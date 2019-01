Táta politiku nesnášel, je to divné... Respekt vstoupil do rodiny „Okamurova“ důchodce Baldy

Magazín Respekt přinesl ve svém dnešním vydání ojedinělý vhled do života českého atentátníka. Za způsobení nehod dvou osobních vlaků na Mladoboleslavsku minulý týden totiž uznal soud seniora Jaromíra Baldu vinným z teroristického útoku a poslal ho na čtyři roky do vězení. Nařídil mu také ambulantní psychiatrické léčení. Jedenasedmdesátiletý Balda, který je příznivcem hnutí SPD, předloni pokácel dva stromy na železniční koleje a navíc šířil výhrůžné letáky. Chtěl tak u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů. Verdikt není pravomocný, muž si stejně jako státní zástupce ponechal lhůtu pro případné podání odvolání.

Respekt se mimo jiné zajímá o manželku Jaromíra Baldy, Helenu, s níž muž předloni oslavil zlatou svatbu. Doma na něj kromě ní bude čekat i kočka; paní Baldová Respektu vypráví, jak u ní byli na návštěvě synové a další den bude doučovat žáka z němčiny. Vypadá to poklidně, ale před rokem se Heleně Baldové změnil život. A to když do domu vstoupila zásahová jednotka s cílem domovní prohlídky a následným zatčením jejího muže.

Nyní je Jaromír Balda ve vazební věznici na Pankráci. S manželkou si smí volat dvakrát týdně. Ke všem skutkům, které učinil, se přiznal hned po zatčení. Jeho motivací bylo, aby se společnost víc bála muslimů. Baldová vzpomíná, že její manžel se začal chovat jinak zhruba před čtyřmi lety, když často chodíval na počítač a zavíral se u něj. Jeho syn Jaromír k tomu dodává, že pak zjistili, že se dal k okamurovcům. „To bylo hrozně divné. Kdo zná tátu, ten tohle vůbec nechápal, protože jemu byla politika do té doby protivná, nechtěl s ní nic mít, nechtěl se o ní ani bavit,“ vyprávěl. Balda následně politikou začal doslova žít. „Mírovi to vymylo hlavu, všemu věřil,“ uvádí jeho žena.

„Je to strašné, co udělal, to se nedá omlouvat, ale přemýšlel jsem o tom, jak mu v té době muselo samotnému být. Vždyť pro něj nemohl být žádný den hezký. Později nám vyprávěl, že měl živé sny, že v nich maminku muslimové řežou zaživa,“ uvádí Baldův syn.

Manželka teroristy pak vzpomíná, jak dokonce jednou její muž přijel s autem polepeným Tomiem Okamurou, kvůli čemuž se pohádali, protože ona do něj odmítala sednout.

„V rodině Jaromíra Baldy mají naprosto jasno: útoky na vlaky, při nichž, jak řekl soud, se jen štěstím nikomu z cestujících a personálu nic nestalo, neomlouvají, chválí i policisty, kteří se prý chovali profesionálně. Zároveň jsou ale přesvědčeni, že vinu na tom, do jakého stavu se dostal jejich otec a manžel, nese z velké části koordinátorka SPD Blanka Vaňková. Rodina nepochybuje, že skrze ni a prostředí okamurovců začal Jaromír Balda nasávat strach a přesvědčení, že se už nacházíme ve válce s islámem a většina lidí to jen nechce pochopit, což ho posouvalo – jak konstatovali znalci z oboru psychologie a psychiatrie – do stavu, v němž se mu laicky řečeno ‚zatemňoval mozek‘,“ píše Respekt.

Což ostatně potvrdil i soudce Jiří Wažik, který uvedl, že Balda se skutečně do manipulace veřejně vystupujícími osobami dostal, ale neznamená to, že za své jednání není trestně ani lidsky odpovědný. Měl použít víc kritického myšlení,“ zdůvodnil to soudce Jiří Wažik. A blízcí k tomu dodávají, že Baldův obdiv k Okamurovi se změnil ve fanatické zbožňování.

„O tom, že šíření strachu Okamurovou SPD mělo na důchodce silný vliv, nechtějí v partaji slyšet. Tomio Okamura na otázku, jestli nepřišel po varovném případu čas šlápnout v rozsévání nenávisti na brzdu, posílá po své mluvčí známé prohlášení předsednictva, že jeho strana Baldův čin odsuzuje,“ konstatuje Respekt.

Závěrem pak Baldová popisuje i to, jak se jí ujali lidé z okolí. Ona sama o tom mluví s dojetím. „Jsme ve věku, kdy nevím, co nás s manželem čeká za rohem, jestli se ještě setkáme na svobodě. Takhle blbě se ten život nakonec zvrtl. Ale když vidím tolik dobra a laskavosti kolem sebe, začínám věřit, že to s námi všechno může dobře dopadnout,“ uzavřela.

Psali jsme: Saša Vondra kandiduje za ODS, aby jí pomohl VZP: Kteří cizinci mají nárok na stejné pojištění a zdravotní péči jako Češi? Ministerstvo práce a sociálních věcí: Reakce na závěry kontroly NKÚ Lesy ČR: Státní lesníci spolupracují s vědci i akademiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef