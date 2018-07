Televizní hvězda Ester Janečková promluvila o Babišovi: Štve mě, že je premiér. K nám domů estébáci chodili

Kdo by neznal televizní pořad Pošta pro tebe, v němž pošťák Ondra a Ester Janečková znovu spojují mnoho let oddělené přátele či příbuzné. Vedle toho moderuje pořad Sama doma. Ester Janečková se zajímá také o politické dění a dává jasně najevo, že posilování moci Andreje Babiše (ANO) se jí ani trochu nelíbí. Proč?

Ester Janečková je velmi roztrpčená z toho, že se premiérem této země stal člověk, který byl evidován jako spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti. Tato skutečnosti ji prý doslova „strašně štve“. Prozradila to v rozhovoru pro server Form24.cz.

Proč jí tolik vadí, že bývalý spolupracovník StB dnes drží nejvíce politické moci v Česku? Protože má své vlastní zkušenosti s StBáky už odmala. Její maminka byla jednou z mluvčích Charty 77 a StB se o ní hodně zajímala. Paní Janečková prozradila, že o StBáky skoro zakopávala, když si domů vedla nějaké kamarády ze školy. Komunisté také její maminku nejednou nechali zadržet, vyslýchali jí a hrozilo, že jako mluvčí Charty 77 bude uvězněna na delší dobu. Paní Janečkové bylo tehdy 9 let.

„V těchto situacích jsem zůstala sama doma a nevěděla, jestli se máma ještě někdy vrátí. To bylo velmi zvláštní. Vždycky mi nechala seznam lidí, kterým mám volat, kdyby se nevrátila. S humorem říkala: „Neboj, kartáček na zuby mám s sebou“. Já jsem, i když se nevrátila, nikomu nezavolala, protože jsem měla pocit, že když to udělám, tak už se nevrátí nikdy. Takže jsem se se strašným strachem večer uložila do postele, ráno vstala, vypravila se do školy a doufala, že až přijdu odpoledne domů, že už tam třeba máma bude," prozradila dáma.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Monika Babišová: Čapí hnízdo? Blbosti. StB? Co bylo, bylo, každý máme nějakou minulost Babiš zažaloval Slovensko u evropského soudu Dušan Tříska chválí Severní Koreu? Ani se nedivím, vždyť je to estébák, napsal romský aktivista Kostlán Slovenský nejvyšší soud zamítl Babišovo dovolání v kauze StB

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp