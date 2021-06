Takto vypadá boom po covidu: V Americe je rekordní počet volných míst, podniky musejí lidi přeplácet

reklama

Anketa Je dobře, aby byly děti pod 16 let očkovány proti covidu-19? Ano 15% Ne 80% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 2185 lidí

Ekonomický magazín Forbes zveřejnil komentář Jacka Kellyho, který se týkal trhu práce ve Spojených státech. Ten popsal, že zprvu byl dosti skeptický ke komentářům jiných ekonomických publicistů, kteří se domnívali, že dojde k masivnímu nárůstu odcházení z práce. V USA termín „velká vlna rezignací“ patří k hlavním titulkům nejen na ekonomických serverech.

„Když panuje nejistota, lidé mají tendenci zůstat na místě, takže dochází k hromadění výpovědí, ke kterému v uplynulém roce nedošlo,“ psalo se v některých prognózách. To by mělo vést k masovému odchodu pracovníků z firem do nových pozic s lepšími příležitostmi. Zpočátku se prý zdálo příliš přitažené za vlasy, že by zaměstnanci hromadně odcházeli z práce, ať už s novou prací nebo bez ní.

Celý článek ZDE:

Takové tvrzení se však ukazuje jako pravdivé. Američtí pracovníci dávají výpovědi z práce více než kdykoli v posledních dvaceti letech. Ministerstvo práce Spojených států uvádí týdenní a měsíční údaje o nezaměstnanosti. Méně známým ukazatelem je průzkum Job Openings and Labor Turnover Survey, ekonomy označovaný jako JOLTS. CNBC upozornila, že podle nejnovější zprávy JOLTS „počet volných pracovních míst v dubnu vzrostl na rekordních 9,3 milionu, protože ekonomika se rychle vzpamatovala z pandemického dna“.

Fotogalerie: - LGBTQ+ proti Maďarsku

Psali jsme: Roman Joch: Změny pohlaví? Lidé se na to budou dívat jako my na upalování čarodějnic

„Pro mnohé je těžké pochopit ohromný nárůst počtu volných pracovních míst. Ještě před rokem touto dobou na tom byly Spojené státy hrozně. Miliony lidí přišly o práci. Nad bezútěšnou budoucností, která byla před námi, se vznášel převis strachu a hrůzy. Ti, kteří byli zaměstnaní, se ve svých zaměstnáních ukrývali. Schovávali se a přečkávali epidemii. Teď se všechno mění. A také se to rychle vyvíjí. Stejná odvětví, která byla během pandemie zdrcena – hotely, restaurace, bary, výroba, cestovní ruch, koncerty a sportovní akce – nyní vedou v počtu volných pracovních míst. Volných pracovních míst je tolik, že podniky zvyšují mzdy, nabízejí nástupní bonusy a další pobídky k získání pracovníků. Společnosti nabízejí flexibilní práci i home office. Investiční banky na Wall Street daly svým zaměstnancům kola Peloton, produkty Apple a značné zvýšení platů a bonusy, aby jim vyjádřily uznání a udržely si zaměstnance,“ píše se ve Forbesu.

Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 10813 lidí

„V posledních několika týdnech jsem hovořil s generálními řediteli a vedoucími pracovníky předních pracovních portálů a náborových platforem, kteří představují průřez bílými, modrými i šedými límečky. Vedení společností Monster, Snagajob, Adzuna, HireVue, Hiretual a LinkedIn mi shodně sdělilo, že poptávka po pracovnících a firmách je obrovská – a pro firmy je velmi náročné najít lidi na volná místa.

Došlo ke změně nálady a ducha doby. Na vlastní kůži jsme poznali, jak je život křehký. Mnoho lidí přehodnotilo svůj život. Uvědomili si, že mají na tomto světě jen omezený čas. To způsobilo tak trochu existenciální moment. Lidé začali přemýšlet o tom, co dělali a zda chtějí pokračovat ve stejné práci nebo kariéře dalších pět až 25 let. Výsledky této introspekce jasně ukazují, že chtějí udělat krok vpřed,“ myslí si Jack Kelly.

Existuje prý celá řada osobních důvodů proč měnit zaměstnání. Někteří se prostě odmítají trmácet tam a zpět do kanceláře a dojíždět dvě hodiny denně do přeplněného, špinavého a kriminalitou prolezlého města. Pojišťovací a finanční gigant Prudential provedl studii, podle níž „každý třetí americký zaměstnanec by nechtěl pracovat pro zaměstnavatele, který by po něm vyžadoval, aby byl na pracovišti na plný úvazek“. Průzkum také ukázal, že „čtvrtina pracovníků si plánuje hledat novou práci, až se sníží hrozba pandemie, což signalizuje hrozící válku o talenty“. Místopředseda představenstva společnosti Prudential Rob Falzon přiznal: „Jestli mi něco nedá v noci spát, tak je to riziko útěku talentů.“

Fotogalerie: - Pírko naděje?

Psali jsme: Chovají se jako v SSSR! Z USA přišel úder. Svoboda slova je pryč

Tento trend je údajně vzrušující. Odchodem ze zaměstnání dávají pracovníci najevo, že si věří do budoucna. Znamená to také, že je k dispozici dostatečné množství pracovních míst, aby si v případě neúspěchu mohli relativně snadno najít nové. To po většinu posledního roku a půl rozhodně neplatilo.

Psali jsme: „Oni ho udusí.“ „No a?“ „Co no a?“ Zfetovaný Rom pokousal policistu. Zemřel Natěšení lidé mohou vyrazit do zahraničí, a to i autem. Cesta na dovolenou vyžaduje přípravu Spravedlivý náčelník společné bohatství spravedlivě rozdělí? Omyl. Odskáčeme to všichni, varuje Lukáš z Trikolóry Už se nenecháme zotročit. ODS vzpomíná na odchod vojáků SSSR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.