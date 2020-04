Takto začíná totalita. Jako u Hitlera. Profesor Cyril Höschl nabádá k ostražitosti

reklama

Höschl v rozhovoru pro Reflex upozorňoval, že přijatá opatření budou mít nedozírné ekonomické následky a je třeba je rychle rozvolnit. „Jako psychiatr mám obavy o to, co se bude dít, až se ukáže, že ten ekonomický dopad přijatých opatření bude tak nedozírný, že se třeba nebude dostávat na jinou zdravotní péči. Teď se u nás všechna pozornost věnuje koronaviru a zapomíná se, že řádově mnohem více lidí trpí a umírá na jiné choroby, které ovšem nejsou opředeny tím mystériem,“ všímá si Hoschl.

„Každý měsíc u nás v průměru umírá tři a půl tisíce lidí na 65 let a vezměte si, že na koronavirus za březen umřelo 31 lidí,“ říká s tím, že zdravotnictví by nemělo zapomínat na běžná onemocnění a problémy, které v době koronaviru nevymizely.

Vládu ale za přijatá opatření nekritizuje, protože podle něj měla na výběr jen ze dvou špatných variant. „Po bitvě je každý generál a ví, co ta vláda měla udělat a neměla, ale nikomu bych nepřál být na jejich místě, když musela dělat ta rozhodnutí, řešit ta dilemata. Podle mě by ta opatření ale měla být více selektivní a nepřesahovat do oblastí, kde se zdají být nesmyslná,“ uvedl Höschl příklady jako nutnost mít roušku v lese, v autě nebo na prázdné ulici.

„Je otázka, zda při boji s virem je nutné zničit malé živnostníky v oblasti služeb, nechat zkrachovat hospody, krámky, pekaře a mnoho dalších. Ty výhledy jsou ekonomicky poměrně katastrofické, tady měla proběhnout selektivita těch opatření. Měla se primárně chránit a izolovat ta nejohroženější skupina lidí,“ dodal Höschl, že jinak měly zůstat otevřené obchody, sportoviště a podobně.

Nejdůležitější je podle něj při takové epidemii zachovat zdravotnictví v plném rozsahu. „Dnes bohužel řada oblastí stojí, je omezena stomatologická péče, kosmetická medicína, odložitelné chirurgické výkony a další. Tyhle stojící výkony budou pro nemocnice a ordinace znamenat obrovské ekonomické potíže. Navíc pojišťovny teď přijdou o všechny rezervy, protože takové náklady neočekávaly,“ upozorňuje.

„Ta prvotní opatření chápu, ale nyní je potřeba je revidovat, nesmí se nechat dále bez rozmyslu běžet,“ říká s tím, že jinak vyvstanou obrovské problémy nejen ve zdravotnictví, které budou stát mnohem více životů než koronavirus. Znovu ale opakuje, že vládní rozhodnutí nekritizuje, protože bylo nutné se rozhodovat mezi dvěma zly, buď riskovat ekonomický propad nebo velkou úmrtnost, a to není nikdy snadné.

Navíc Höschl přiznal, že i on sám názor na epidemii mění, tak jako mnoho vědců a lékařů. „Ty názory se proměňují, to je přirozené,“ řekl k tomu, že epidemiolog Roman Prymula náhle místo karantény zvažuje cílené promoření společnosti. „Nejspíše dospěl k názoru, že je lepší to mít dříve za sebou, než tato opatření držet i několik měsíců. U nás se ta situace i díky těm opatřením vyvíjí mnohem lépe než třeba ve Španělsku, Francii nebo Itálii, a tak je nejspíše podle Prymuly na čase to rozvolnit, než abychom to takhle drželi dál,“ dodal, že tímto tempem proměřování společnosti bychom se s rouškami vídali ještě za rok.

Lidé by podle něj měli posilovat svoji imunitu, spíše než vlivem restrikcí sedět doma jako pecky, kouřit a pít. „Když posílíme vlastní imunitu a třeba proděláme tu nemoc, tak tím zvýšíme imunitu společenskou. Medicínsky koronavirus teď neporazíme, léky a očkování se objeví až za rok nebo dva. Teď je potřeba to řešit zvýšením imunity, protože přijdou další vlny,“ má jasno.

Rizikem je podle Höschla také možnost, že současná vláda najde v těch opatřeních zalíbení. „Ono to může připomínat dokonce návrat do totality, zákazy cestování, sledování obyvatel a jejich pohybu. Vždycky se objeví nějaký vnější nepřítel, který vyvolává strach, plus se objeví postava vůdce, někoho, kdo jak kdyby umí tu situaci řešit a chránit tu společnost. Tahle třaskavá směs pak vede k nástupu autoritativního vůdce,“ vysvětluje a přidává extrémní příklad Hitlera v nacistickém Německu.

Už jsou tady náznaky té geniality průměrnosti, že lidé tleskají těm opatřením a vítají je. „Alespoň ty zbohatlíci nebudou jezdit do té Itálie a budou sedět doma jako já, protože jsem neuměl kváknout,“ představil myšlení některých lidí Höschl. „Je na místě být ostražitý a kritický, aby nástup toho autoritářského systému nepřišel,“ dodal.

Psali jsme: Totální vynadání novinářům. Kvůli Prymulovi: „Co to píšete? Vždyť to je jinak“ Marek Benda opravoval vládu: Jsme ve válce, ale s virem! Zlo kvůli uzavřeným hranicím. A nejen to Premiér Babiš: Nečiní mi žádné potěšení vládnout a žít v nouzovém stavu Rakušan (STAN): Musíme zabezpečit ohrožené a postupně lidem vrátit svobodu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.