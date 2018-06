Tak vy tvrdíte, že každý správný muslim je vrah? Prořízlá blogerka Provazníková v odpovědi novinářce roznesla nesmysly obhájců muslimů

Blogerka Lucie Provazníková se na svém blogu vyjádřila k islámu a křesťanství, a to na základě otázek jedné nejmenované novinářky, které dostala. Původně se jí prý na otázky jasně ukazující novinářčino přesvědčení nechtělo odpovídat, ale pak si řekla, že jejím prostřednictvím odpoví na všechny nesmysly, šířené obhájci muslimů. A odpovědi skutečně stály za to

První dotaz novinářky zněl: Tvrdíte, že každý správný muslim je vrah a terorista a ten, který není, lže, případně nedodržuje své náboženství správně. Znamená to, že drtivá většina současných světových muslimů podle vás své náboženství nedodržuje a Korán nečetla?

V odpovědi Provazníková uvedla, že drtivá většina současných světových muslimů podle ní své náboženství nedodržuje a nečetla korán. „Stačí podívat se na statistiky dosaženého vzdělání, úrovně vzdělávacích systémů, negramotnosti(!), popř. nedokonalé, leč přecejen ne úplně z prstu vycucané průzkumy IQ v zemích Afriky a Blízkého východu. Svědectví ex-muslimů, kteří dekonvertovali poté, co se poprvé dostali k četbě islámských textů popř. se seznámili s mnohem mírumilovnějším křesťanstvím, je též dost," poznamenala Provazníková.

V druhé otázce novinářka Provazníkové napsala, že islám kritizuje jen na základě některých pasáží z Koránu a následně jí poťouchle odcitovala několik „špeků“ z Bible s dotazem, zda je tedy i křesťanství protiústavní ideologií.

Provazníková jí především vysvětlila, že křesťanství je skutečně pouze náboženstvím a je odděleno od světské moci, zatímco islám má komplexní právní systém zvaný šaría a trvá na jeho dodržování.

Provazníková dále uvedla, že nesouhlasí s jakoukoli formou davového vymývání mozků a manipulací, tudíž se jí instituce církve nelíbí a není ani příznivcem křesťanství. „Každý takový systém učení nutně nastavuje meze duchovního vývoje, navíc existuje riziko zneužití, jako tomu bylo v minulosti u křesťanství. Nicméně v určitém stadiu vývoje mohou podobné systémy, učení a spolky dotyčnému na jeho cestě i pozitivně pomoci, proto je jejich existence legitimní. Že by se křesťanství mělo zakázat, si tedy nemyslím, jednak z tohoto důvodu, jednak protože mezi křesťanstvím a islámem existuje řada diametrálních rozdílů, které je třeba zohlednit," poznamenala Provazníková.

„Křesťanství jako nábožensko-společenský systém posloužilo vývoji Evropy, prošlo evolucí, ve všech zemích Evropy bylo striktně odděleno od státní moci a nyní je to pro většinu ‚věřících' spíše setrvačná tradice než opravdová víra, pro jiné stále forma duchovního vedení životem. Proč ne. Ale islám nemůže dlouho existovat paralelně vedle státní moci, on o moc vždy bude usilovat – islám totiž je především právním a společenským systémem," dodala Provazníková se slovy, že dokud je však muslimů ještě málo, nedokáže to.

„Projevuje se jen jako paralelní, zdánlivě náboženská společnost, nemá sílu. V momentě, kdy dosáhne kritické hranice (myslím, že se pohybuje okolo 20 %), musí se jeho právním(!) pravidlům, tedy šaríji podřídit i nemuslimové. Vícero průzkumů ukázalo, že i tzv. ‚mírumilovní' muslimové by uvítali plošnou platnost práva šaríja a zahalování všech žen – i těch nemuslimských. To číslo bylo vyšší 50 %. Šaríja je nedílnou součástí islámu a žádný muslim ji nemůže popřít," doplnila blogerka.

Závěrem pak mimo jiné také srovnala Ježíše s Mohamedem, kdy Ježíš podle ní dle Bible konal zázraky a nabádal k lásce k bližnímu i nepříteli a Mohamed přepadal a vyvražďoval karavany a znásilňoval ženy poražených.

„Je třeba si všechny zásadní texty obou těchto směrů (tj. křesťanství i islámu) opravdu přečíst a pochopit je jako celek, ne jen kopírovat vytržené citáty, které kolují po internetu. Teprve pak lze totiž spatřit ty diametrální rozdíly, které odsuzují jakékoli pokusy o obhajování islámu na základě srovnávání s křesťanstvím k neúspěchu," řekla Provazníková.

„Teroristé nedělají nic, co by jim islám zakazoval, naopak. Taková je realita a ‚mírumilovný' muslim si může nalhávat to, co chce. Ale pokud vyznává nenávistnou ideologii, pak o sobě nemůže říkat, že je mírumilovný. Je to naprosto analogické k pojmu ‚mírumilovný nacista'. Co si pod tím představíte? A proč on teda je nacistou, když nechce nikoho vraždit?" zeptala se závěrem.

Nakonec ještě Provazníková avizovala pokračování textu, kde rozebere další novinářčiny dotazy. Například „vysvětlím slečně novinářce, „kam se podělo moje libertariánství“, když chci zakazovat zahalování žen a islám obecně,“ navnadila blogerka.

