Takto se důchodová reforma dělat nemá. Dvě televize, dva experti, mimořádná shoda

Velkou kritiku sklízí připravovaná důchodová reforma, především pak změny v předčasných důchodech a valorizaci penzí, které dnes představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zvažované zpomalení růstu důchodu odsoudil na CNN Prima NEWS ekonom a emeritní rektor VŠE Richard Hindls, podle kterého vláda cílí na skupiny, jež se nedokážou bránit. Plánované důchodové změny nejsou spravedlivé ani podle profesora Martina Potůčka. „Takhle se důchodová reforma připravovat nemá, to rozhodně nemůže vyústit do celospolečenského konsenzu,“ upozornil ve Studiu ČT24 a připomněl neúspěch Nečasovy vlády.

reklama

Návrhy zákonů, které mají upravit důchodový věk, výši nových penzí či dřívější důchod pro náročné profese, by mělo ministerstvo předložit na podzim. Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20 700 korun. Proti konci letošního roku by se mohl zvednout zhruba o 400 korun. Ve středu návrh na zpomalení valorizace projednají poslanci.

„Kombinace faktorů – vysoká míra inflace, tedy tah na řádnou i mimořádnou valorizaci, a zhoršující se demografická struktura – vede k tomu, že se hledá výdajově nejvýznamnější položka. A buďme upřímní, také se hledá segment společnosti, který se dokáže nejméně bránit,“ komentoval Hindls v pořadu K věci zamýšlené úpravy valorizací důchodů v příštím roce.

Psali jsme: Jurečka dnes zveřejní podrobnosti k jednání o reformě penzí i k valorizaci důchodů

Omezení mimořádných červnových valorizací by podle jeho propočtů ušetřilo státnímu rozpočtu významnou částku, očekával by ale citlivější přístup k seniorům. „Každé další zbrzdění je velmi vítanou položkou. Řekl bych ale, že vzhledem k seniornímu věku lidí, kteří se o sebe nedokážou postarat a jsou odkázáni na pomoc státu, by měl být přístup trochu citlivější,“ doplnil.

Oprávněnost vládního kroku ve snížení valorizace hodnotit prý nechce, rozhodnutí spočívá na Ústavním soudu.

„Tyto věci by měly probíhat v určitém konsenzu, což se bohužel zatím neděje. Zažili jsme tu podivnou věc, kdy hlasem jednoho nebo dvou přeběhlíků byla v roce 2013 prosazena důchodová reforma. Následující establishment ta opatření zrušil a uvedl věc do původního stavu. Lidé potřebují určitou důvěru,“ doplnil.

Podle profesora Martina Potůčka zapomíná ministr práce Marian Jurečka na to, že letos už byla přijata úprava mimořádné valorizace a od července dostávají čeští důchodci v průměru o tisíc korun méně, než by dostali podle původní legislativní úpravy. Podotkl také, že není vyloučeno, že tato úprava, která je napadena u Ústavního soudu, může být také nakonec Ústavním soudem zrušena, což by podle něj byla pro české důchodce lepší zpráva, řekl to ve Studiu ČT24.

Kontroval slovům Jurečky, že se čeští důchodci mají dobře. „Ve vztahu k panu ministrovi bych si dovolil poznamenat, že zase až tak skvěle se důchodci nemají, rozhodně ne všichni,“ zdůraznil.

Psali jsme: Až 42 tisíc ročně mínus. Rodiny s dětmi, poděkujte vládě, vzkazuje Šafránková z opozice

Ve Sněmovně se také budou schvalovat přísnější podmínky pro odchod do předčasných důchodů. Hlavní úpravy jsou: maximální doba předčasného důchodu se zkracuje z pěti let na tři roky. Úprava koeficientu krácení. Zvýšení podmínky pro počet pojistných let na 40. Zásluhová část se po dobu jednoho, dvou či tří let, kdy člověk má předčasný důchod, nebude valorizovat. Bude se valorizovat jen základní část, nikoliv ta zásluhová.

Ani s touto úpravou nemůže Potůček souhlasit: „Pan ministr dnes zmínil situaci některých osob, které jsou na tom v těsně předdůchodovém věku zdravotně velmi špatně a mnozí z nich to pak řeší tím, že si zažádají o ten předčasný důchod. A pokud budou tyto změny prosazeny, část z nich možná bude zvažovat odchod do invalidního důchodu, takže to je z deště pod okap. A část z nich bude od samotného začátku penalizována z hlediska výše důchodů výrazně výše, než je tomu doposud. Další problém vidím v tom, že se ta doba předdůchodová stlačuje z pěti let na tři,“ doplnil.

„Takže z hlediska volby, což je jakési kritérium, které by tu mohlo být uplatněno, je to redukce těch voleb, jež budou lidé, kteří budou těsně před důchodem, mít k dispozici,“ dodal Potůček.

„Nebude to žádná velká důchodová reforma. Vláda neplní svůj slib, který je obsažen i ve vládním prohlášení, že reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu. Tak jak se doposud ta důchodová reforma v režii současné vlády realizuje, tak to rozhodně nemůže vyústit do celospolečenského konsenzu.

Naopak se domnívám, že to jednostranné tlačení všech těch opatření před sebou může vést k něčemu podobnému, k čemu tento přístup vedl už v době Nečasovy vlády, kdy Nečasova vláda takto protlačila tzv. druhý pilíř a ten pilíř musel být nakonec s velkými ztrátami po třech letech s výměnou vlády zrušen. Takže takhle se velká důchodová reforma prostě připravovat nemá,“ zdůraznil Potůček.

„Tyto důchodové změny nejsou spravedlivé, poněvadž vycházejí z toho základního omylu, nebo chcete-li, mýtu, že český důchodový systém a jeho první pilíř je průtokový ohřívač. Prostě máme jenom tolik, kolik vybereme na příspěvcích na sociální pojištění, to nikdy nebyla pravda. Pravda je, že ten rozdíl mezi příjmy a výdaji se rozevírá a je třeba už teď hledat další zdroje, pokud mají být důchody, tak jak je navrhuje vládní prohlášení, důstojné a pro všechny.

Veliká díra ve veřejném rozpočtu bylo zrušení té superhrubé mzdy a těch 100 miliard ročně, ty nejsou, tak je třeba najít nové. Tak to bylo, je a bude. Vláda má pravdu v jediné věci, že skutečně ten poměr těch, kteří budou přispívat do veřejného rozpočtu, a těch, kteří z něj budou čerpat, se bude zvyšovat, pokud by se nic nezměnilo,“ dodal profesor Martin Potůček.

Psali jsme: Bartoš o Pirátech: Nám se daří. Podívejte se třeba na Lipavského Horák (KDU-ČSL): Celý ten balík je důchodová reforma „Očucháváte mrtvou pokojskou!“ Poslanec TOP 09 vytočil Peštovou. Sněmovna skončila pozdě večer Sněmovna schválila program schůze k penzím a financím

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama