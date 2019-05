Tak to se vyplatilo! Do kampaně prý „vrazili“ 249 korun, odnášejí si 1,1 milionu. Recesisté se svezli na Babišově vlně

Komu se eurovolby vyplatily a komu ne? U velkých stran jde o otázku, která se bude řešit jak mezi politology, tak mezi obyčejným lidem. Ale pokud to vezmeme podle kupeckých počtů, pak je jednoznačným vítězem hnutí ANO, vytrollíme europarlament. Sice bez europoslance, ale zato suverénně s nejlepším ziskem, co se týče prostředků vynaložených a získaných.

Hranicí pro získání státního příspěvku je 1 %. ANO, vytrollíme europarlament tuto hranici ještě o půl procentního bodu překročilo, na což jim stačilo 37 046 hlasů. Pokud jako bernou minci vezmeme infografiku serveru Info.cz, pak si toto hnutí přijde na velice slušných 1,1 milionu korun ze státního příspěvku za získané hlasy.

Celý článek ZDE:

Anketa Jste spokojeni s výsledky evropských voleb v ČR? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 3772 lidí

Moderátorka se ptala, jaká je pozice hnutí, co se týče vztahu EU a Číny. „Tak bohužel, na tohleto ještě nemáme komisi. K tomu vám bohužel ještě nic neřeknu. My máme teďka 249 korun na všechny naše činnosti a musíme s tím šetřit, takže ještě k tomuhle bohužel nemáme,“ odpovídala Schejbalová.

Vzhledem k povaze hnutí i rozhovoru je těžké říct, zda částka 249 korun má být brána vážně, či ne, nicméně kampaň ANO, vytrollíme europarlament nevypadá, jako by stála o tolik více. Autoři tak zvýšili svůj základní kapitál o 441 767 %, což je více, než slibovali i ti největší podvodníci v letech devadesátých. Europoslanecké platy mít nebudou, nicméně 1,1 milionu děleno devíti kandidáty je 122 tisíc na osobu.

Co stojí za volebním úspěchem? Jistou indicií je, že velmi kvalitní výsledek získalo hnutí ve studentských volbách. Jak píše Aktuálně.cz, podle ředitele vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karla Strachoty může být příčinou úspěchu nechtěná záměna s hnutím ANO 2011 premiéra Andreje Babiše. „Třetí v pořadí je recesistické uskupení, jehož název začíná stejnými třemi písmeny jako vládní politické hnutí. Je možné, že to některé náctileté voliče zmátlo,“ vysvětluje Strachota. Byli tedy studenti a voliči zmatení dvakrát za sebou? Lucie Schejbalová, přezdívaná „Sejroška“, to okomentovala v Seznam Zprávách. „Nás to zklamalo dost, my jsme doufali, že budeme první, a museli jsme z toho vyvodit důsledky, vyhodili jsme našeho tajemníka.“

Fotogalerie: - Poslední rozhlasová debata

autor: kas