Takovou kauzu česká justice od revoluce nevyplodila! Únos pro stamiliony opět zaměstnává soudy

V lednu pokračoval váš výslech u Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci žaloby vašeho bývalého společníka na vyplacení stamilionových částek. Z jakými pocity odcházíte z tohoto soudního líčení?

Nechal jsem se unést… V závěru jsem se neudržel a zvyšoval jsem hlas na advokáta Novotných. Proto se mu chci touto cestou omluvit, měl jsem se udržet při jeho otázkách, sice opakovaných a návodných. Ale on dělal pouze svoji práci. Jen vás musím poopravit. Tento soud není o vyplacení stamilionů. Tenhle soud je o platnosti jedné listiny, kterou jsem musel podepsat 7. října 2014 s pistolí u hlavy, injekční stříkačkou u krku a po výhružkách Jaroslava Novotného, že když ji nepodepíšu, tak ti tři moji únosci, kteří mě unesli do jeho domu v Kunovicích, „odbouchnou“ (slova Novotného) napřed mě v polích v Kunovicích, a potom si zajedou do Pašovic pro mé děti. A jim provedou to samé. Přítomnost těch tří únosců a tyto výhružky mne zlomily, a tak jsem podepsal.

S vaší svědeckou výpovědí jste začal již během minulého soudního líčení v říjnu 2024, které soudce asi po třech hodinách přerušil. Jak dlouho jste vypovídal tentokrát? Už jste svoji výpověď dokončil?

Během lednového stání jsem už vypovídal pouze krátce. Ale vypovídal i svědek mého únosu ze dne 7. října 2014, za což jsem byl rád, protože to konečně nebylo jen o mých tvrzeních, ale byl tam i člověk z masa a kostí, který potvrdil to, co říkám. Tento svědek viděl, jak mě ti tři únosci bijí v autě těsně před tím, než jsem byl unesen do domu Novotného. A mé pokračování výpovědi? Mně to nepřišlo zase tak dlouhé… Mluvil jsem o podrobnostech mého únosu mnohokrát, stejně jako o okolnostech kolem. Dokážu o věcech, které se mi staly, ještě dnes mluvit hodiny. Mám ty momenty pořád v hlavě… Samozřejmě, po těch letech si některé z věcí musím i připomenout, ale to já se snažím pokaždé udělat. Pročíst si mé staré výpovědi, to bohatě stačí, abych neplácal kraviny. Na rozdíl třeba od akademika Novotného, ten nikdy před žádným soudem nevypovídal.

Minule jste hodně mluvil o tom, jaká byla vaše spolupráce s bývalým společníkem Jaroslavem Novotným a co přecházelo podpisu dokumentů, na základě kterých byste mu měl vyplatit stovky milionů korun. O čem především jste mluvil tentokrát?

Upřímně, já už přesně nevím, na co se mě vlastně ptali. Ty otázky jsem zodpověděl tolikrát a vždy je to stejné, pořád dokola. Spolupráce s panem Novotným byla těžká. On je svérázný člověk, sebevědomí mu nikdy nechybělo. Je to arogantní člověk, co se má moc rád, a neštítí se ničeho. A co předcházelo podpisů dokumentů? No přece mé sledování, příprava různých listin, dopisu, vše vyvrcholilo mým přepadením na cestě domů mezi obcí Drslavice a Prakšice a následným eskortem do domu Novotných tak, jak to popsal nalézací soud ve Zlíně soudcem Koudelkou i v tom posledním rozsudku.

Soud rozplétá poměrně složitý případ, který na jedné straně souvisí s vaším únosem, a na druhé s komplikovanými finančními a právními vztahy mezi společníky kdysi jedné z největších loterijních firem v zemi. Podaří se podle vás soudu toto „klubko“ důsledně rozmotat?

