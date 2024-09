Tam a zase zpátky. Žena s penisem, muž s vagínou. Lituje

Asistent v pečovatelské službě a budoucí zdravotnický záchranář Tobiáš se část svého života cítil více ženou a prošel proměnou v ženu – tranzicí v Markétu. Ale po operaci si uvědomil, že to nebylo dobré rozhodnutí. Vystoupil v pořadu V Tranzu na serveru YouTube, kde zaznělo, že nebyl zdaleka jediný, kdo si tranzici rozmyslel.

„A jak přišla puberta, tak jsem měl zmatek v tom, jestli se mi víc líbí kluci nebo holky. A v nějakých 12 letech jsem začal mít panické ataky, protože jsem se strašně bál, že umřu ve spaní a že přijdu do pekla, protože jsem se před tím nestihl pomodlit,“ vyprávěl dál.

Navíc chodil na katolickou základní školu, kde slyšel, že homosexuálové půjdou do pekla. Padaly prý i různé poznámky o lidech „tmavší pleti“. Zmatek v hlavě měl i kvůli tomu, že ve škole slyšel řeči o nebezpečnosti homosexuality, ale rodiče mu prý doma říkali, že i když je homosexuál, do pekla nepřijde, protože jeho homosexualita je součástí širšího božího plánu.

Ve stejné době si prý občas oblékl máminy šaty, i když tehdy o změně pohlaví neuvažoval. Vážně uvažovat o tom, že možná patří do ženského těla, začal někdy v 16 letech při setkání s transkamarádem.

V určitou chvíli začal brát hormony, které mu v tranzici měly pomoct. Začal docházet na sexuologii, kde mu prášky předepsali, ale ze strany pana doktora si prý zažil „osahávačku“. „Ale řekl jsem si, že zatnu zuby a že to vydržím, protože jinak bych nedostal ty prášky,“ prozradil Tobiáš.

Během sezení se sexuologem mu prý také říkal věci, co chtěl doktor slyšet, aby svou proměnu urychlil. A v této složité době prošel psychiatrickou léčebnou. Chodil s mužem i se ženou. „Byl to úplnej brajgl. Bylo to trochu šílený,“ prozradil Tobiáš.

V jednu chvíli prý řešil i otázku, jestli má chodit na pánské či na dámské záchody. A když měl projít operací, přišel covid a jeho operace se pořád odkládala. „A já jsem v důsledku toho skončil v Bohnicích,“ prozradil.

A když nakonec operací prošel, stejně se necítil dobře. Sám v sobě se prý potkal s transfobními myšlenkami. A začal se oblíkat jen tak, jak mu to bylo pohodné. Do pánského oblečení.

„A pak přišel zlomový moment vloni v zimě, kdy jsem začal mít hodně silný deprese a úzkosti. Tehdy mě přítel odvezl do vojenské nemocnice. A tam došlo i k tomu, že jsem tam křičel na jednoho pána. … A nakonec mě odvedli do pokoje a já tam hrozně brečel,“ popisoval situaci Tobiáš.

Prý k němu přišla lékařka, ale chovala se k němu jako k muži a on došel k myšlence, že ho přes všechno, co podstoupil, svět stejně vnímá jako muže, a tak začal uvažovat o zpětném přechodu. A nakonec začal brát hormony a vrátil se. Tedy, do jisté míry.

„Nejdřív jsem měl problém s tím, že jsem byl vnitřně žena s penisem a teď mám trochu problém s tím, že jsem muž s vagínou,“ popsal své myšlenkové pochody, když se pořad pomalu blížil k závěru.

