Telefonát z Hradu, nátlak z Člověka v tísni? U Moravce se řešilo zákulisí zvolení Křečka. A Minář dostal radu

Hosty nedělních Otázek Václava Moravce byli 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a předseda poslaneckého klubu Radim Fiala z SPD, který prozradil, co řekl exekutorům. Prý jim řekl, že drancovali lidi. Richterová tepala Chvojku jako vládního politika. Zmínila i Stanislava Křečka a nešťastné poslance hnutí ANO. Chvojka rýpal do hnutí ANO kvůli dopravě. Pak promluvil o „hnusu“. „Takový hnus bych snad nikomu nepřál,“ řekl doslova. Moravec rozebíral morální práva Jaroslava Foldyny.

Fiala hned v úvodu konstatoval, že vláda už letos nedokáže naplnit své rozpočtové představy a nedodrží schodek 40 miliard, který si schválila. „Podle mého názoru je to už jenom sen,“ řekl Fiala. Proč si to myslí? „My jsme velmi silně napojeni na německou ekonomiku a na ekonomiky západní Evropy a mám velkou obavu, že zpomalení těchto ekonomik se bude týkat i nás,“ vysvětlil.

Piráti na sociální síti prezentovali vystoupení své členky v České televizi jako zápas se dvěma protivníky, ale tady se Richterová shodla s Fialou. „To nejhorší, co nám přijde, je to, že se v časech růstu ty peníze tak trochu rozfofrovaly,“ upozornila s tím, že by čekala, že vláda v čase růstu provede zásadní investice, což se nestalo. Vláda Andreje Babiše (ANO) prý dokonce zastavila digitalizaci, což Richterová považuje za velkou chybu.

Pak ale vidí ještě jednu velkou hybu. Od vlády by čekala, že růst různých dávek nastaví tak, aby valorizační vzorec pokryl např. inflaci. Richterová zdůraznila, že se sice navýšila rodičovská, ale nějakých deset tisíc z toho už spolkne inflace, která přesáhla 3 procenta, takže zdražilo maso, zelenina, ovoce, ale např. i vodné a stočné. „Rodičovský příspěvek je jeden. Další jsou takové ty příspěvky na péči, kde zase požralo spoustu času handrkování,“ zlobila se Richterová s tím, že kdyby existovaly valorizační vzorce, Sněmovna by tím nemusela ztrácet čas.

Když dostal slovo Chvojka, zdůraznil, že to ČSSD se zasadila o zvýšení rodičovské. Vedle toho prý považuje za důležité i nadále zvyšovat platy lidem, důchody a další dávky. Valorizační vzorec ale podle něj není tak zásadní. „Já vím, že Piráti nějaký návrh předkládali, a nikdo ho nedokázal spočítat,“ pravil Chvojka.

Ve studiu tím vyvolal smích.

Zdůrazňoval také, že ČSSD by ráda prosadila pravidla pro stavění sociálních bytů, a pokud je hnutí ANO pro to, Chvojka by byl ochoten hledat podporu i mimo koalici. Nejlepší cestu však nevidí v opětovném zavedení regulovaného nájemného, jak o tom mluví jeho stranická kolegyně a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Fiala konstatoval, že problém není zdaleka jen v oblasti sociálního bydlení, ale vlastně veškerého bydlení. Proto je podle jeho názoru třeba schválit nový stavební zákon, aby se konečně začaly stavět byty.

Chvojka varoval, že to zdaleka není jen o stavbě bytů a domů, ale také o stavbě dopravní infrastruktury, protože z místa, kde bydlíte, se musíte dostat do práce, na nákup a tak podobně. „Není to jen o tom, že postavíme nějaký dům, ale je to o tom, že musíme zlepšit i dopravu,“ upozornil Chvojka.

