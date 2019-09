Tam, kde v Praze vládne politik Čižinský a jeho kamarádi prodávají tvrdý alkohol: „Chlastá se od rána, hulí se marihuána, děti pokřikují do zm*dů…"

Důvodem naší návštěvy byl materiál, který jsme publikovali před několika dny a který pojednával o aktivitě nočního starosty Jana Šterna. Jak se nám podařilo zjistit, takzvaný noční starosta ke všem svým politickým povinnostem ještě čile podniká. A gró jeho byznysu rozhodně není zcela běžné. Ve dvou firmách, Containall & syn s.r.o. a Containall & dcera s.r.o., kde působí jako společník nebo zakladatel, se soustředí mimo jiné na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Tedy na tvrdý alkohol a jeho prodej. Základní kapitál obou firem jsou mimochodem čtyři koruny.

Zato si od města vypůjčila prostor okolo Stalina a vytváří zde společenské akce. Setkání, kino, koncerty. To vše je doprovázeno hlukem, oparem alkoholu i drog. To ParlamentnímListům.cz přiznala paní Hana K., podle svých slov rozená Pražačka. „Nechci fotit!“ spustila zhurta poté, co jsme se jí na situaci kolem Stalina zeptali. Po našem slibu, že se její snímek nikde neobjeví, uvedla několik historek.

„Když jsem šla předminulý týden k lékaři, postávala tu dvě děvčata asi v deset dopoledne. Byl z nich cítit zápach trávy a jedna druhou oslovovala ‚zmrde‘. Tu trávu bych zapomněla, to vulgární označení ne,“ uvedla pro naši redakci. Koho volila, sdělit odmítla s tím, že o tom mluvit nechce. „My, když jsme byli mladí, museli jsme hned po škole pomáhat s prádlem, sourozenci, večeří. Když nebylo jídlo, protože vždycky jedl první otec, protože nás živil, čekalo se,“ uvedla rovněž. „Ale tito lidé věčně jezdili na prknech, kouřili a popíjeli, myslím v celým parku. Je to tak roky. Maximálně se stane, že se za nimi rozběhne pes a štěká, jinak jsem tu policii neviděla,“ uvedla.

Psali jsme: Noční starosta v Praze, který má dohlížet na opilé cizince, sám prodává a distribuuje tvrdý alkohol

Během rozhovoru s paní Hanou se k redaktorovi a fotografovi PL připojil také další obyvatel Prahy 7. „Hlavně tam napište, že se nás na ten stav mládeže nikdo neptal! A že tady chlastaj a hulej trávu, to je jasný, to vidí a cítí každý. Večer jsem tu byl jednou a bál jsem se hluku a malých cikánů, co tady pobíhali. Na bezdomovce jsem už zvyklý, ti ve finále neuškodí, ale ta agresivita opilých mladíků, ale hlavně holek, byla děsná,“ sdělil také.

Jak v červenci informoval deník METRO, tak podle policejních čísel jsou Holešovice, respektive Letná, jednou z nejbezpečnějších lokalit v Praze. Statistiky ale přepisují přibývající útoky skupiny mladých agresorů. Podle webu Skaterock.cz tam posledních pár týdnů bijí a okrádají skejťáky mladíci ve věku od 15 do 20 let. „Poslední incident se stal v první červencový den, kdy skupina napadla dva skejťáky. Podle webu se do bitky vždy zapojí všichni útočníci. V tomto případě jednoho kluka zmlátilo pět agresivních mladíků.“

Řada funkcí politika Čižinského, od Sněmovny po Prahu 7 a pražský magistrát

To, že politik Čižinský nemá ani zdaleka situaci pod kontrolou, dokládá také páteční článek Práva. Pod textem „Malá domů pro Prahu sobě ve Šlechtově restauraci? Čižinský to schytává ze všech stran" jsou navíc desítky reakcí, směrem ke starostovi, zastupiteli a poslanci Čižinskému velmi negativní. „A co jste od Čižiny čekali, je to stejná sketa jako zbytek politiků,“ uvedla jedna z pisatelek.

„Je tam střet zájmů jako hrom, větší než má Babiš s Čapím hnízdem. Praha na tento projekt dala 200 milionů, kdežto Babiš na Čapí hnízdo dostal jenom 50 milionů,“ dodal jiný čtenář článku o tom, jak Praha vybrala provozovatele Šlechtovy restaurace v uzavřeném výběrovém řízení a dosud nezveřejnila jeho podmínky.

Vítězem se navíc stala společnost, kde má podíl kandidát za Prahu sobě Matěj Turek. Podle předsedy hnutí Jana Čižinského i ředitele Vlastimila Ježka, který výběrové řízení vedl, by neměla být firma automaticky vyloučena jen proto, že je spoluvlastníkem politik.

Praha sobě, poslední týdny často spojovaná s podnikateli Pudilem a Dobrovským, je sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2018. Hlavními představiteli uskupení jsou Jan Čižinský a Hana Třeštíková. Vzniklo na podkladu podobné iniciativy Praha 7 sobě, která v roce 2014 vyhrála volby do zastupitelstva městské části Praha 7. Uskupení je složeno z aktivních občanů, snaží se o propojení s místními spolky a „prezentovat se jako principiální alternativa stávajícího magistrátního establishmentu s cílem vyhrát volby“.

autor: Tomáš A. Nový