovat dnes velké hospodářské kauzy 90. let? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 1999 lidí

Sněmovní vyšetřovací komise nyní očekává, že se Bakala k výslechu dostaví. „Pokud si to pan Bakala převzal, tak jsem rád. Očekávám, že se k nám dostaví, a předpokládám, že nám vysvětlí, jak to celé bylo z jeho pohledu,“ řekl pro Echo24 Lukáš Černohorský (Piráti).

Pokud by se prý stalo, že v navrhovaném termínu by Bakala nemohl přijít, komise mu ráda vyhoví s jiným termínem, jako to učinila i v jiných případech. Pro poslance je tedy evidentně podstatné, aby se kontroverzní finančník, o kterém soud prohlásil, že může být nazýván gaunerem, k výslechu dostavil.

Kauza OKD – jaká jsou fakta?

Prodej státního podílu 46 % ve společnosti OKD za 4,1 miliardy korun odsouhlasila vláda Stanislava Grosse v roce 2004. Sobotka byl tehdy ministrem financí. Podle státního zastupitelství byla ovšem cena tohoto podílu nejméně 9,8 miliardy. Jiné odhady hovoří až o 12 miliardách a posudek Ernst & Young z roku 2005 ohodnotil OKD dokonce na 52 miliard korun. Přitom znalecký posudek, který si k tomu tehdy nechalo zpracovat Ministerstvo financí (s B. Sobotkou coby ministrem), žádal za podnik jen kolem dvou miliard.

Nedlouho po uzavření obchodu se o transakci začala zajímat Evropská komise, která si k tomu od Sobotkova Ministerstva financí vyžádala analýzu. Pro resort tento posudek zpracovala advokátní kancelář Radka Pokorného, Sobotkova letitého přítele, který v té době zároveň pracoval pro Zdeňka Bakalu, a těžko tak měla zájem konečnou cenu zpochybňovat.

Nový vlastník kromě důlní společnosti získal zároveň 44 tisíc bytů. Vše koupila společnost Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy, kteří ale OKD po pouhých dvou měsících přeprodali firmě RPG Industries Zdeňka Bakaly, který zaplatil o 5 miliad víc, než za firmu inkasoval stát. Po dvou měsících tedy hodnota záhadně narostla ze 4,1 na 10 miliard. Bakala, který se z Česka postupně stáhl a přesídlil do Švýcarska, podle různých odhadů ze společnosti OKD vytuneloval několik desítek miliard korun. Další odhady mluví až o 120 miliardách.