Moderátor však sociálního demokrata zastavil. „Teď tady mluvíte jako opoziční poslanec. Říkáte toto dost nahlas i na jednáních koalice?“ zeptal se Chvojky Moravec. „My jsme Ministerstvo dopravy řídili naposledy asi před 20 lety,“ oponoval Chvojka, s tím, že už druhé volební období doprava spadá do gesce hnutí ANO. „Máte pravdu, že tu mluvím jako opozice v rámci koalice, ale je to problém,“ trefoval se Chvojka do svých koaličních partnerů z hnutí ANO Andreje Babiše.

Když dostal znovu slovo Fiala, konstatoval, že by vláda měla více investovat do stavby bytů i infrastruktury, a obecněji do prorodinné politiky. Kde na to vzít? „Kupujeme helikoptéry za 14 miliard, expanzivní helikoptéry, které podle mého názoru nepotřebujeme. Dáváme ročně 40 miliard solárním baronům,“ vypočítával Fiala, kde by se podle jeho názoru dalo ušetřit. Armádu je podle místopředsedy SPD třeba rozvíjet koncepčně, a ne tak, jak to teď dělá vláda.

Richterová otevřela otázku exekucí. Kdyby vláda tyto otázky řešila, mohla b ušetřit desítky miliard, protože kdyby lidé v exekučních pastech začali opět pracovat v legálním systému, zvedlo by to příjmy státu. Richterová tady vyčetla Chvojkovi, že vláda v boji s exekucemi nedělá dost.

Chvojka okamžitě reagoval, že se zvedlo nezabavitelné minimum, na čemž se snažil ukázat, že vláda se snaží otázky exekucí řešit.

Fiala k tématu poznamenal, že už exekutorům řekl, že si za problémy a pozornost, která se na ně upírá, mohou sami „Já jsem exekutorům řekl, že si za to mohou sami, protože drancovali ty lidi tak, že měli problémy se vrátit do toho normálního spotřebního života.“

Moravec poté položil na stůl tabulku 9 případů, v nichž se bude odlišně danit pivo ve třech sazbách. Tabulka mnoho dní kolovala po internetu a mezi českými voliči vyvolala vlnu smíchu.

Podle Chvojky však tabulka není úplně fér, protože popisuje i nealkoholické pivo jako pivo, což podle Chvojky rozhodně není fér, protože nealkoholické pivo za pivo nepovažuje. Nezná prý navíc nikoho, kdo by si nechal natočit nealkoholické pivo do džbánku. „Nevím o nikom, kdo by si nechal natočit nealko pivo do džbánku, takový hnus bych snad nikomu nepřál,“ pravil Chvojka.

„Pivo je českej národní symbol a já si myslím, že by si Češi zasloužili na pivo deset procent,“ poznamenal k tématu Fiala.

„I když bojujeme proti alkoholismu?“ zeptal se Moravec.

„Já nevím, jak vy bojujete proti alkoholismu, ale myslím si, že to je jen snaha vytáhnout lidem více peněz z kapes,“ odvětil Fiala.

„Stát bojuje proti alkoholismu,“ připomněl Moravec.

Fiala zdůraznil, že by vláda konečně měla ukončit svůj daňový kabaret, aby podnikatelům alespoň na chvíli zajistila klid a neměnila daňové sazby.

Podle Chvojky však ještě existuje prostor na změny v daních. ČSSD prý dosud neopustila touha zavést daň bankovní. Dobrovolný fond, do něhož banky přispívají dobrovolně, který zřídil premiér Babiš, sociálním demokratům nestačí.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku ke zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem.

„U Pirátů to bylo velké a smutné překvapení. My jsme u Pirátů přemýšleli, co tomu předcházelo. Ve Sněmovně se tak povídá, že před volbou došlo na telefonát z Hradu panu Faltýnkovi, pak poslanci ANO vycházeli ze sálu... a když se s panem Faltýnkem vraceli, tak nevypadali všichni šťastně,“ konstatovala Richterová s tím, že ne všichni poslanci ANO prý hlasovali v souladu se svým svědomím.

