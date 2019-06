Teď vás naštvu! Babiš utřel Jiřího Mádla a Milion chvilek

Premiér Andrej Babiš (ANO) přišel s pravidelnou nedělní zprávou „Čau lidi“ na svém facebookovém profilu. A rozhodl se rýpnout do demonstrantů a hnutí Milion chvilek pro demokracii, kteří proti němu brojí již od dubna. „Teď hodně lidí naštvu,“ uvedl Babiš před chystanou demonstrací na Letné. „A najednou přichází zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Která říká… no, já se skoro stydím to říct. Říká, že je líp. Ano, už JE líp. Tak, jak jsme slibovali, že ANO, BUDE LÍP, tak už JE LÍP. Máme to na papíře,“ poznamenal Babiš, jenž si ve svém textu rýpl i do režiséra Jiřího Mádla.

Následně se obul do režiséra Jiřího Mádla, který demonstranty v posledních dnech podpořil. „Jsme hrdinové,“ prohlásil jeden mladý filmař… na demonstraci proti Babišovi. Jasně. Kde jinde. Přemýšlím, kdo jsou hrdinové pro mě. Skuteční hrdinové. Řeknu vám to, a rád. Moc rád. A taky co pro ně děláme, já a mí kolegové ve vládě. Protože jenom mít rád nestačí. Jen mluvit nestačí. Protestovat nestačí. Je potřeba něco UDĚLAT, a to je vždycky tím těžší, čím jste výš. To mi snad budete věřit. Moji hrdinové? Jasně. Učitelé. Skvělí kantoři, kteří se snaží naše děti něco naučit, i když za to nemají bůhvíjaké peníze. Spousta z nich do toho dává celé svoje srdce,“ poznamenal například Babiš.

Hrdinové jsou pak pro něj i všichni rodiče, kteří se o svoje děti pečlivě starají a přivedli je na svět. „A důchodci. Ti jsou hrdinové už jen tím, že mají za sebou desítky let práce a starostí o budoucí generace. Važme si jich. Oni vybudovali naši zemi, starali se o nás, starají se o naše děti, svoje vnoučata. Hrají významnou roli v rodinách, spojují je. Díky nim žijeme v bezpečné a taky úspěšné zemi. Důchodcům letos naše vláda rekordně přidala na důchodech a příští rok jim je zvedneme znovu. Zase o 900 korun,“ zmínil dále Babiš.

Hrdinové jsou pro něj i vědci či vojáci, o kterých dále mluvil ve svém komentáři. „A co lékaři a sestřičky? To nejsou hrdinové? Jasně že jo. A někdy ti největší. Víme to všichni, co jim svěřujeme do rukou, třeba své blízké. Jak moc na ně spoléháme a jak tvrdou práci leckdy odvádějí. Povedlo se nám konečně dorovnat ten hrozný dluh, který k nim měly vlády v minulosti. Jejich platy se díky nám už vyrovnaly průměru Evropské unie. A přestávají nám odcházet, hlavně sestry, což byl v minulosti hrozný problém. Vláda přidala lékařským školám sedm miliard na následujících 11 let, aby mohly přijmout o 15 procent víc studentů. Budeme investovat do modernizace nemocnic,“ dodal Babiš a jako hrdinku nazval i ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO).

Babiš také hovořil o tom, co v uplynulém týdnu vše absolvoval, povyprávěl například o návštěvě Severní Makedonie. „Zajel jsem se podívat na naše policisty, kteří pomáhají chránit makedonsko-řeckou hranici před nelegálními migranty. Mají nejlepší výsledky ze všech deseti států, které tam jsou zastoupené. Je to skvělá parta, měl jsem z nich výborný pocit. A byly tam i dvě policistky. Dělají vynikající práci a už se jich vystřídalo ve 26 kontingentech 1 014. Během té doby zadrželi skoro 15 tisíc ilegálů. Dělají profesionální práci a všichni si je pochvalují. Pan premiér Zaev s našimi policisty dokonce prý občas chodí na pivo!“ uzavřel Babiš se slovy, že jeho žena dnes, stejně jako Donald J. Trump, slaví narozeniny.

