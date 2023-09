Tak kde se ta cena ztrácí? Výborný četl ceny potravin, Prouza se rozpačitě usmíval

reklama

Česko, země slevových akcí. Ale žádná sleva není zadarmo. Jak jsme se dozvěděli na jaře od tehdejšího ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Podle něj skončilo 250 společných kontrol obchodní a potravinářské inspekce tristním výsledkem. Jedním z častých hříchů obchodníků je poskytování nepravdivých a zavádějících informací ohledně cenové výhody.

Jakou část potravin ve vašem rodinném rozpočtu nakupujete ve slevách? Tak zněla úvodní otázka moderátora Václava Moravce. „Já se snažím jednak využívat maximálně ty maloobchody, které máme u nás v Heřmanově Městci. Jsme unikátní město, přestože máme téměř pět tisíc obyvatel, tak u nás dodnes není žádný řetězec. Je to skutečně místní obchod zeleniny, ovoce, pravidelně v sobotu přes sezonu na trhu jsou zelináři z nejbližšího okolí," podotkl Výborný. „Jednou za čas nákup ve velkém obchodu s dětmi uděláme, to nepopírám," dodal, odhadnout to, kolik věcí nakoupí ve slevách, neví. „S letáky nechodím, nemám čas na to je studovat," podotkl.

„Cibule 34,9, mrkev 29,9," četl následně ceny, které si zjišťoval v obchodních řetězcích, Výborný. „V Praze proběhly včera národní dožínky, kde jsme měli mnoho zemědělců, těch prvovýrobců. Mimochodem je to největší farmářský trh v Praze během roku. A je zajímavé, že tu cibuli, nebo tu mrkev, tak tu nabízeli za patnáct korun. Moje otázka zní, kde se ta cena ztrácí?" zeptal se.

Prouza následně hovořil o svých nákupech ve slevách, kde podotkl, že on sám u potravin hledí zhruba na třetinu výrobků, u drogerie daleko víc. „Já se přiznám, že nakupuji především ty potraviny, na které jsem zvyklý. Snažím se preferovat české potraviny. A když jsou ve slevě, tak si je samozřejmě koupím," podotkl následně Pýcha.

Regulace slevových akcí

Téma se následně stočilo na regulaci slevových akcí. „Myslím si, že stát nemá co mluvit do toho, kdo co dává do jaké slevy. To je čistě rozhodnutí obchodníka ve spolupráci s dodavatelem. Ten dodavatel za to, že dodá do slevové akce, získá větší objem prodejů. Myslím si, že to má být zcela na rozhodnutí každého. Platí ve většině evropských zemí jednoduchá úměra. Čím méně slev, tím větší podíl privátních značek. Velkozemědělci často chtějí zakazovat slevy a zároveň chtějí zakazovat značky. Tak si budou muset vybrat, protože tady funguje jedno nebo druhé. A každá ta země ten poměr má nastavený trošičku jinak," podotkl Prouza.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Zákon je jasný. Je potřeba uvádět nejnižší cenu za posledních třicet dní. A zároveň to, co funguje všude ve světě i v Česku, pracuje se takzvaně s běžnou cenou. A když se zeptáte lidí na ulici, co je běžná cena... Většina lidí to ví například u rohlíku, mléka, másla. Lidé to mají v hlavě, umí s tím pracovat, i proto pak fungují srovnání slevových letáků, i proto si lidé vybírají, kam půjdou nakupovat," sdělil Prouza.

„Upřímně si myslím, že by bylo dobré, kdybychom vytvořili nějaký strop pro množství potravin, které se prodávají ve slevových akcích. To neznamená, že bych je chtěl zakázat. Ale jestliže 62 procent základních potravin se prodává ve slevových akcích, tak v podstatě to, co tady Tomáš Prouza nazývá jako běžná cena, je vlastně pro zákazníka ta běžná cena v těch slevových akcích. On si vlastně myslí, že to je normální cena té potraviny. Je potřeba si uvědomit, že ten problém těch slevových akcí je v tom, že obchodníci běžné ceny nasadí tak vysoko, aby ta slevová akce, nebo ta privátní značka byla hodně nízko. Takže většina zákazníků, kteří jsou orientováni na cenu, 62 procent je víc než polovina, nakoupí tu potravinu, která je ve slevách. A potom nekupují ty potraviny, které jsou v těch běžných cenách, protože ty běžné ceny jsou výš, než by ve skutečnosti mohly být," podotkl k této otázce Pýcha.

