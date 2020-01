Takové rychlé odvolání Kremlíka? Komunistka Vostrá v ČT odhalila své pochybnosti

Zakázky na ministerstvech dopravy, obrany, ale i práce a sociálních věcí spojuje v posledních dnech jedno – rušení a problémy s předražením. Jak je to možné v době vlády, která chtěla být transparentnější než její předchůdci? Nejen na to se ptala moderátorka pořadu Interview na ČT24 šéfky rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM). Ta se vyjádřila také ke korupci, která podle ní nikdy neskončí i přes jakékoli kontrolní mechanismy.

Přišlo hodnocení Transparency International, podle kterého se Česko propadlo v hodnocení vnímání korupce o šest míst na 44. pozici. „Je to vážná informace. Sama jsem přesvědčena, že jistá míra korupce je v naší společnosti stále,“ myslí si Vostrá. „Ani přes všechny naše snahy a protikorupční opatření jsme se k lepšímu neposunuli. To pak také značí, že to tak vnímají i čeští občané,“ doplnila.

Je za to podle Vostré zodpovědná i politická reprezentace, jelikož současná vláda přišla s tím, že korupce a podobné nešvary skončí, ale není tomu tak. „Ono se řekne jednoduše, že korupce skončí, ale víme dobře, že v životě to tak jednoduše nefunguje,“ uvedla s tím, že můžou přijímat opatření a stěžovat podmínky pro možnost korupce, ale na rozdíl od premiéra Andreje Babiše je si jistá tím, že „korupci nelze zcela vymýtit“.

Ke zhoršenému vnímání korupce podle ní přispěly i kauzy právě kolem premiéra Babiše. „To vnímají občané nejvíce, jsou to kauzy vrcholných politiků, ty jsou nejvíce vidět,“ podotkla Vostrá. „Bez ohledu, jak to celé dopadne, to prostě občan vnímá a ovlivňuje jej to. Vnímá infomace o auditech i to, že zástupci České republiky budou muset jednou vysvětlovat nějaké věci,“ řekla.

Velmi ji překvapil tak razantní postup Babiše v případě Kremlíka. „Bylo to velmi rychlé odvolání. Neříkám, že to není správné. Kladu si ale otázku, že tady to jde tak rychle a jinde, kde jsou předražené zakázky, netransparentní výběrová řízení a další... tam taková rychlost na odvolání ministrů jaksi není,“ podivovala se politička.

Vyjádřila se ke dvojroli, kterou má nyní přijmout ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, jenž má být Kremlíkovým nástupcem. „Ve vší úctě k osobě pana Havlíčka, tato dvojrole se mi nelíbí. Havlíček není žádný superman, aby zvládl dvě velká ministerstva a jejich problémy. Na přechodnou dobu bych tomu rozuměla, ale aby to bylo konečné řešení do dalších voleb? To není udržitelné,“ uzavřela Vostrá.