Nic zase tak složitého to není. Do 7. října 2014 dlužil Jaroslav Novotný firmě stovky milionů, které měl vracet právě té společnosti. Nebylo to nic hrozného, ta firma mu měla podle domluvených, ale hlavně psaných dohod patřit. On však všechny tyto dohody nedodržel, zmařil převod společnosti na sebe jako fyzickou osobu. Místo toho mě nechal unést a po výhružkách smrtí jsem byl nucen podepisovat sadu pro mou osobu krajně nevýhodných listin, které si dopředu nachystal. Údajně právě na základě dopisu, který jak je dnes již prokázáno, si sám napsal.

Po tomto aktu mi zůstala firma, o kterou já nestojím a která dluží Novotnému. To by samo o sobě nebylo nic hrozného, ale pan Novotný mě násilím, pod vyhrůžkou smrti mé a mých dětí zavázal vynuceným podpisem jako fyzickou osobu k úhradě pohledávky této společnosti. Pohledávky, se kterou nemám nic společného. Je to stejná situace, jako kdybych napsal dopis ministru financí, ať je tak hodný, ať připraví listiny, na základě kterých přistoupím dobrovolně jako fyzická osoba ke státnímu dluhu, a navíc se jej zavážu splatit do měsíce. Tohle je správný příměr. Těch protiprávních jednání tam bylo samozřejmě víc, ale nechci přistupovat na hru Novotného obhájců a zaplevelovat tento příběh. Snad je to takhle srozumitelné.

Pokud uspějete v tomto civilním soudním sporu, mohl by verdikt soudu něco změnit na tom, že byl Jaroslav Novotný a spol. pravomocně zproštěn viny z vašeho únosu a vydírání?

Zproštění Novotných byla nevídaná lumpárna Vrchního soudu v Olomouci. Jsem přesvědčen, že takový rozsudek a usnesení od revoluce v roce 1989 naše justice nevyplodila. To usnesení, jež Novotné pravomocně zprostilo, je plné lží, polopravd a překrucování, a to na první pohled. Nenechám si to líbit! Soudci Vrchního soudu by měli vysvětlit, proč tak rozhodli. Zavání to neskutečným šlendriánem, že něco takového je vůbec možné. Víte, kdyby to bylo tak, že soud zprostil Novotné, protože by existovaly nějaké pochyby. Ale tak to není. Situace je jasná, důkazně silná a jen pánové z Olomouce dělají, jako že nic, a vidí jen to, co chtějí. Tohle jsem nějak podobně řekl i ve své výpovědi u soudu a stojím si za tím.

Již více než deset let provází váš život nejrůznější policejní a soudní tahanice, o kterých často mluvíte jako o justiční mafii. Zbyla ve vás alespoň nějaká jiskřička naděje v tom, že se domůžete spravedlnosti?

Ano. Jinak bych to nedělal.

O Jaroslavu Novotném se vyjadřujete nevlídně, mimo jiné zpochybňujete jeho akademické tituly apod. Proč?

Protože to je člověk, u kterého pochybuji o tom, že má vůbec maturitu. Těch svých šest titulů nasbíral za pár let po své padesátce, aby po pěti nebo šesti letech už jako vysokoškolský učitel s nabízením různých diplomů vesele kšeftoval. Víte, mé děti studují na vysokých školách a studia Novotného a hlavně doba, za jakou to dokázal vystudovat, jsou k smíchu. U pana Novotného je jisté hlavně to, že jde o několikrát pravomocně odsouzeného člověka, který se nezastaví ani před takovým zločinem, jako je únos, vydírání nebo vyhrožování.

Poznámka redakce: Jaroslav Novotný a spol. byl pravomocně zproštěn obžaloby pro skutky únosu a vydírání. Redakce ParlamentníchListů.cz se opakovaně snažila získat vyjádření Jaroslava Novotného, kterými by reagoval na slova svého bývalého společníka Pavla Buráně. Naše redakce několikrát kontaktovala Jaroslava Novotného e-mailem i prostřednictvím jeho právního zástupce nejen se žádostí o reakci, ale také s nabídkou plně autorizovaného rozhovoru, tato inciativa skončila bez odezvy a zájmu ze strany Jaroslava Novotného.