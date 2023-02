Tak proto. Myši a šizení, Kaufland i Lidl: Odhaleno proč

Při kontrolách prodejen potravin pracovníky Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejsou ničím mimořádným zjištění stop po působení hlodavců včetně četného výskytu jejich exkrementů a těl uhynulých jedinců. „To je nedbalost personálu prodejny, zejména vedení, že k takové situaci nechá dojít. Navíc to ukazuje na neúctu k zákazníkovi, což by na napjatém trhu mohlo snížit jeho zájem v takové prodejně nakupovat,“ říká Zdeněk Juračka, čestný předseda Asociace českého tradičního obchodu. Nedostatky se týkají i řetězců Lidl, Kaufland či Tesco. Nedbalost, snaha šetřit na lidech? Prý to i to.

reklama

Ani v úvodu roku nevycházejí inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce naprázdno, když zamíří na kontroly do prodejen velkých obchodních řetězců. Ke komunikaci se spotřebiteli využívá tento orgán státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin facebookový profil Potraviny na pranýři. „Je potřeba si uvědomit, že rozhodujícím činitelem pro jakákoli vyjádření ze strany novinářů, znalců trhu či dozorových orgánů by měl být pohled zákazníka. Tento fakt se často opomíjí. Problémové hodnocení stavu našeho trhu mnohdy, bohužel, naráží na u nás platnou a pro oblast maloobchodu nebo obchodu vůbec ne zcela dokonalou a transparentní legislativu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Juračka, čestný předseda Asociace českého tradičního obchodu.

Než okomentuje konkrétní příklady porušování předpisů či zavedených obchodních praktik ze strany aktérů působících na našem trhu, uvádí příklad, který přímo nesouvisí s kvalitou prodávaných potravin, ale je pro přístup legislativců k tvorbě nových zákonů typický. „Už mnoho let se totiž řeší a diskutuje problematika otevírací doby v maloobchodním prodeji. Podle nejen mého názoru zde byl a nadále je přehlížen a prakticky vyloučen názor zákazníka. Přitom by však i v tomto procesu rozhodování měl být rozhodujícím faktorem. Ptám se, proč má o otevírací době o svátcích či jindy rozhodovat Parlament zákonem, když je přece logické, že by tato problematika měla být řešena výhradně z pohledu a podle přání zákazníka. Vždyť pokud zákazník projeví zájem nakupovat o svátcích či v jinou dobu a obchodník a tržní prostředí vůbec je podle svých ekonomických a organizačních možností ochoten mu své služby nabídnout, pak nechápu, proč má v tomto případě do vztahu zákazníka a prodejce vstupovat zákon,“ poznamenává Zdeněk Juračka.

Mrkvový salát s ananasem zapáchal po kažení

Především ale zaujme jeho pohled na zveřejněné nálezy dozorového orgánu na prodejnách velkých obchodních řetězců. „Pokud jsem v těchto případech brán jako znalec, za což děkuji, budu se snažit svůj pohled částečně konfrontovat i s pohledem na věc ze strany zákazníka. Zde je potřeba opětovně zaregistrovat znění příslušného zákona. Z něj zcela jasně plyne, že plnou odpovědnost za kompletní nabízený a prodávaný sortiment má ze zákona ‚subjekt, který zboží tzv. uvádí na trh‘. Přeložíme-li to do češtiny, tak plnou odpovědnost prakticky za všechny prohřešky týkající se kvality prodávaného zboží má vůči zákazníkovi obchodník, neboť ten je tím konečným článkem v řetězci. Pokud je zřejmé, že chyba je zcela jednoznačně na straně dodavatele či výrobce, rozhodne ve věci dozorový orgán. V případě postihu prodávajícího se tento musí soudně či jinak s náhradou škody vypořádat s dodavatelem. Je to vůči nám, obchodníkům, velmi tvrdé. O dopadu a možnostech úpravy tohoto zákona se diskutuje více než deset let, ale zatím stále tento úzus platí. Je zřejmé, že hledat východisko z tohoto stavu bude velmi obtížné,“ uvědomuje si bývalý prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