Mádl k demonstrantům: My jsme hrdinové tohoto příběhu

„Jsem moc rád, že se tu scházíme a že se mi přece jen podařilo na otočku dorazit. Protože si uvědomuji, že právě regiony teď drží karty v ruce. Když poroste účast ve městech mimo Prahu, poroste i šance na to, že se něco změní,“ řekl na úvod a pokračoval. „My nemáme a ani teď nemůžeme mít žádný koncept. Nemáme zatím tu moc. Babiš v zatím ještě demokratických volbách vyhrál. Stihl si obsadit spoustu důležitých úřadů a institucí, protože kdyby to neudělal, šel by sedět. Všichni to víme,“ pronesl Mádl z improvizovaného jeviště a následoval velký potlesk. Poté herec mluvil dál. „Ty scénáře toho, jak to bude, nejsou ale vůbec dobré. Když si na něj Evropa došlápla, obvinil ji, že může za schodek státního rozpočtu, který mají ale na starosti jeho lidé, jeho ministerstvo. A věřte, že Evropa se nezalekne a bude chtít peníze zpátky. A nebude rozhodně chtít dávat Agrofertu další. Až Babiš usoudí, že se mu to nevyplatí, započne kampaň na vystoupení z EU. A my už nebudeme mít žádné dovolání, žádnou opravdu objektivní kontrolu zvenčí. Budeme mít jen úřady obsazené Babišem,“ pronesl Jiří Mádl s tím, že si myslí, že se situace zostřuje a bude hůř. A je třeba si prý uvědomit, jak špatně až může být. „Ale teď si představte, že by se tohle všechno dělo a my jsme seděli doma. A nedávali vůbec najevo svůj nesouhlas. To by nám bylo hůř v hlavě i v srdci. Jsme možná v pasti a prohráváme, ale my jsme hrdinové tohoto příběhu. Mějte to na paměti,“ vyzval umělec lidi na náměstí a opět následoval velký potlesk.

„Jsou na nás všechny nasazováni trollové, aby nám na internetu nadávali a vyhrožovali. I smrtí. Na demonstrace nám posílají provokatéry – nebo alespoň v Praze to tak bylo – kteří mají vyvolat násilí. Dokonce se snaží zinscenovat a nafotit takové fotky, aby to vypadalo, že jsme za účast na demonstracích placeni. V takové žijeme zemi,“ řekl také Mádl a na účastníky českobudějovické akce apeloval. „Nesnižme se prosím k násilí, ale rozhodně zostřeme rétoriku. Tohle není legrace. Někdo nám krade těžce vybojovanou úroveň této země a její pozici v Evropě. Využívá k tomu slabší a hloupější spoluobčany a jde mu to snadno. Buďme naštvaní a rázní. Babiš a Zeman musejí pryč. A nikdo jiný to nezastaví než my. Vytrvalostí!“

Další z umělců, syn herce Bolka Polívky Vladimír vystoupil v Liberci. „Ty svině nás chtějí rozdělit. A docela se jim to skoro podařilo. Ale tenhle rok po celé zemi je jasný důkaz toho, že jsme hrdý národ a že se nenecháme rozdělit tady tím hovadem ani tím druhým, ani tím třetím a nebude z Prahy dělat prostor, ve kterém se pohybují nějaké elity. Protože Praha není elitní prostor. Praha je Libercem, Liberec je Brnem, Slavkov je Mikulovem a ve všech městech jsme jeden národ. A on nám nebude říkat, že my jsme elita, protože je to blbost,“ emotivně vyhrkl. „Jenom chci říci a smazat to rozdělení elit někde v Praze, že Václavák je parta křiklounů, protože to tak není. Tady je tisíc lidí. Výborně. Takže na Letné bude 26. června tři sta tisíc lidí, další rok tam bude pět set tisíc lidí, a až se definitivně nasereme, tak půjdeme na ten Hrad,“ vykřikl Polívka a poněkud rozvášnil přítomné. Po něm následovalo ještě několik dalších řečníků. Například Artur Ostrý z kapely Jarret. Tak ostrý jako Polívka však už nikdo nebyl.

