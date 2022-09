Tak to bylo! Všechno řeknu. Babiš vykopl Čapí hnízdo už před soudem

„Tento pořad předtáčím v neděli večer, protože dnes, 12. září 2022 od devíti hodin, sedím u soudu. Takže konečně se všichni dočkali, hlavně pan Rakušan, ministr vnitra, který se vyjadřuje k tomu procesu. A vylezl na střechu Ministerstva vnitra, aby ukazoval na kalendáři, že 12. 9., že ‚Andreji, už je čas.‘ Nevím, proč mi tyká. Já si zásadně s členy organizovaného zločinu, což pan Rakušan je, netykám. Vážení přátelé, já jsem v pátek k tomu vystoupil, a četl jsem dlouho svůj názor na to, co se tady stalo. Takže, pokud jste to neviděli, tak si to dohledejte. Je to video, je to i text. Ale hlavně sledujte, prosím, mé vyjádření u soudu. A pochopíte, proč říkám, že to trestní stíhání bylo zpolitizované. Čapí hnízdo sloužilo dvakrát, před parlamentními volbami v roce 2017 a 2021, jako negativní informace o tom, že bych měl něco udělat,“ poznamenal Babiš úvodem svého pořadu.

„Samozřejmě jsem nic neudělal, a zásadně tu nepravdivou obžalobu odmítám. Já myslím, že každému musí být jasné, že 15 let stará kauza, kdybych nešel do politiky, tak nikdo o ní nikdy neslyšel,“ dodal a zdůraznil mimo jiné to, že dozorující státní zástupce Šaroch 30. srpna zastavil stíhání všech včetně něj.

„No, a potom přišel na řadu produkt polistopadového kartelu; to jsou ty lidi, který tady tuto zemi všichni ovládají a nahrávají si kšefty, a tenhle kariérista, který skutečně rozhodoval a zneužíval svoji funkci ve svůj prospěch, něco zastavoval něco pouštěl, tak 4. 12. 2019 rozhodl, že přece jenom toho Babiše je potřeba stíhat. Aby ta pětikoalice měla o čem mluvit. Rozhodl o tom i na základě Milionu chvilek, kteří dělali masivní demonstrace v listopadu 2019. Pamatujete, na Letné. A potom se potkali se zástupci pětikoalice. Údajně budou přítomni i u soudu a budou křičet. Jako křičela Pekarová Adamová a Bartoš a ostatní, že Babiš patří do vězení. To je ta jejich presumpce neviny, a ta demokracie,“ sdělil Babiš s odkazem na tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a vyzval občany, aby soud sledovali – uvidí prý absurdiitu.

„Díky za vaši podporu. Plno lidí mi píše. Děkuji. Jsem rád, že budu mít možnost u soudu promluvit. Doufejme, že pan soudce mě nechá mluvit,“ zmínil.

Následně hovořil také o představeném krizovém plánu pro Česko. „My jsme samozřejmě tady představili 28 bodů, kde říkáme, jak zamezit navyšování cen elektřiny, plynu, topení a cen potravin. Říkáme, jak lidem pomoci. Že chceme příspěvek 5000 Kč pro každé nezaopatřené dítě do 26 let až do dubna 2023. Všem důchodcům 6000 Kč v prosinci tento rok, už jsme to jednou dělali, naše vláda. Navýšení rodičovského příspěvku. Zvýšení příspěvku na mobilitu. Navýšení základu důchodu, protože se ty nůžky rozevírají. Snížení DPH u stavebního materiálu. Pomoc mladým s hypotékami, rozložit si ty splátky. Je tady toho strašně moc. A taky říkáme, odkud si mají vzít peníze,“ zmínil Babiš.

„Vláda pětikoalice bude zase lhát, že na to nemáme peníze. Nevěřte jim, není to pravda. Jenom z modernizačního fondu, který my jsme vybojovali, tato vláda do roku 2025 může dostat 300 miliard. Už teď tam mají asi 60 miliard. Z nerozděleného zisku ČEZu až 100 miliard. A jsou tam evropské fondy. No, a samozřejmě vy všichni platíte vyšší ceny, a z toho je vyšší příjem státu. Za pololetí 90 miliard, a za celý rok to bude možná 130... Mimochodem, k těm plošným opatřením: 27. dubna tohoto roku pan premiér říkal, že nebudou. Tak dneska by údajně měla zasednout mimořádně vláda. Představte si, že oni poprvé budou zasedat v pondělí. My jsme vždycky zasedali v pondělí, protože ve středu byla Sněmovna. Ale já chápu, že z Moravy nechtějí jezdit v pondělí a pátek. Ale teďka konečně zasednou. My jsme té vládě už xkrát doporučovali různé věci. Možná si nevzpomínáte, 7. dubna 2022 jsme zveřejnili 12 opatření proti drahotě. To byl jasný návod. Teďka představujeme 28 bodů. Komplexní plán. Šiřte to po sítích, protože samozřejmě provládní média, takových je většina, to nezveřejní. Českou televizi to vůbec ani nezajímá. Takže to je důležité,“ uvedl Babiš.

„No, a potom samozřejmě minulý týden vzbudilo velké rozhořčení, že jsem si dovolil dát inzerát, jestli věříte médiím. Tak zkuste si nastudovat, co média říkala o tom fiasku Síkely v Bruselu. Echo, to je jasné: Řešení energetické krize z Bruselu, pro Česko taktická pojistka. Info, taky provládní: Síkelovi na evropské půdě můžeme těžko něco vytknout. Na Seznamu tam byl pán, který chtěl být šéfem řešení Dukovan, a chtěl od nás nehorázné peníze a podmínky, tak jsme se s ním rozloučili, tak teďka zase něco vykládá, že vládě se povedl nějaký zázrak. Prosím vás, ta kapacita terminálu LNG, to je deal ČEZu. ČEZ si nakoupil plyn pro svoje zákazníky. Ale samozřejmě Síkela to prodal. Já tomu rozumím. Potom tady máme jiné titulky. Seznam znovu: Nejasná zpráva z Bruselu, není nad čím jásat. Echo: Spory uvnitř EU pohřbily dohodu o plynu, Komise chce řešení v řádu dnů. Lidovky: Dohoda nedohoda, vlády EU přehodily problém s elektřinou dál. Pomoc přijde, ale pozdě. Deník: Státy EU chtějí zastropovat ceny elektřiny, dohodě ale zatím chybí klíčové detaily,“ popisuje dále Babiš.

„Takže výsledek jednání hrdiny pana Síkely. Myslím, že společně s panem Stanjurou můžou soutěžit o to, že kdo je nejarogantnější člen vlády. To jsme viděli teďka o víkendu v televizích. Výsledek není žádný. Je to vítězství Evropské komise, Německa, Francie, Itálie. Podle všeho asi si to dojednali dopředu, jak to mají ve zvyku. A náš vliv je nula. Ale to máte, vážení kolegové z vlády, předsednictví. Jste tam úplně marní. Neprosadili jste nic. A teď, zítra, asi přijdete s 200 EUR. Si děláte srandu, ne? To je 5000 Kč. A my říkáme jako hnutí, že maximálně 1500. To mají Slováci. Proč by Češi měli mít horší cenu elektřiny než Slováci, když je to tady za rohem? A Španělsko, Portugalsko mají 1000 Kč. Už dávno to mají. A šli na tu energetickou radu Španělé a Portugalci s návrhem. Proč to nepodpořil Síkela? Proč zase neprosazoval zrušení emisních povolenek, které mají negativní vliv na cenu elektřiny? Výsledek je nula. A samozřejmě, provládní média jsou nadšena. Víme, komu to patří, ta média. Takže to, co jsme dali ten inzerát, a samozřejmě provládní Blesk a provládní Deník ho nevzali. Ale to byla jenom reklama na Čau lidi. Já myslím, že občané nejsou hloupí a vědí, kde je ta pravda. Takže nic se nedomluvilo. Pokračuje se dokonce v Green Dealu. Vůbec nechápu. Ani někteří čeští komentátoři nebyli nadšeni, a prostě to strhali. Takže závěr: EU shodu u zastropování cen ruského plynu nenašla. Není nad čím jásat, pohřbili dohodu o plynu. Nějaká pomoc. Takže vlastně pan Síkela v Bruselu neuspěl. A výsledky té Rady jsou o ničem. Ale samozřejmě některá vládní média jsou nadšena,“ dodal, že je potřeba se však podívat, co řekla zahraniční média, která to řekla naplno a hodnotila bruselský energetický summit za rozčarování.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš vystoupil již minulý týden na úvod pátečního jednání Poslanecké sněmovny. S ohledem na to, že jej právě dnes čeká soud kvůli čerpání padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo, navrhl předně poslancům zařadit nový bod pořadu schůze s názvem „Jak dostal polistopadový kartel Babiše před soud“, ten však neprosadil. Ve svém projevu pak hovořil o politickém procesu s cílem ho odstranit z politiky.