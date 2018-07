Takto se Babiš vypořádal s těmi, kteří na něho pískali na sletu v Edenu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se pro server Blesk.cz vyjádřil k pískotu, který se ozval z tribun poté, co ho starostka České obce sokolské Hana Moučková představila na XVI. všesokolském sletu v Edenu.

„Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ uvedl premiér k halasu z tribun. Jak pak uvedl, byl tam již den předtím, a to s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, a lidé tehdy byli v pohodě. Zároveň dodal, že on sám Sokolu miliony na akci zařídil.

autor: vef