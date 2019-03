Ten Zeman má ale moc! Dohra Českého lva: Umělec prý trpí...

Besser označuje rozhodnutí České filmové a televizní akademie Tomana neocenit za „něco neskutečného“. „Zřejmě v tom svou roli sehrály především názory režiséra, který se netají tím, že nesouzní s politikou prezidenta a premiéra. A to se dnes neodpouští,“ tvrdí. Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 13% Šefcovič 57% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 3975 lidí

Ondřej Trojan, režisér snímku Toman, se svými politickými názory netají. „Když přijde řeč na Andreje Babiše, má jasno. Za jeho peníze by nikdy netočil, protože by se musel sám za sebe stydět. Stejně tak odmítal pro filmový festival ve Slavonicích, který má ‚pod křídlem‘, spolupráci s jakoukoliv firmou z holdingu Agrofert.“ A dodává, že toto se Trojanovi vymstilo, protože Státní fond kinematografie se v roce 2019 bude na festivalu ve Slavonicích podílet pouze třemi procenty z celkového rozpočtu místo dřívějších osmi. „Trapné vysvětlení o problému velké lokálnosti Slavonic a špatné dramaturgii ukázalo, že se jedná o jasně cílenou akci. „Slavonice Fest jsou totiž jedním z nejlepších festivalů, které u nás existují. Nabitý program, který je rozmístěn do celého města, od náměstí po stodoly poblíž, přátelská atmosféra a naprosto přeplněné ubytovací kapacity,“ popisuje Besser a dodává, že nařízení přišlo shora.

Na druhou stranu, Slavonice jsou obcí s necelým dva půl tisícem obyvatel a nacházejí se na jižní hranici České republiky, poměrně daleko od větších měst. Podle zběžné prohlídky internetových map se ve městě nacházejí 3 hotely a jeden penzion, k tomu další lokální ubytování neznámé kapacity, takže je otázka, kolik účastníků je nutných k tomu, aby kapacita byla přeplněna.

Jako další argument uvádí Besser, že Trojan již při propagaci filmu upozorňoval na podobnost komunistického režimu se současnou politickou situací a za největší viníky nynějšího stavu často označoval dvojici Babiš, Zeman. Trojana pak srovnával s Jiřím Bartoškou, kterému prý kvůli kritice hlavy státu odřekl spolupráci s festivalem ČEZ. A to, že ve filmu hraje Jiří Macháček, také nepomohlo, vzhledem k tomu, že herec a frontman skupiny Mig 21 podpořil Tomáše Kluse v bojkotu Babišových médií. Fotogalerie: - O sídlišti v Ďáblicích

„Jak jinak si vysvětlit, že se během pár dní stane z filmu, který má být ověšen spoustou prestižních filmových cen, snímek, jehož kvality nikdo nezmíní? Proč se akademici rozhodli, že si ani jedna ze třinácti nominací nezaslouží proměnit? Jde o umělecké selhání a ignoranci, nebo se členové České filmové a televizní akademie jen bojí?“ ptá se Besser a dovává, že otázky pravděpodobně zůstanou nezodpovězeny, ale naznačuje, že se takto Trojanovi doporučuje, aby mlčel. „Přitom Toman je film, který by se v opravdu demokratické zemi promítal ve školách, třeba i s diskuzí se žáky,“ myslí si Besser.

Sluší se ovšem dodat, že letošní ročník nepřál historicko-politickým filmům jako takovým. Bez ocenění zůstal i snímek Jan Palach, taktéž nominovaný hned v několika kategoriích, režiséra Roberta Sedláčka, jenž od Miloše Zemana obdržel vyznamenání. A film o Tomanovi přichází po dalších historických portrétech jako Masaryk či Rašín. Navíc bez ceny zůstal také Trojanův poslední snímek Občanský průkaz. Pokud tedy má akademie vůči Trojanovi averzi, trvá již asi delší dobu.

Pokud se hlas lidu považuje za bernou minci, film má zatím na Československé filmové databázi slušné, ale nikoliv perfektní hodnocení 73%. „Produkčně kvalitní (obsazení, výprava, atmosféra doby), záživné, ale pro užší okruh diváků, do kterého nepatřím. Osobní život hlavní postavy film načrtne, ale z 90 % se věnuje žvanění a komplotům mezi politiky. Nebavilo mě to ani přes slušnou kresbu postav a zajímavě jiskřivou mozaiku různorodých politických vyznání, motivací a morálních hodnot; ani přes historickou významnost zobrazených událostí,“ tvrdí například uživatel POMO. I mezi jinými recenzemi a dojmy se našly názory, že film je vleklý a příliš roztahaný a že mu chybí akce.

A Českého lva zhodnotil i Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes: Tak Toman prej nedostal nic. Mě to teda nepřekvapuje. Dobrej film tihle ‚akademici‘ nepoznaj už dávno. Minimálně od tý doby, co pod radarem jejich bohorovné mysli proletěl Czech Made Man. Trojan aspoň ví, co je to řemeslo. To je ta pravá výhra.“

autor: kas