Psali jsme: Překvápko z Kauflandu, co pod stromečkem nechcete. Zákaznice nespala „Češi chtějí shnilé.“ BILLA má problém. Zjistilo se, co prodává v Rakousku Myší trus a jiný hnus v jídle. Billa a další. Ale Češi dostali klacek Otázka nouze: Co se dá všechno jíst? Věci, ze kterých by šla dětem hlava kolem a žaludek nahoru

Hodnocení začíná tímto zjištěním SZPI: Mrkvový salát s ananasem z Teska měl nafouknutý obal a zapáchal po kažení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila známky kažení u mrkvového salátu s ananasem, který naši inspektoři úředně odebrali v maloobchodní prodejně potravin Tesco, Rašínova třída 1669, Hradec Králové. Inspektoři SZPI na základě senzorického hodnocení zjistili, že výrobek měl nafouklý obal a uvnitř se tvořily bublinky plynu. Po otevření byl patrný silný zápach po kažení. Jeví-li potravina známky kažení, nelze ji považovat za bezpečnou pro lidské zdraví. Pro úplnost dodáváme, že předmětná potravina neměla prošlé datum použitelnosti. Zároveň jsme během kontroly nezjistili skladování výrobku v nevhodných teplotních podmínkách.

Nákupčí v rámci cenové války akceptují levné nabídky

„Podle mého názoru by měla být závada, a tím i vina, na zjištěném stavu téměř výhradně na straně dodavatele, případně výrobce. Je potřeba ovšem poznamenat, že podobné situace se vyskytují v současné době – tím myslím obecně, nikoli popsané zjištění – poměrně častěji než dříve, neboť nákupčí samozřejmě v rámci cenové války na trhu akceptují raději přirozeně levné nabídky (inflace, hledání nejlepší ceny na trhu viz pravidlo levně nakup a dobře prodej) dodavatelů či výrobců. Že to musí mít vliv na kvalitu takto nakoupeného zboží, je zcela bez diskuse,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Juračka.

Dalším případem je mrkvový nápoj Solevita CARROT, který podle zjištění SZPI obsahoval málo vitamínu C. Inspektoři nápoj úředně odebrali v maloobchodní prodejně potravin Lidl, Hartenberská 2533/2, Praha. Analýza v akreditované laboratoři v mrkvovém nápoji potvrdila přítomnost vitamínu C (v podobě kyseliny askorbové) v množství 7,6 miligramu na 100 mililitrů (mg/100 ml), avšak podle informace na etiketě měl být obsah vitamínu C v nápoji přibližně třikrát vyšší, konkrétně 24 mg/100 ml. „Vina je téměř výhradně na dodavateli, i když i zde platí, že výběr je zřejmě silně ovlivněn ze strany obchodníka cenou. Jsou však obchodníci, a tímto je pochvalme (v družstvech jsme to tak měli zavedeno zejména u vlastních značek), kteří nešetří na zabezpečení kvality a nechávají výrobek otestovat buď ve vlastní, nebo smluvní laboratoři. Tím prakticky vyloučí podobné excesy,“ konstatuje čestný předseda Asociace českého tradičního obchodu.

Výskyt exkrementů hlodavců a dvou těl uhynulých jedinců

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila také překročení maximálního limitu pro obsah dusičnanů v potravině Bio baby špenát, šarže s označením: 3901, země původu: Itálie. Její inspektoři předmětnou potravinu úředně odebrali v maloobchodní prodejně potravin Penny Market, Pražská 20/366, Rumburk. Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři v předmětné potravině potvrdil nadlimitní obsah dusičnanů, což bylo v rozporu s příslušným právním předpisem. „Zjevně opětovná chyba výrobce. U těchto výrobků, zejména bio a baby chybí – a já bych je doporučoval – namátkové testy směřující ke kontrole dodržování parametrů uvedených na vinětách a k tomu, zda je obsah plně v souladu s příslušnými právními předpisy. Každopádně – a podle mých zkušeností – se to vyplatí. V případě zjištění závad tohoto charakteru ze strany zákazníka totiž obchodník ztrácí dobrou pozici na trhu. Stále platí, že nejhorší reklamou pro obchodníka je prodej závadných a zákonům neodpovídajících výrobků,“ připomíná Zdeněk Juračka.