„Měl by tady být strop v tom, abychom si řekli, jaké množství potravin, nebo jaké množství objemově, by se mělo prodávat ve slevových akcích. Je to složitě definovatelné. My jsme se totiž s Tomášem, když se stal prezidentem Svazu obchodu, o tom bavili, a on říkal: Pojďme se o tom pobavit, a tehdy byl té myšlence velmi nakloněný. Teď se to samozřejmě změnilo," řekl Pýcha,

„Nemělo by se stávat to, že slevové akce, potažmo privátní značky - ty jsou ještě nebezpečnější v tom, že potlačují značku toho výrobce," dodal Pýcha.

Změna zákona?

Ministr zemědělství Výborný následně vyloučil, že by chystal nějakou změnu zákona, která by se dotýkala slevových akcí. „Není role ministra zemědělství, aby tady byl rozhodčím mezi pány. To je skutečně věc, kterou si oni musí mezi sebou... Reprezentují tady nějaké skupiny a já chci, a hovořím s oběma, jak s potravináři, tak s obchodníky, tak se zemědělci, to je pro mě ta vertikála, kterou já chci tlačit, ale neformálním tlakem. Není tady namístě to, abychom změnili to, co tady od začátku deklaruji. Že opravdu nejsem ministr cenotvorby," podotkl Výborný. O cenách potravin pak bude jednat ve čtvrtek 7. září se zástupci osmi největších obchodních řetězců působících v Česku.

„Jako ministr nesu zodpovědnost za bezpečnost a kvalitu prodávaného zboží, v tomto případě potravin. Máme k tomu potravinářskou inspekci. To je jedna věc. Druhá věc, ta už je v kompetenci ministra Jozefa Síkely, je Česká obchodní inspekce. Ta má dodržet pravidla toho, jak mají být označeny výrobky. Máme tady některé zákonné mantinely, například nově schválený zákon o významné tržní síle," podotkl.

„Pojďme hrát skutečně fér. Mě by skutečně zajímalo, kde se ztrácí ta cenová přidaná hodnota, kde někdo porušuje ta fér pravidla. Pokud platí něco pro zákazníka v Německu, tak chci, aby to platilo i pro zákazníka v České republice," dodal Výborný.

Na výstavě Země živitelka v druhé polovině srpna Výborný uvedl, že vláda bude apelovat na řetězce, aby nabízely víc českých potravin. Premiér Petr Fiala (ODS) tam jednal o cenách potravin a letošních ziscích potravinářských firem s představiteli oboru. Schůzky se zúčastnili generální ředitel Madety Milan Teplý, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová či zástupci Svazu pekařů a cukrářů v ČR a Českého svazu zpracovatelů masa. „Věřím, že když náklady opět klesají, projeví se to na poklesu cen potravin a že to občané pocítí," řekl. Ke zlevnění domácí produkce potravin podle něj přispěje i to, když potravináři a zemědělci loňské mimořádné zisky znovu investují.

Ceny potravin v Česku budou zbytek roku dál klesat, řekla v polovině srpna ČTK prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Výjimkou je vepřové maso; jeho cena se řídí podle německé burzy, kde pořád roste, dodala. Tempo meziroční inflace v červenci opět zpomalilo, spotřebitelské ceny meziročně stouply o 8,8 procenta z červnových 9,7 procenta. Kladný vliv na to měly zejména ceny potravin, informoval na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny potravin proti červnu klesly o 0,8 procenta, meziročně byly vyšší o 9,5 procenta.

Psali jsme: „Pomodlit se a umřít.“ Nad novou obrannou strategií Černochové Trump zcela ovládl republikánský průzkum. A velkou šanci má i proti Bidenovi „Já taky nadávám na komunisty“. Štěpán Kotrba a jeho vysvětlení Dohoda o obilí? Erdogan jednal s Putinem. A jedná i šéf OSN

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE