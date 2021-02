Takhle hnusně o nás píší v německých novinách. Ale my tam viry nevozíme, zoufá si česká pendlerka. A pak přišel kolega německý Turek...

reklama

Pendleři z Karlovarského kraje mají o důvod k úzkosti více... Poté, co se šíří, že Češi „zavirovali“ příhraničí a teď dokonce odmítli zdravotnickou pomoc pro Cheb, německé noviny spekulují, zda jim nakonec stát úplně zavře hranice...

„Koukají na nás jako…“

Čeští pendleři to díky takové „publicitě“ mají, zvláště nyní po odmítnutí německé pomoci, ve svých tamních zaměstnáních o dost těžší. „Němci na nás v práci koukají tak, jako bychom k nim ten virus vozili,“ potvrzuje obyvatelka Chebu Marie Libanská, podle které je to ale právě u českých pendlerů nelogické: „Už dva tři měsíce jsem pravidelně testovaná a teď poslední dobou skoro každý den!“

„Německé noviny řešily už před několika týdny, proč bylo nejvíce postižené právě Sasko. Domnívaly se, že nákazu do regionu zanesli turisté z Čech,“ informoval čtenáře před několika dny spolupracovník redakce PL v Německu Miroslav Šefl. Už tehdy ale uváděl, že tato obvinění z německé „bašty nakažených“ jsou podle něj absurdní.

Mimochodem, oproti Čechům totiž němečtí pracovníci, s nimiž se ale český zaměstnanec setkává, sami žádné testování za sebou nemají. „Je to diskriminace – my jezdíme skoro každý den na testy, ale oni žádné mít nemusí,“ podotýká k tomu Marie, pracující jako kontrolorka kvality výrobků v příhraničním Markredwitz. Zrovna teď od pátku je doma v karanténě kvůli podezření, které rozhodně od českého pacienta nepochází.

„Volali mi dopoledne z práce, že nějaký pravděpodobně německo-turecký občan, tedy Turek žijící léta v Německu, který je spolupracovníkem na naší šichtě, má covid. Od pondělka proto nesmíme do práce,“ uvádí neradostně.

A dodává: „Takže nikoli, že my jim tam vir vozíme, ale oni ho tam mají sami.“ Podle ní opravdu není snad ani možné ho tam z Čech zanést, protože na hranicích skutečně pečlivě kontrolují pendlery, zdali mají testy negativní. „Jinak neprojedeš. Nepustí tě bez testu a vracejí lidi domů.“

Podle jejích slov jsou to naopak Češi, kdo se permanentně bojí, jestli něco v Německu nechytnou.

Co je to za výmysl

„Je to hrozné…. Tady v Chebu už to trvá dlouho,“ dodává ještě žena, která poslední měsíce jinak dle svých slov zná jen cestu „z práce-do práce“ a stále dokola řeší testy, testy, testy…

O situaci přímo v chebské nemocnici má poznatky od blízkých a přátel, jde o velké místní téma. „Jak mi popisovala kamarádka, tak lékaři a sestřičky jsou už hrozně vyčerpaní, unavení…“

O ‚hozené rukavici‘ ze strany zahraničních sousedů Marie samozřejmě také ví. „Ano, Německo nám chtělo podat pomocnou ruku, že by nám v Chebu s nemocnými pomohli! Lidé hodně kritizují, co je to za výmysl, vozit lidi všude po republice,“ potvrzuje, že chebští občané jsou z rozhodování politiků opravdu rozlíceni.

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy v pátek koordinovala převoz 25 covid pozitivních pacientů ze zatížených nemocnic Chebu a Sokolova. Pacienti byli transportováni do zdravotnických zařízení v Praze, ve Středočeském a v Plzeňském kraji. Kolonu záchranářských vozů doprovázeli – pro zajištění hladkého průjezdu – policisté z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Všichni pacienti z Chebu byli převezeni do pražských nemocnic, konkrétně do Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústřední vojenské nemocnice a Nemocnice Na Homolce. Pacienti ze Sokolova pro změnu do nemocnic v Klatovech, v Berouně a v Plzni. Foto: ZZS

„Tady by to měli za rohem a hlavně blízko domova!“ zdůrazňuje Marie, jež přitom myslí například na svou kamarádku, která je maminkou nemocné 13leté holčičky. „A teď v týdnu se vrátily z nemocnice – musela se naučit používat pumpu. Dostala chudinka silnou cukrovku, tak má o ni teď kamarádka také strach a obavy,“ popisuje, že celková situace v Chebu dopadá úzkostně a panicky i na ty, kteří v tuto chvíli výslovně covidem netrpí.

Nastiňuje tak další negativní dopad transportů, a to nemožnost návštěv daleko převáženého pacienta. To může být traumatizující třeba v případech, pokud půjde o dítě, nebo naopak o rodiče, s kterým by se delší dobu jeho ratolest nemohla vidět, a to zrovna ve stavu nemoci, kdy je přítomnost blízké osoby důležitá, i kdyby jen přes sklo nebo skrze nemocniční okno. (Návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, jsou nyní zakázány. Výjimkou jsou ale návštěvy nezletilých pacientů. Pozn. red.)

Další Damoklův meč nad pendlery

Úvahy německých novinářů o úplném uzavření hranic pro české pendlery nikomu na náladě nepřidají. A mimochodem, ony nejsou jediným tématem, které je zneklidňuje... „Je náročné, být po 48 hodinách testován. Klidně by stačilo – jako to má Sasko – dvakrát do týdne. Jsme už z toho testování unavení. Naštěstí nám doposud dělají výtěry do krku. Ale pokud by to mělo být do nosu, tak to asi hodně pendlerů vzdá, protože do nosu je testování bolestivé a nepříjemné. Přeci jenom z těch mandlí nejsou stěry tak šílené,“ nastiňuje další obavu, která je reálná, protože o testování výhradně z nosu se prý skutečně spekuluje. „Pak opravdu nevím, jak to zvládneme,“ podotýká.

Chytnout covid by byla úplně poslední kapka, zvláště za současné situace v chebské nemocnici.

„No, uvidíme, snad to nechytneme. V práci jsme okolo nakaženého muže jen prošli, úplně jsme s ním v kontaktu nebyli…“ doufá na závěr, že vše bude v pořádku. A že sama snad nebude vystavena nutnosti hospitalizace, která je nyní v Karlovarském kraji spojena s možností transportu i do velmi vzdálených regionů České republiky.

A mezitím „spanilé jízdy“ na české dálnici…

Podle páteční informace mluvčího chebské nemocnice Vladislava Podrackého, kterou poskytl ParlamentnímListům.cz, zatím ministrem slíbené posily do zdravotnického zařízení nedorazily a na víkend je neočekávají. „Informace o tom, kdy dorazí posily, zatím nemáme – doufáme, že v řádu dní,“ sdělil redakci.

Situace se přitom nelepší. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy v pátek koordinovala převoz 25 covid pozitivních pacientů ze zatížených nemocnic Chebu a Sokolova. Pacienti byli transportováni do zdravotnických zařízení v Praze, ve Středočeském a v Plzeňském kraji.

„Zdravotní stav většiny pacientů je středně závažný a je jim poskytována kyslíková terapie, žádný ale není napojen na umělou plicní ventilaci. Transport pacientů probíhá na základě rozhodnutí národního koordinátora intenzivní péče a Centrálního řídícího týmu,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová. Záchranná služba pro transport vyčlenila speciální vozidlo Fénix, koordinační vůz a šest zdravotníků včetně lékařky. Zapojeni byli také soukromí poskytovatelé přepravy pacientů neodkladné péče. Záchranná služba Asociace samaritánů ČR poskytla čtyři záchranářské a jeden lékařský vůz spolu s posádkami. Stejný počet sil a prostředků poskytly také společnosti Meditrans a Nonstopmedic.

Ministr Blatný k tomu v pátek odpoledne uvedl: „Dnešní řešení je systémové. I proto, že v tuto chvíli nemají na německé straně takové kapacity.“ Jedna z reakcí na Twitteru, od občanky Terezy, zněla: „Týdny Vám trvalo, než jste se ‚seznámili‘ se situací v Chebu, kterou mimochodem stále bagatelizujete. Zatímco ale přesně víte, jaké jsou kapacity lůžkové péče v Německu! Nestavte tu už další Potěmkinovy vesnice. Odstupte a dejte šanci jinému přístupu v řízeni epidemie.“

Mnozí ani nevěří, že informace o kapacitách jsou správné, jak dokládají slova například Martina Koláře: „Kdyby neměli lůžkové kapacity, tak by vám snad tu pomoc nenabízeli, ne? Prosím, nesnažte se zamlouvat fakt, že jednáte tak, aby nebylo poškozeno PR vlády.“ Osmadvacetiletý muž z Prahy ve stejném vlákně k ministru Blatnému shrnul, čím skutečně podobné fotodokumentováné ‚výpravy‘ jsou: „Hele, tyhle spanilý jízdy jsou fajn, super PR. Jako dobrý...“

Jedna z reakcí na twitterovém účtu ministertva zdravotnictví.

