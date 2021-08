Teď jsme cílem teroristů, slyšel Xaver. Okupanti a BIS. Vojtěch Filip otevřel i problém Babiše

Předseda KSČM Vojtěch Filip přijal pozvání do pořadu X talk moderátora a člena Rady ČT Lubomíra Xavera Veselého, aby promluvil o podezřelém půlmilionu, který podle policie dostal. V této věci prý po volbách plánuje soudní kroky. Stranou nezůstalo ani okomentování české armádní mise v Afghánistánu, který ovládl Tálibán: „Teď jsme cílem teroristů, protože jsme okupovali tuto zemi,“ pohrozil. Kromě jiného hovořil o selhání Babiše a BIS v souvislosti s odposlechy Miloše Zemana. A nevyloučil, že by komunisté byli ochotni opět podpořit vládu Andreje Babiše.

Filip popsal, v jaké fázi je nyní tato kauza s údajným půlmilionovým úplatkem: „Policie to odložila. Nic jsem si nevzal. Nebojím se ani finančního úřadu. Tahle vymyšlená věc mne nemůže rozhodit. Já jsem v politice dlouho a zvykl jsem si na to, že když mne chtějí poškodit, udělají to tak, aby to poškození bylo do voleb,“ uvedl šéf komunistů.

Připomněl podobné zkušenosti z minulosti, ze kterých se poučil. „Když jsem se v minulosti dvakrát soudil s novinami, vítězný rozsudek jsem měl až po volbách. Od té doby se nesoudím. A když se soudím, tak až po volbách,“ podotkl.

Prozradil, co je pravdy na tom, že mu Finanční úřad v Českých Budějovicích k tomu doměřil daň: „Nic takového není pravda, finanční úřad mě ještě ani neoslovil. Říkám to, co je pravda, včera jsem byl v Českých Budějovicích... nic tam nemám,“ pokrčil Filip rameny.

Na přetřes se také dostala kauza odposlechů prezidentova okolí Miloše Zemana. Ten říká, že BIS odposlouchávala i jeho, a tvrdí, že premiér Babiš mu řekl, že to zastavil. Často se mluví o tom, že v Česku jsou odposlechy nadužívány, což Filip potvrzuje. „Myslím, že situace se zde nelepší. To nadužívání je tu už příliš zažité a vadí mi to, protože to je velký zásah do práv občanů,“ uvedl předseda KSČM.

Celý rozhovor najdete ZDE.

Právo na soukromí se podle Filipa zkrátka v naší zemi nectí. „A nectí ho nejen policie, ale ani zpravodajská služba. Zkušenost je taková, že zpravodajská služba používá tyto metody i bez souhlasu soudu,“ řekl, že o tom je přesvědčen, jelikož se setkal s případy, kdy tak BIS činila, aniž měla povolení od vrchního soudu. „Pokud už má zpravodajská služba takové vybavení, neměla by selhat,“ zmínil, že i debakl v Afghánistánu ukázal, že selhala.

„České zpravodajské služby selhaly, že nedaly informaci, že jsme v Afghánistánu vnímaní jako okupanti, že to celé mělo být nejpozději v roce 2018 ukončeno,“ kritizoval Filip práci BIS i na tomto poli.

„Víte, i to, že se čeští vojáci stali okupanty Afghánistánu a museli z tohoto dříve okupovaného území utéct, je velkým mementem do budoucna, abychom mimo jiné lépe organizovali zpravodajské služby, které by měly sloužit na ochranu zájmů občanů České republiky, ve skutečnosti jsme ale zvýšili nebezpečí teroristického útoku. My jsme cílem teroristů, protože jsme tam působili jako okupační armáda,“ varoval.

Co se týká role Andreje Babiše v kauze odposlechů prezidenta a jeho okolí, podle Filipa jednoznačně chyboval, když nedodržel slib: „Babiš udělal zásadní chybu, že to, co slíbil prezidentu republiky, nesplnil, pokud se dohodli, tak by to mělo platit. Anebo to neměl premiér slibovat,“ řekl jednoduše předseda KSČM.

Na stůl také padlo téma blížících se voleb. Zatím to podle průzkumu vypadá, že by se komunisté měli dostat do Poslanecké sněmovny. Podle Filipa není vyloučena varianta, že povolební uspořádání v naší zemi bude modelově jako doposud: „Určitě takový model nelze vyloučit,“ řekl rozhodně za předpokladu, že se do Sněmovny dostane i ČSSD.

Stejně tak tedy nevylučuje, že by komunisté byli opět ochotni podpořit Andreje Babiše: „Určitě bychom vyjednávali s tou zkušeností, kterou jsme měli, včetně vypovězení dohody o toleranci, jak se dohodnout s hnutím ANO. Nevíme, zda by sociální demokracie konečně dospěla k názoru, že to bohumínské usnesení je už vyčpělé,“ dodal předseda KSČM Vojtěch Filip.

