A někdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv na sociální síti X naznačil, že Rusové by s ničením Ukrajiny nemuseli hned tak skončit. Otevřeně pohrozil nejen Ukrajincům, že pokud bude Západ vládu v Kyjevě dál podporovat, Rusové se nezastaví dřív, než obsadí drtivou většinu Ukrajiny. „Pokud bude vojenská pomoc banderovskému režimu pokračovat, nárazníková zóna by mohla vypadat takto,“ naznačil Medveděv a ukázal mapu, na které je „nárazníkovým pásmem“ drtivá většina Ukrajiny s výjimkou malého pohraničního pásma.

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH