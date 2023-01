Tak se zamyslete. Komu to prospěje? Vyoral k Baštově „úspěchu“

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor nesouhlasí s tím, že by Česko bylo nyní bohatší, jak tvrdil v proslovu premiér Fiala. Naopak, podle něho bylo rozprodáno. A obecně, projevy mu nevoní. „Je to marný, je to marný, je to marný,“ říká. Úspěch Jaroslava Bašty na CNN Prima News by bral s rezervou, vzhledem ke konkurenci. A nabádá, aby se každý zamyslel, komu „úspěšný Bašta“ prospěje.

Premiér Fiala ve svém novoročním projevu řekl, že Česko před 30 lety byla chudá země a dnes jsme země vyspělá. Lze s tím souhlasit?

Co se týká oné příslovečné vyspělosti, tak eunuch a bruselský rektální alpinista Petro Fialenko zřejmě přes své „Harry Potter vizáž“ brýle nevidí, že naše země se z velké části proměnila v takzvanou montovnu a zlatý cecík, který je vysáván zahraničními „partnery“ třeba skrze takzvané mateřské společnosti. Z jednoho zadku naše politické elity bez skrupulí vlezly do zadku druhého, jen s jiným znaménkem. A mám pocit, že naši zemi to poškodilo, ne-li více, pak přinejmenším stejně jako za režimu minulého. Jeden extrém vystřídal extrém druhý.

Když už jsme u projevů, co říkáte na ten od Miloše Vystrčila? Má vůbec cenu, aby se každá hlava komory, vlády atd. vyjadřovala separátně, zvláště když jsou ze stejné strany? A nechybí tam tedy ještě předsedkyně Sněmovny Pekarová?

Popravdě nemám náladu ani čas ztrácet čas poslechem nicneříkajících floskulí a prefabrikátů kdejakého Tchajwance, výše zmíněného Ukrajince či jiného žvanila. A echt, jak sám říkáte, jde-li o politruky ze stejné strany či koalice. A myslím, že nemalá část spoluobčanů to vidí stejně. Tedy nemá to cenu, nemá to význam a slovy klasika: Je to marný, je to marný, je to marný.

U šéfa Reportérů ČT Marka Wollnera nyní Česká televize prošetřuje, zda se dopustil něčeho, z čeho ho viní bývalá podřízená, Markéta Dobiášová. Dokonce přišel podnět i na chování Nory Fridrichové. A to prý od samotného Wollnera. Na kterého zase prý podala podnět Fridrichová. Je v tom poněkud… nepořádek. Co myslíte, že z toho vzejde?

Nevím, co z toho vzejde. Ale když se chytnou mezi sebou bezpáteřní a zamindrákované hyeny, může z toho být poměrně slušná kovbojka. Opět ono okřídlené: Revoluce požírá své děti. „Etaloni morálky“ ze závislé, neobjektivní a nevyvážené bruselsko-washingtonsko-berlínské ČT nám opět nastavují zrcadlo a názorně ukazují, jak pokrytecká je ta jejich slušnost, pravda a láska, kterými se neustále ohánějí.

Vyvinul se nám tady takový nešvar. Hlavní kandidáti nechtějí chodit do debat. Co s tím mohou novináři dělat? Na Novinkách našli originální způsob, když se nebude mluvit s kandidátem, bude se mluvit o kandidátovi. Je to podle vás košer?

Zřejmě nic moc. Jde o výsostné právo jednotlivých kandidátů. Nechtějí-li a mají-li jiné kanály, kterými se prezentují svým potenciálním voličům, nechť. Přístup Novinek se mi nepozdává a košer za mě není.

Na CNN Prima News proběhla debata „týmu B“, tedy nefavorizovaných kandidátů. V SMS hlasování zvítězil Jaroslav Bašta s 47 %. Znamená to, že podpora J. Bašty je podstřelená nebo má hnutí SPD velmi disciplinované voliče, ochotné posílat smsky, když na to přijde?

Zaznamenal jsem. Ačkoliv mě to docela překvapilo, nutno dodat příjemně, tak bych tento Baštův úspěch nepřeceňoval a bral ho s rezervou. Přece jenom to zaprvé bylo právě ono „béčko“. Zadruhé CNN Primu historicky sleduje, alespoň myslím, vyšší podíl vlastenecky orientovaných diváků. Jakkoliv je tato stanice již prošpikována progresivistickými levicovými liberály, což se odráží prakticky napříč vysíláním. A za třetí nechť se bystrý čtenář zkusí zamyslet, komu prezentace tak solidní Baštovy divácké podpory prospěje, a hlavně komu naopak ne.

Čapí hnízdo pomalu ale jistě spěje k nějaké formě rozuzlení. Myslíte, že to bude mít nějaký vliv na volby? Nebo si už každý rozhodl sám pro sebe, zda je Babiš vinen?

Několikrát jsem už říkal, že nekonečný příběh Čapího hnízda, je už stará a ohraná vesta. Myslím, že vliv rozuzlení bude zanedbatelný. Co je však důležité si neustále opakovat, zásadní problém a příčina celé kauzy jsou přece dotace, které na úrovni EU působí už naprosto nepokrytě jako zlegalizovaná korupce.

První kolo voleb nám graduje, už za týden půjdeme k urnám. Máte nějaké postřehy na poslední chvíli?

Žádnou Ameriku jsem už neobjevil. Mainstreamová prorežimní média nadále protežují převlékače uniforem, kariérního komunistu a celoživotního oportunistu Pavla vedeného dle všeho zpravodajským operativcem Kolářem a Nerudovou Čaputovou s IQ plastové Barbie. O druhé kolo si to s výše zmíněnými loutkami rozdá Babiš. Žádné novinky. Čtvrtý zřejmě skončí Fischer, který už je dle mého stejně jako ostatní víceméně do počtu. Jen k průzkumům veřejného mínění, jejichž cílem je ono mínění usměrňovat, nikoliv reflektovat. Mám pocit, že to opět „tvůrci příběhů“ trochu přehánějí a ve svých touhách po úspěchu dvojice Nerudová Pavel možná naopak paradoxně pomohou získat nějaký ten hlas pro bývalého premiéra.

