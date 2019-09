Teď zahřmí: Pavel Bém promluvil. Socha Koněva, Piráti, blbosti, Klaus ml.

Do XTV přišel hovořit bývalý primátor ODS Pavel Bém. Mě děsí, že vlastně, částečně mě děsí, že veřejnost, Pražané, voliči, prostě jsou tak hloupí s prominutím, že neustále nasedají na tyto vlaštovky, které jim politici a je jedno, jestli to je pan Hřib nebo předchůdci a předchůdkyně, které prostě oni vypouští do světa, protože nic jiného nemají a vytváří z toho obrovskou bublinu, z které se pak zdánlivě stává nějaké politické téma ale především je to blbost, úplná hloupost, blbost,“ odpověděl Bém na zákaz ohňostrojů. Co si myslí o kauze Koněv? Kdy bude postaven pražský okruh? Dostane pamětní desku za Blanku a dostal nabídku z Trikolory?

První otázka mířila na sochu Koněva. „Co si o tom myslíte?“ „Jakékoli vandalství na umění, které reprezentuje nějaký obraz naší historie, tak je pitomost,“ začal s odpovědí Bém. Xaver ho upozornil, že prý to dle některých není vandalství, ale projevení politického názoru. „Ale projevení aktivistického názoru vandalstvím, je vandalství. Takže můj první dojem, je to je prostě chucpe, to se mi nelíbí, tím víc se mi to nelíbí, že to je na území městské části, kde já jsem rezidentem, na šestce, kde jsem byl dlouho starostou. Druhá věc, samozřejmě sochu zakrývat a chránit a dělat z toho politickou aféru, která nějakým způsobem přerůstá hranice Prahy 6 nebo Prahy nebo dokonce České republiky a nutí k vydávání různých diplomatických not, no to mi přijde, že to je strašně přetažený a zbytečný, takže je to prostě taková malá domácí aférka na sklonku léta, nemám k tomu co říct, nestojí to vůbec za řeč,“ odpověděl bývalý primátor.

Celý rozhovor ZDE:

Z Koněva přesunul téma rozhovoru Xaver na ohňstroje. Prý to trochu zahýbalo s veřejností. „Je to úsměvné?“ zeptal se Xaver. „Já myslím, že to je částečně úsměvné, částečně smutné. Samozřejmě, každý má své představy o tom, jak se má přivítat nový rok a jak se má rozloučit s tím starým rokem. Já například každý nový rok trávím na vysokohorských hřebenech s lyžemi na nohou a užívám si přírody. Nějakým způsobem se dívám do křišťálové koule toho, co ten nový rok přinese hodnotím ten starý, takže mě v zásadě dneska už ohňostroje vůbec nezajímají, ale spíš mi na tom přijde to smutné a možná dokonce i trapné, že s blbostí opět se vytváří nějaké mediální téma, prostě pražský primátor nebo pražští radní by se měli starat o město, měli by se starat o městskou infrastrukturu, městský rozpočet, měli by stavět tunely, okruhy, radiály. To je jejich práce. Mě děsí, že vlastně, částečně mě děsí, že veřejnost, Pražané, voliči, prostě jsou tak hloupí s prominutím, že neustále nasedají na tyto vlaštovky, které jim politici a je jedno, jestli to je pan Hřib nebo předchůdci a předchůdkyně, které prostě oni vypouští do světa, protože nic jiného nemají a vytváří z toho obrovskou bublinu, z které se pak zdánlivě stává nějaké politické téma ale především je to blbost, úplná hloupost, blbost,“ rozohnil se Bém.

„Myslíte si, že budete mít jednou na domě pamětní desku ‚Tento muž postavil Blanku,‘?“ zeptal se Xaver. „Zaprvé o to nestojím a za druhé si nemyslím, že to tak bude. Těší mě ale reflexe nebo nějaká dokonce snad i chvála, zvlášť z úst Ondřeje Hejmy. Pravda je taková, že od doby, kdy se dokončila stavba tunelu Blanka, tak se vlastně nekoplo do země k nadřazeném dopravním skeletu a v dopravní infrastruktuře města. Je to katastrofální, je to strašné. Pro to, aby se jednou mohlo kopnout, tak to dnes znamená minimálně šesti a spíš osmileté přípravné období. Když dnes primátor Hřib řekne: ‚Budeme stavět metro D,‘ tak to znamená, i když se zahájí geologický průzkum, dva roky se bude razit průzkumná štola, další tři roky se bude připojovat projektová dokumentace, další tři roky se bude obhajovat projektová dokumentace a bude se čekat na územní a stavební řízení a další dva roky se bude soutěžit a další rok nebo dva se bude diskutovat o tom, zda ta soutěž byla regulérní nebo neregulérní. To dohromady máme nějakých 11 nebo 12 let. Vystřídají se tři primátoři a když budeme mít štěstí, tak se pak možná kopne do země,“ odpověděl Bém.

Xaver se zeptal, čím je to, že někteří primátoři kopnou do země a jiní ne.

„Je to i o předchůdcích, jednoduše řečeno, mí předchůdci nebyli žádní hlupáci a na přípravě výstavby trasy metra A nebo prodloužení trasy metra C nebo na nástavbě vnitřního městského okruhu v tunelech Mrázovka, navazující na Strahovský tunel, následně Vlnka, tak nějakým způsobem prostě pro to něco dělali. Takže já jsem měl to neštěstí, že jsem se stal Pražským primátorem v roce 2002, tedy těsně po povodních, to byla úplná katastrofa, měl jsem to štěstí že politické reprezentace, na které jsem navazoval, tak nelenili a nějakou práci odvedli. Jinými slovy, všichni ti kteří přichází a vlastně dědí třeba osm let nečinnosti města, tak se potýkají s problémem, že není připravena žádná projektová dokumentace pro žádnou významnou stavbu, takže upřímně řečeno, navíc v dnešní době, která je svázaná všemi možnými evropskými směrnicemi a zákony, které prostě chrání životní prostředí, což je možná částečně v pořádku, ale ve finále my jsme také přece součástí, jako Pražané, toho životního prostředí a také by se měli chránit nějaké naše zájmy a přinejmenším ty naše plíce. Odkládat pro nějaké nesmyslné administrativní obstrukce stavbu dopravních infrastrukturních projektů, to jsou tedy v tomto případě v pražském intravilánu určitě jsou to samozřejmě tunely, soustava pražských radiál, nejlépe přinejmenším zahloubených a v podzemí, tak aby prostě desetitisíce a statisíce aut nejenom nebylo vidět, ale aby nějakým způsobem ty naše plíce chránili, tak to všechno stojí nejenom peníze, ale taky čas a zodpovědnou přípravu. Tady se prostě osm let nikdo ničemu nevěnoval a obávám se že ani v současné době se zas tak až moc se nikdo ničemu nevěnuje ve smyslu té přípravy.

Ke konci rozhovoru zamířila řeč na členství v ODS, Bém je totiž stále členem ODS. Na otázku, zda ho některé kroky ODS rozčilují, odpověděl, že ještě nebyl vyloučen a že si musí dát pozor na to, co říká. „Mně se zdá, že do ODSky, jejího vnitrostranického rozhodování přichází nějaká cenzura,“ řekl a řekl, že se politice již moc nevěnuje, tedy se s vedením ODS nepotkává a s řadou věcí nesouhlasí. „S Václavem Klausem mladším jsem jako s mužem, který byl členem našeho místního sdružení, přicházel pravidelně do styku, vznik Trikolory jsem reflektoval, ale nemám aktivní zájem vstupovat do politiky, ale držím mu palce,“ zakončil rozhovor bývalý primátor.