Moravec Richterové oponoval, že on mluví o telefonátu z Hradu, ale jiní poslanci mluvili o jiných nátlakových smskách, uvedl v souvislosti s tvrzením Jaroslava Foldyny (ČSSD), který ve Sněmovně pravil, že nezisková organizace Člověk v tísni „v podstatě vyhrožovala poslancům“.

„Ten údajný smskový nátlak absolutně nikdo neprokázal. Šest předsedů popřelo, že by takové smsky dostali,“ kontrovala Richterová.

„Mně nedává logiku už skoro nic v této věci. Přijde mi přepálená reakce Milionu chvilek. Když mám za to, že nějaký kandidát není kvalitní, tak se mám ozývat před tím. Nevím, co by Stanislav Křeček měl dělat teď, jestli by měl odstoupit. ... Opravdu si myslím, že kdyby Milion chvilek nepřišel s tou iniciativou, že pokud bude Stanislav Křeček zvolen tak (budeme demonstrovat), tak myslím, že Stanislav Křeček zvolen nebude. Kdybych chtěl Milionu chvilek poradit, jakože jim radit nechci, tak bych jim řekl, že méně je někdy více,“ řekl Chvojka

„Já si myslím, že Stanislav Křeček je slušný člověk. Myslím, že to může potvrdit i tady pan Chvojka, který s ním byl ve straně. Lidem bych přál, aby v 82 letech vedli tak slušný život jako pan Křeček,“ zdůraznil Fiala.

Poslanci SPD prý volili Křečka, protože ho považují za člověka, jenž bude dobrým ombudsmanem, který se bude snažit pomáhat českým lidem, a ne dívce ze Somálska, jak to činila končící ombudsmanka Anna Šabatová. Nepochybuje o tom, že i somálská dívka má svá práva, ale měla by je uplatňovat v Somálsku.

Odmítá se prý také podvolovat Milionu chvilek. „Jsem přesvědčen, že je to součást jakési mocenské lobby financované odkudkoliv. Nikdo neví, odkud platí své zaměstnance, odkud na to berou peníze. Myslím si, že ty demonstrace, které nám slibují, jsou demonstracemi proti demokracii,“ vyjádřil svůj názor Fiala.

A pokud jde o údajné smsky, o kterých mluvil Foldyna, Fiala věří spíše Foldynovi než neziskové organizaci Člověk v tísni.

Když dostal slovo Chvojka, spekuloval, že už by Foldyna možná ČSSD opustil, kdyby ho někde chtěli. „Zaznívají také hlasy, že jednal s Trikolórou a s SPD, ale nikde ho nechtějí. Kdyby ho chtěli, tak už by možná odešel. To jsem slyšel, ale nevím, jestli je to pravda,“ poznamenal k tomu Chvojka.

Fiala konstatoval, že se o tom v SPD pobaví, pokud by chtěl Foldyna přejít k SPD.

Moravec poté připomněl, že Jaroslav Foldyna teď sice kádruje místopředsedy vlastní strany, ale v posledních komunálních volbách v Děčíně sám uspět nedokázal.

„Má tedy Jaroslav Foldyna morální právo kritizovat ČSSD, když ani on sám nebyl schopen ve svém městě obhájit svůj mandát?“ zeptal se Moravec.

Fiala zdůraznil, že to si musí napřed ČSSD vyřídit uvnitř strany, a až si to vyříká, uvidí se, co bude dál.

„Jarda si nezaslouží, abychom se o něm tady čtvrt hodiny bavili. On bude rád, že mu tady děláme reklamu,“ kroutil hlavou Chvojka.

Debatu uzavřela Richterová s tím, že Foldyna znevažuje jak záslužnou práci neziskové organizace Člověk v tísni, tak občanskou společnost, a to je podle ní naprosto zásadní problém. Proto prý nehrozí, že by se Foldyny ujali Piráti.

