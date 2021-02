Téměř holohlavý Babiš dnes udeřil ještě jednou: Připravte se na tři týdny pekla!

Když premiér Andrej Babiš dorazil do vysílání CNN Prima News, by ostříhán velmi na krátko, takřka dohola. V tradičním nedělním propagačním videu „Čau lidi“ konstatoval, že má na hlavě katastrofu. Posléze prozradil, že teď Česko čekají tři týdny pekla.

reklama

Předseda vlády Andrej Babiš národu sdělil, že to nechce moc okecávat, ale musí jim říct, že lidi teď čekají tři týdny pekla.

„1. března je první výročí tohoto prokletého koronaviru, který nám dělá ze života peklo. Včera mě poprvé v životě moje žena ostříhala. No, dopadlo to takhle, je to katastrofa. Syn říkal, že ten strojek je číslo 6, no ona to byla dvojka. Takže doufám, že jsem vás moc nevyděsil. Každý chce vědět, co bude. No, budu dělat všechno pro to, abychom zvládli pandemii, a potřebuji, abychom to dělali společně.

„Nebudu to moc okecávat. Opatření, která platí od zítřka, jste určitě četli. Teď to budou tři týdny pekla. Samozřejmě myslím na vás, hlavně na ty, kteří máte děti, a ještě máte home office. Ten home office je důležitý. Pokud můžete, nechoďte do práce. Někteří máte děti na distanční výuce už rok, je to extrémně náročné, ta psychika je strašná,“ pokračoval předseda vlády.

Anketa Jaká opatření NEBUDETE dodržovat? budu jezdit mimo okres 11% budu chodit ven na procházky 63% budu chodit na pivo 5% budeme se navštěvovat se známými 4% budu chodit do práce 17% hlasovalo: 3386 lidí

Poté vyčinil těm lidem, kteří přes zákaz navštěvují restaurace, nenosí venku respirátory, a ještě jsou hrdí na chování, kterým mohou ohrozit své spoluobčany.

„Umírají lidé, mladí lidé. Teď jsem mluvil s panem Frolíkem z Linetu. Také v jeho firmě někteří nevěřili. Když ale zemřeli dva 55letí kolegové, tak uvěřili. Tito lidé, kteří nedodržují, my je přece všichni známe. Jsou bezohlední a v důsledku zlí, provokují anebo se prostě nudí. Případně jim jde jenom o kšeft nebo o to být vidět. Tohle známe už z první vlny, kdy naše média dávala prostor x údajným pseudo epidemiologům, kteří si na tom slušně ulítli a říkali naprosté nesmysly,“ vypálil rozzlobený Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proti těmto lidem se postaví policie a pět tisíc vojáků, kteří budou dohlížet na dodržování opatření. Babiš se v této souvislosti rozhněval na Senát, který se postavil proti navyšování pokut za porušování restrikcí.

Anketa Kdo je lepší politik? Pavel Novotný 2% Lubomír Volný 27% Ani jeden 71% hlasovalo: 13429 lidí

„Za první vlny jsme ukázali neuvěřitelnou odvahu a hlavně solidaritu a disciplínu. A teď vás o ni žádám, na tři týdny,“ řekl doslova Babiš s tím, že jinak se nám zhroutí naše zdravotnictví.

Po oněch třech týdnech bude prý prioritou vlády vrátit děti do školy. Nejen kvůli dětem vláda prý připravuje prostor pro velké očkování, které může za pár týdnů nastat. V celém Česku by se prý mohlo očkovat až 120 tisíc lidí denně, až bude dostatek vakcín. Tak zní Babišův slib. Premiér podle svých vlastních slov létá po světě a shání vakcíny, kde může.

Očkuje se už teď. Asi 200 tisíc Čechů, Moravanů a Slezanů už má dvě dávky vakcíny Pfizer.

Očkování má podle premiéra jasně svůj smysl.

„Vakcíny fungují. Fungují. Rapidně klesla úmrtnost lidí 80+, kteří už vakcínu dostali. Máme mnohem méně nakažených zdravotníků. Rozhodli jsme se očkovat učitele, už 100 tisíc z nich projevilo zájem. Od 1. března otevřeme další registraci pro lidi nad 70 let. A potom samozřejmě chceme nad 60 let. Takže děláme pro to všechno, a já jsem přesvědčen, že do školního roku dostanou vakcínu všichni, kdo o ni projeví zájem,“ řekl Babiš.

Kromě toho prý shání léky. Někteří lékaři už několik měsíců využívají např. lék Ivermektin a Babiš lékaře vyzval k tomu, aby byli v této věci aktivnější.

Vyjádřil naději, že v létě už bude proočkovaná celá EU a lidé budou moct vyrazit na dovolenou. „Já určitě ne,“ napsal Babiš, který vloni v létě nabádal lidi, aby si užili dovolenou v Česku a sám jel na Krétu.

Nakonec lidi vyzval, aby si uvědomili, že je koronavirus kvůli novým mutacím opravdu nebezpečný a že musejí dodržovat opatření, aby chránili sebe a své blízké.

Psali jsme: „Nikdy neodstoupím!“ zahřměl z Partie Babiš. Velký výprask dostal „škůdce ekonomiky“ Středula Zeman rozjel kanonádu: Lehce dementní odmítači očkování. Novinářští blbečci. Blatný na odpočinek. Pokud nás Koudelkové budou varovat před ruskou a čínskou vakcínou... „Ten sajrajt se vylije do kanálu!“ Zeman dojednal vakcínu Sputnik u Putina. Hrušínský to nerozchodil Vystrčil v Partii vyzval státní úředníky na home office: Dejte 30 procent svého platu živnostníkům!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.