V maloobchodní prodejně potravin Kaufland, S. K. Neumanna 2819, Pardubice, zjistili inspektoři SZPI ve skladu provozovny výskyt myšího trusu i uhynulých hlodavců. Vzhledem k tomu, že v provozovně nebyly vytvořeny základní hygienické požadavky pro uvádění potravin na trh, uložili kontrolované osobě částečný zákaz užívání prostor vztahující se na prostory skladu. Uvnitř skladových prostor zjistili stopy po působení hlodavců včetně četného výskytu jejich exkrementů a dvou těl uhynulých jedinců. Mezi další zjištěné nedostatky patřil výskyt nečistot na podlaze a na regálech. „Tento zjištěný stav dost dobře nepochopím a nemám ho rád. Je to nedbalost personálu prodejny, zejména vedení, že k takové situaci nechá dojít. Bohužel i zde platí, že ‚co oči nevidí…‘ Navíc to ukazuje na neúctu k zákazníkovi, což by na tomto napjatém trhu mohlo snížit jeho zájem v takové prodejně nakupovat,“ zdůrazňuje bývalý předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

Klamání o obsahu masa u guláše v konzervě nepřekvapí

Potravinářská inspekce zjistila klamání o obsahu masa u guláše v konzervě. Nařídila proto společnosti Lidl Česká republika v.o.s., aby neprodleně stáhla ze své tržní sítě nevyhovující potravinu Maďarský guláš (sterilovaný masný výrobek – konzerva) s označením data minimální trvanlivosti do 29. 08. 2025, výrobce: Whalley s.r.o., Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov, Česká republika. Výrobce na obalu potraviny mj. uvedl, že výrobek obsahuje 31,25 % hovězího masa a 31,25 % vepřového masa, celkově tedy 62,5 %. Laboratorní rozbor však potvrdil, že celkový obsah masa ve výrobku činil pouze 50,3 %, tedy o 12,2 % méně ve srovnání s informací na obalu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty.

„V tomto případě naprosto podporuji postup SZPI, neboť jsem se, bohužel, setkal s tím, že tyto závady jsou dosti časté. Na druhé straně je však třeba podotknout, že zejména po první vlně zdražení a nástupu inflace se stávalo a stává, že neseriózně vůči zákazníkovi postupují i někteří obchodníci. Poměrně často – a stále se dají tyto případy najít – se děje, že výrobce zejména konzervovaných potravin takzvaně sníží gramáž výrobku, aby ušetřil a mohl snížit cenu. Jelikož je tato nová skutečnost zákazníkem často přehlédnutelná, neboť obal zůstává stejný, mění se jenom gramáž, obchodník využije situace a prodává tento výrobek za cenu původní, tedy za cenu většího balení,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Juračka.

Zdravotní riziko pro spotřebitele s alergií či intolerancí

V maloobchodní prodejně potravin Kaufland, Cukrovarská 492/4, Vyškov inspektoři úředně odebrali víno RIESLING KABINETT HALBTROCKEN, 2016, Mosel, u něhož zjistili přítomnost nedeklarovaného alergenu – oxidu siřičitého. Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři v potravině potvrdil přítomnost alergenu ve formě oxidu siřičitého, ačkoliv tato skutečnost nebyla uvedena v informaci o složení na obalu předmětného výrobku. Potravina s obsahem nedeklarovaného alergenu může představovat zdravotní riziko pro spotřebitele s příslušnou alergií či intolerancí.

„Jako člověk milující víno jsem silně alergický na výskyt takovýchto závad. Aniž bych chtěl nákupčí z Kauflandu pomlouvat a vyčítat jim to, tak se domnívám, že zde opět zvítězila cena nad kvalitou. Bohužel válečný stav mezi výrobci, dodavateli a obchodníky je v této napjaté době čím dál vyhrocenější a mnohdy lituji zákazníka (jsem si vědom, že to mají mnozí těžké), kteří kvůli rostoucím nákladům na bydlení, energie a podobně musejí dávat přednost ceně před kvalitou,“ upozorňuje čestný předseda Asociace českého tradičního obchodu.

Výskyt housenek v balení křupek se sýrovo-paprikovou příchutí

Výběr zjištěných nedostatků v prodejnách velkých obchodních řetězců z počátku roku uzavřeme balením křupek, v němž se vyskytovaly housenky. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila výskyt škůdců v balení křupek se sýrovo-paprikovou příchutí, které její inspektoři úředně odebrali v maloobchodní prodejně potravin BILLA, Na Spravedlnosti 2778, Pardubice. Na základě hodnocení na místě zjistili, že uvnitř balení se nacházejí škůdci v různých vývojových stadiích – jednalo se o housenky, zámotky i dospělce. Pro úplnost dodali, že v regálu, kde byla předmětná potravina nabízena k prodeji, výskyt škůdců nezjistili. „Další z typických příkladů chyb dodavatele i podcenění kontroly ze strany obchodníka,“ lakonicky hodnotí Zdeněk Juračka.

Domnívá se, že na četných příkladech včetně těch uvedených lze prokázat, že tento poněkud neutěšený stav vztahů mezi tržními subjekty a spotřebitelem je obrazem doby. „V těchto vztazích se mimo jiné odráží nejen zhoršení životní úrovně zejména střední vrstvy obyvatelstva a penzistů, ale i úroveň práce a kvalita dozorových orgánů, v tomto případě zejména SZPI. Při svém dřívějším působení v některých vrcholových orgánech obchodu, ale i dalších jsem měl možnost v dlouhých a dalekosáhlých diskusích posoudit účinnost nezáviděníhodné práce zejména špiček potravinářské inspekce. Přes četné oboustranné chyby, které jsme řešili nebo alespoň hledali východiska z problémů, došlo i na srovnání účinnosti jejich práce s prací obdobných institucí z okolních zemí. Rád jsem konstatoval, že výsledky jejich práce jsou s těmi zahraničními nejen srovnatelné, ale převyšují značně i úroveň práce obdobných institucí okolních států,“ uznává bývalý prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Je třeba řešit prosazování regionální potraviny na domácí trh

Tím samozřejmě nechce jen chválit či tvrdit, že jejich práce je bezchybná. „Jsem však přesvědčen o tom, že naši zákazníci mohou být rádi, a to i přes četné spory, že jejich práce a výsledky odpovídají požadavkům doby a nejen jim. Dovedu si jen málo představit, jak by to na našem trhu vypadalo bez jejich významného přínosu pro udržení úrovně a pořádku na maloobchodním trhu potravin. Na závěr ještě krátkou poznámku, která s hledáním kvalitních tržních zdrojů potravin souvisí. Mnoho let řešíme prosazování české a zejména regionální potraviny na náš trh. Zamysleme se všichni nad tímto stále otevřeným problémem, aniž bychom museli přikročit k jeho řešení prostřednictvím legislativy. Pomohlo by to určitě nejen k pozvednutí kvality nabídky, ale i větší zaměstnanosti a také ke spokojenosti zákazníka,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Juračka.

Psali jsme: „Máňo, to máslo! To maso!“ Řev a konflikt v Polsku „Chtějí, ať vychcípáme.“ Z Billy přišla Obermaierová. Zlý zážitek 2621 Kč za koš jídla! A přišla sprcha. To Globus nečekal Bohumír Dufek: O českém zemědělství a jeho problémech pan Pavel neví skoro nic

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.