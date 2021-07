Takže paní Lipovská je neoblíbená mezi novináři? Juchelka po dotazu redaktora Rozhlasu padl smíchy: Určitě, mezi některými...

Kandidatura radní České televize Hany Lipovské a radního Českého rozhlasu Josefa Nerušila v říjnových sněmovních volbách pravděpodobně zákon neporušuje, jde nicméně o etický problém, uvedl to poslanec za hnutí ANO a místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. K věci se zítra chystá iniciovat mimořádnou schůzi volebního výboru. Během rozhovoru došlo též na dotaz, zdali si myslí, že je Lipovská neoblíbená mezi novináři, a smíchem sotva popadal dech. „Může to být jeden z důvodů, proč to má v médiích takový vliv,“ zaznělo a ukázal, že se zpráva drží na předních příčkách, a to přitom nejde o první kandidaturu veřejnoprávních radních.

Radní České televize Hana Lipovská oznámila, že se v podzimních volbách chystá kandidovat za Volný blok vzniklý kolem poslance Lubomíra Volného. V pondělí řekla, že povede kandidátku Volného bloku do letošních sněmovních voleb v Pardubickém kraji.



Člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil kandiduje do Sněmovny za SPD v rámci pražské kandidátky. Ing. Aleš Juchelka BPP



„Pravděpodobně ten zákon jako takový porušován není, nicméně to je podle mého etický problém,“ myslí si. Problematické je pro něho i vyjádření radní ČT, že by na schůzích Rady ČT nehlasovala a zdržela by se hlasování. Oba by podle něj ideálně měli rady veřejnoprávních médií opustit, možná se prý kvůli tomu sejde volební výbor. Sám mimořádnou schůzi zítra podle svých slov navrhne.



Upozornil, že však porušení zákona nejde jednoduše v případě oznámení kandidatury vytahovat bez toho, aby došlo na určité „měření dvojím metrem“, jelikož v senátních volbách v loňském roce již kandidoval člen Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák. „De facto to žádný zájem novinářské obce nezpůsobilo… byl bych nerad ten, který měří dvojím metrem, jen protože nějakým způsobem, bych řekl, pro média neoblíbenou Hanu Lipovskou…,“ snažil se pokračovat, ale moderátor Tomáš Pancíř mu uzmul slovo.



„Pardon, ale vy si myslíte, že celý problém je v tom, že je Hana Lipovská neoblíbená mezi novináři?“ tázal se moderátor. Juchelku to evidentně značně pobavilo, jelikož po tomto dotazu od moderátora sotva popadal dech. „Určitě, pane Pancíři, to určitě mezi některými, kteří mají mediální vliv… může to být jeden z důvodů, proč to má v médiích takový vliv. Jak říkám, pan Jandák kandidoval do Senátu bez jakéhokoli povšimnutí,“ podotkl. Zopakoval však, že „nejčistší forma“ je, aby kandidáti členství v radách veřejnoprávních médií zanechali. Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

Zaznělo rovněž, že je třeba diskutovat o změně koncesionářských poplatků, upozornil, že brzy mohou našim veřejnoprávním médiím dojít finance na jejich plnohodnotný provoz. „Měli bychom se bavit o tom, co je to veřejnoprávní služba, jak má být financována, jakým způsobem máme volit členy do jejich rad,“ řekl a zmínil, že mu není nyní příjemné, jak má opozice nyní „obstruovat“ při doplnění člena Rady ČT. Psali jsme: Elity vám říkají lůzo. Lipovská odtajnila důvody. A už to vře Dvořákovy podivné kroky. Lipovská přitvrdila. Co zatím nezaznělo Kritizuješ Lutonského? Tady máš! Radní Šarapatka veřejně pokydal ty, kteří pozvedli hlas „Kvůli EU zchudnete. Nic víc, nic míň.“ Tomáš Vyoral zasolil tentokrát Bruselu

