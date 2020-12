Tak to těm důchodcům řekněte. Covid: Šmucler zaskočil smrtí a zmarem

„Rozhodnou epidemiologové.“ Tato věta proslavila Andreje Babiše. Šéf Stomatologické komory Roman Šmucler má ovšem s tímto vyjádřením problém, jak odhalil ve vysílání CNN Prima News. Podle něj by vláda konečně měla říct, že čeká na vakcínu, která přijde asi až příští rok. A že by tedy podnikatelé měli propustit lidi. A měla by také vzít odpovědnost za to, že si senioři pro ně možná poslední Vánoce neužijí. „Jestli řekneme, že tyhle Vánoce mohou obětovat, tak pro 100 tisíc lidí jsou to poslední Vánoce,“ upozornil.

Rozvolnění, ke kterému došlo ve čtvrtek, ve své původní podobě moc dlouho nevydrželo. Restaurace a hospody mají podle nové úpravy nyní zavřít v 8 večer, a to včetně výdejových okének. A opět se vrací zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. A na trzích už se nesmí prodávat ani jídlo, ani alkohol. K vládním opatřením si CNN Prima News pozvala docenta Romana Šmuclera, šéfa stomatologické komory.

Šmucler volal po tom, aby vláda konečně měla nějakou strategii vůči covidu-19. Jmenoval dvě, nejdříve přibrzdit, pak připustit velkou vlnu, jak se to prý stalo v USA. Nebo naopak opakovaně brzdit a rozjíždět se. „Což není nutně špatně, za to je vláda kritizovaná, není to nutně špatně, ale to směřuje k očkování, které by mělo být v létě 2021, čili je dobré říct lidem, že třeba ekonomika bude přiškrcená půl roku a aby propustili lidi a tak dále,“ vyzýval šéf Stomatologické komory.

Nelíbí se mu ani věta „Rozhodnou epidemiologové“, protože zavírání škol a obchodů je dle něho vrcholně politické téma, které má rozhodovat vláda a nést za něj odpovědnost. Epidemiologové (z nichž jmenoval hlavní hygieničku Rážovou nebo autora strategie ochrany seniorů Jiřího Berana) mají své slovo, ale premiér musí zohlednit i jiné faktory a říci: „To je stanovisko epidemiologů, ale také nám stoupá spotřeba alkoholu, máme víc lidí na psychiatrii, opožďuje se onkologie, klesá nám hrubý domácí produkt, já to nějak musím rozhodnout.“

Diskutoval se také systém PES. Šmucler uvedl, že je velký fanoušek takového předvídatelného systému, ale dodal, že je v něm řada chyb. „Zrovna teď nás ten PES dostal, protože se malinko zvedla ta čísla, jsou v zcela bezpečných vodách, ale protože se zvedají, tak najednou to vyvolává paniku. Čím víc a přesněji testujeme, což děláme teď, tím ta čísla jsou paradoxně horší. Protože pokud jdeme po ústavech, které jsou promořené, když pustíme děti do škol a začneme je testovat, je otázka, jestli to má vůbec smysl.“ Vláda by dle něho měla mít tento systém pro sebe a vyhlašovat opatření na týden nebo 14 dní.

Zavírání hospod a restaurací bere Šmucler jako politické rozhodnutí, které má za cíl uklidnit bojácné a dát jim vzkaz: „Podívejte se, že jsme s těmi hospodskými něco udělali. My jim to v osm zavřeme.“ Ale pokud by vláda opravdu chtěla s infekcí něco dělat, musela by dle docenta zasahovat ve fabrikách, dopravě a dokonce i v rodinách. A to je politicky obtížné. Zda hospoda zavře v osm či v deset dle Šmuclera rozhodně nerozhodne o tom, zda se české zdravotnictví položí nebo ne.

Zvědavý je na situaci za půl roku. Byl by rád, pokud by se vláda jasně vyjádřila, že vkládá naději do očkování a bude ekonomiku a život držet utlumené půl roku. A bude čísla nakažených držet pod hladinou např. 1000 nebo i 10 000. „Je to rozhodnutí kruté, ale dá se s ním žít,“ komentoval. Nebo zda se vydá cestou promoření, ačkoliv neví, kolik ještě lidí se s virem nesetkalo. Doplnil, že Velká Británie, která začala očkovat jako jedna z prvních vakcínou Pfizeru, plánuje mít hotovo do prosince roku 2021, jak uvádí British Medical Journal. A navíc je otázka, zda to vláda politicky ustojí.

Co se týče očkování, byl zmíněn i odpor, který k němu (nejen) Češi mají. Šmucler mínil, že kdyby vláda komunikovala jinak, tak by se nechalo očkovat 60 až 70 % lidí. „Jak znám strategii ze Spojených států, kde to nesouvisí s tím, že někoho strašíme, že řekneme, že nesmí cestovat a tak dále, což rovnou vyvolává odpor, ale když zdravotníkům řekneme, že je jistá profesionální nutnost být proočkováni třeba na 90 % a když řekneme zbytku populace výhody, tak třeba proočkovanost na chřipku je ve Spojených státech vysoká,“ uvedl a dodal, že se jedná o zboží za miliardy, takže není problém pro marketingové experty ho propagovat. Ale pokud se bude hrozit, tak se lidé zaseknou a budou si myslet, že jim stát něco vnucuje.

Moderátorka se zeptala, jaké čeká Vánoce, ale Šmucler kontroval, že to je otázka politického rozhodnutí vlády. Dokáže si představit, že vláda tomu s „drobnými kroky nechá průběh“. Dodal, že zvledem k tomu, že většina populace onemocnění měla, tak nečeká „exponenciální hrůzy“, ale nakažených může být tak o třetinu více než teď.

Co se týče čekání na očkování, docent poznamenal, že ze zkušenosti s pacienty ví, že staří už to nevydrží. „Spousta z nich už umřela, co je znám okolo mě. Protože už pro ně ten život ztratil smysl. A představa, že řekneme seniorům, hele, další rok budeš čekat do března, než tě proočkujeme, jestli ty seniory proočkujeme jako první, a když se nenecháš očkovat, tak budeš muset čekat, až bude 60 %, to bude rok, tak já si myslím, že to je hrozné. Těch seniorů umře 100 tisíc v příštím roce. Tak jestli řekneme, že tyhle Vánoce mohou obětovat, tak pro 100 tisíc lidí jsou to poslední Vánoce. A to je to, co ta vláda musí vážit a proč já říkám, že nemůžeme říkat, že epidemiolog rozhodne,“ vyjádřil se šéf Stomatologické komory. Epidemiolog je podle něj k tomu, aby namaloval křivku. Ale zakázat sto tisícům babiček poslední Vánoce nebo je nechat rozhodnout se samy, je dle Šmuclera politická záležitost, kterou musí rozhodnout politik.

