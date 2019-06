Televizní producent Štern chce zachránit Česko. Založil platformu, která dá zemi vizi

„Na naši zemi se valí tří velké pohromy, aniž by to naši vládu, ale i většinovou společnost vážně zajímalo. Pokud se tím nezačneme zabývat a řešit to, tak se můžeme propadnout do stavu, z nějž nebude návratu,“ píše ve svém prohlášení platforma. Konkrétně má na mysli klimatickou změnu, dramaticky narůstající zaostávání naší země a narůstající neschopnost našich lidí uspět na globálním trhu práce, kvůli zaostalému vzdělávání.

Štern a jeho platforma demonstrace spolku Milion chvilek vítá, bojovat proti ohrožování demokracie a premiérovi ve střetu zájmů je prý důležité, ale ještě důležitější je mít dlouhodobou vizi, co dělat potom. Vyjadřují obavy, aby nová politická scéna nebyla opět roztříštěná a paralyzovaná jako dnes. Chtějí, aby následující vláda měla jasnou a dlouhodobou vizi Česka na desítky let.

„Nechceme, abychom tady roky řešili Čapí hnízdo a zatím se nám naše země měnila v polopoušť, aby se kdysi vyspělý průmyslový stát dále měnil v montovnu a jeho málo vzdělaní obyvatelé ještě více hloupli díky frigidnímu a neschopnému vzdělávacímu systému,“ zdůraznil Štern, podle něhož současný premiér nemá vizi. „I kdyby jí měl, je zcela paralyzován svými problémy,“ míní.

Prohlášení platformy Zachraňme Česko má za cíl iniciovat hnutí aktivních občanů, politických stran a iniciativ, aby i široká veřejnost pochopila, co se na Česko žene a aby se problémy začaly řešit. „Jediná šance na záchranu je taková, že se demokratické strany v následujících volbách spojí proti Babišovi, sestaví vládu a nastaví jasný a dlouhodobý kurz,“ myslí si zakladatel platformy.

Všechny tři zmiňované problémy jsou podle platformy propojeny. Pakliže nebude obyvatelstvo vzdělané, nebude umět kriticky myslet a vidět svět v souvislostech, nepochopí klimatickou krizi a další ekologické hrozby a nebude cítit potřebu něco zásadního dělat.

Štern je přesvědčen, že změnit se musí i dotační systém. „Vyplácet dotace jen na základě rozlohy půdy je absolutní tupost a nechápu, proč se tady pořád drží,“ diví se Štern, podle něhož by v dotačních podmínkách mělo figurovat i řádné nakládání s půdou.

„Vidíme, jaký úspěch tady zažívají protisystémová uskupení, fake news a dezinformace v kyberprostoru. Schopnost kritického myšlení českého obyvatelstva je totiž velmi nízká,“ všímá si Štern. Česko prý musí zcela zásadně změnit své smýšlení směrem k EU. „Ústředním heslem eurovoleb byla ochrana nebohého Česka proti Bruselu. Bohužel šlo o heslo nejen protisystémových stran, ale i některých etablovaných,“ řekl spolupracovník platformy Ivan Rynda.

„Chceme se zabarikádovat na svých pozicích a jezdit do Bruselu bránit Česko proti zlému světu. Správný postup je přesně opačný, tedy maximální otevřenost,“ dodal Rynda a zmínil také nutnost inovací v environmentální problematice, ve vzdělání a ve vědě.

