Taková přirovnání! Jaroslav Plesl o Milionu chvilek a Hřebejkovi. To někomu bude vadit...

Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé fronty napsal na Facebooku několik komentářů o současném dění. Jedním z nich bylo přirovnání představitele Milionu chvilek pro demokracii k švédské dívce bojující za klima, ke Gretě Thunbergové. Napsal totiž doslova: „Minář je v podstatě taková česká Greta Thunberg. Se vším všudy.“

Tento článek vyvolal spoustu interakcí a komentářů v diskuzi.

Například Ladislav Henek napsal: „Jen ty copy kdyby mu ještě dorostly... :-)“

Bývalý Klausův právník Pavel Hasenkopf však s touto myšlenkou plně nesouhlasí a debatu rozvinul. Napsal tedy: „... rádoby Greta ... na Gretu ten spratek fakt nemá.“

Ladislav Henek na to Hasenkopfovi odpověděl: „Možná nemá tak aktivní a umíněný rodiče :-)“

Na to však opět Hasenkopf odpověděl: „Gréta tomu věří ... on je jen obyčejný kariérista.“

Na Hasenkopfa však zareagoval Jakub Půlpán: „Pavle Hasenkopfe, jedna z Gretiných poruch je definována lehkou manipulovatelností, takže když jí taťka nakuká, že na Venuši je krásně, tak tam poletí. Dětská loutka.“

Diskuzi pod svým komentářem Hasenkopf uzavřel a napsal: „Proto je mi Grety líto. Navíc ji zákonitě čeká nějaká forma sešupu, na kterou není ani náhodou připravená. Mináře mi není líto ani omylem.“

Dále v diskuzi moderátor Českého rozhlasu Radko Kubičko zmínil: „Jen na Hrad neplul na jachtě.“

Tomáš Vyoral z Primy pravil: „Minář je ve své podstatě mnohem horší... Greta je nemocné, zneužité dítě... Kdežto Minář (byť je taky zřejmě zneužit) si je z větší části vědom toho, co dělá a proč... Jsem zvědav na listopad... Aby trumfl roztrhání ústavy, bude třeba někoho obětovat na podiu. Případně hořící pochodeň 2019 by mohla zaujmout a šokovat.“

Kromě vztahu Thunbergové a Mináře psal dále Plesl o Janu Hřebejkovi. Napsal: „Jan Hřebejk, český umělec, intelektuál a demokrat:

‚Přiblblé, dotčené obličeje (třeba mého bývalého šváry), že když volí (opakovaně) Zemana a Babiše, tak má přeci právo na svůj názor: Má! Jenže já si myslím, že jsou to hrobaři svobody tady a ohrožují moje děti. Proto je nemůžu vystát, a dokonce už ani tolerovat.‘

By měl něco natočit společně s Klusákem. Ten má zase problém s tátou...“

V diskuzi se objevil opět Radko Kubičko z Českého rozhlasu. Napsal: „Demokracie je, když máme pravdu my.“

To Kubičkovi okomentovala Nika Jac. Napsala: „...když jsme bytostně přesvědčeni, že máme pravdu my... a tu vaši vám z hlav jako správní demokrati vymlátíme násilím.“

To opět okomentoval Kubičko se slovy: „Mít jiný názor než my demokraté je nedemokratické.“

Diskuzi dále komentoval Ladislav Henek. Napsal, či spíše se ptal: „A pokroková demokracie je, když jen naše pravda zní...“

Jaroslav Plesl Heneka doplnil: „Demokracie je dát švárovi přes držku a vyřvat ho do ču.áků, jak to Honza umí.“

Tomáš Vyoral napsal: „Ale za svoje... Pak ať se spolu točí třeba na kolotoči... Myslitelé.“

Herní vývojář žijící v Číně Lukas Codr si zřejmě myslel, že Hřebejk je již po smrti, zeptal se totiž: „Hřebejk ještě žije?“

Pavel Holka Codra uklidnil, možná žije, ale: „Mno, občas ho vídám na Vinohradech... Nevím, jestli žije, ale dle toho, jak chodí oháklej, zcela jistě smrdí. Vždycky mu mám chuť hodit korunu.“

To, co okomentoval Plesl na svém Facebooku, byl následující status: „Macron by měl vzít manželku a vyrazit na dovolenou do Brazílie. To by koukal, co je to láska k Francii...“

V diskuzi se komentující ptali na kontext, který zřejmě nepochopili. Martin Juki Jyrkinen napsal: „Jakože by ho otočili na patě, že si ten průmysl poradí bez know how sám s panem Bolsonarem a čauky čau, jo? :)“

Zuzana Sehnalová to též nepochopila: „Asi jsem natvrdlá, nechápu,“ napsala.

Nakonec na Facebooku Jaroslav Plesl sdílel článek z Bloombergu, jenž je o satelitních datech, která zachycují počet požárů v různých zemích. Vyšlo z toho, že více požárů než v Brazílii je v Kongu a Angole. Článek okomentoval se slovy: „Módní společenské pózy to samozřejmě nijak neovlivni. Protože hloupost je vetší než Afrika. Mnohem vetší.“

Diskuzi okomentoval například Aleš Johanovský. Napsal: „To je jen pro Evropu už historie, kolik je tu různých Žďárů. Se furt civilizovaný bílý muž diví, že se to podle Marxe historicky nesrovnalo a některý části světa neřeší mikročipy, ale soběstačnost místního zemědělství? :-D“

