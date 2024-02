Tak mám špatnou zprávu... Bizár kolem spadlého systému. Dokonalost není snadná, hájil Bek

reklama

„Z mého pohledu je nejdůležitější to, aby byl systém spuštěn co nejdříve a v bezpečné podobě,“ řekl ministr školství, tělovýchovy a mládeže Mikuláš Bek (STAN) ke spuštění systému elektronických přihlášek na střední školy. Ty se totiž dnes – ve čtvrtek ráno nepodařilo spustit.

Spuštění systému je nicméně úkolem ředitele Cermatu Miroslava Krejčího. „Již jsem ho požádal, aby mi příští týden předložil analýzu příčin toho zpoždění,“ dodal Bek.

K rychlým personálním změnám se však Bek kvůli fiasku s přihláškami neuchýlí, nejprve je třeba systém spustit. „Já vnímám, že na sociálních sítích zaznívají hlasy volající po rychlých personálních řešeních. Budu postupovat jinak, a to tak, že nejdříve vyřešíme ten problém, spustíme systém a analyzujeme příčiny toho zpoždění, které je zatím v měřítku hodin, a pak teprve budeme uvažovat o personálních konsekvencích,“ uvedl ministr školství.

Následně vyjádřil svou lítost nad vzniklou situací a připustil chybu. Vyvrátil, že by mohlo dojít k úniku dat. „Mrzí mě to. Je to určitě chyba na naší straně. Na druhé straně nedošlo k úniku žádných dat, nedošlo ani k ohrožení komfortu či zmarnění práce uchazečů o studium a věřím tomu, že problém bude rychle odstraněn,“ vyjádřil svou naději Bek na tiskové konferenci.

„Byl bych pro to, abychom byli féroví k Cermatu, který se v nelehké situaci chopil iniciativy ve chvíli, kdy bylo jasné, že standardním výběrovým řízením už nestihneme tohle výběrové řízení,“ řekl s tím, že v době jeho nástupu do funkce byla nervozita okolo otázky přijímaček na střední školy obrovská. „My jsme se rozhodli, že se pokusíme téměř o zázrak a zprovozníme elektronickou formu přihlášek. Tohle je z mého pohledu daň za ten čas,“ připustil Bek.

Ministr školství doplnil, že je rád, že se chyba našla dříve, než do systému vstoupili samotní uživatelé. „Nechci to bagatelizovat. Je to chyba. Nemělo se to stát. Na druhé straně prostě dokonalost v tomto světě, v daném čase není úplně snadná,“ dodal Bek.

Až ve středu večer se podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího ukázalo, že je problém s jednou funkcí v systému. „Nepropsala se jedna z úloh, která se měla propsat. Přes noc jsme na tom nonstop seděli, ráno to bylo opravené, ale bylo nutné zasáhnout do zdrojového kódu a udělat opravy. Každá taková oprava by mohla způsobit bezpečnostní chybu, kterou by mohl využít hacker,“ vysvětlil Krejčí.

„Také se omlouvám, že jsme systém nespustili, jak jsme slibovali, ale raději jej spustíme s jistotou, než aby byl průšvih ještě větší,“ uvedl ředitel Cermatu.

Ještě dnes i zítra v systému budou kontrolovány úpravy z pohledu bezpečnosti, aby se nedaly zneužít pro hackerský útok. „Když jsme analyzovali příčinu, tak jsme přišli na to, že to je věc, která zasahuje do více částí systému. Oprava zasáhla takovým pavoukem skoro celý systém a kvůli tomu, že se to takhle rozlezlo do více částí systému, tak jsem řekl, že radši necháme udělat nové penetrační testy, což znamená, že necháme znovu prověřit bezpečnost systému, protože se do většiny jeho částí zasáhlo,“ řekl v Radiožurnálu.

Krejčí řekl, že nehodlá složit funkci. „Pokud bych první den rezignoval, bral bych to jako útěk z boje. Pokud mě ministr neodvolá, nerezignuji,“ řekl Krejčí. Za viníka vzniklé situace označil „celý vývojový tým“.

Systém by měl být v provozu odhadem už od pátku. I dnes je však možné podávat papírové přihlášky.

Až se systém rozběhne, je možné postupovat s podáním přihlášky dvěma postupy. S identitou občana nebo bez přihlášení. Krejčí nicméně doporučil postup s přihlášením pomocí identity, zmínil například bankovní identitu.

Žáci mají možnost podávat přihlášky na střední školy od 1. do 20. února. Každý žák má možnost podat až tři přihlášky.

Miroslav Krejčí byl kvůli spuštění systému hostem v ranním vysílání ČT ve Studiu 6. Tam se však omluvil a se slovy „mám špatnou zprávu“ veřejnost informoval, že systém pro elektronické podávání přihlášek DiPSy nenastartuje.

V pořadu následně aspoň vysvětlil, jak bude systém fungovat, až začne fungovat. Divákům na zkušební verzi systému názorně ukázal, jak vyplnit údaje k přihlášce.

Nejčastější variantou je, že děti přihlašují rodiče coby jejich zákonní zástupci. Ti následně musejí vyplnit údaje dítěte, jako je jméno, datum narození, rodné číslo nebo státní občanství. Po vyplnění údajů dítěte i kontaktních údajů rodiče lze přejít na výběr škol. Školy je možné seřadit z hlediska priority žáků. V detailech jednotlivých škol jsou zobrazené potřebné přílohy, které uchazeč musí nahrát, jako je např. doklad o splnění povinné školní docházky, motivační dopis nebo i osobní portfolio.

Nakonec uchazeč musí zaškrtnout, že souhlasí s podáním přihlášky a jejím obsahem.

Psali jsme: Připomíná soudruha Štěpána, pustila se Pekarová do Schillerové Nová éra, ohlásila Černochová. Superstíhačky mají českému průmyslu přifouknout 15 miliard Nový ukrajinský zákon o mobilizaci: Přísné tresty za neuposlechnutí Vsetín: V arboretu vyroste stezka pro chůzi bosou nohou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE